РУС
Новости НАТО Возможна атака РФ на НАТО
432 4

Финляндия и Польша готовы возглавить защиту восточного фланга НАТО

Финляндия и Польша возглавят усилия по защите восточного фланга НАТО

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о подготовке новой инициативы, направленной на противодействие агрессивным намерениям России на восточном фланге НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении финского премьера, которое приводит агентство PAP.

По словам Орпо, к инициативе смогут присоединиться все страны — члены НАТО, и такое участие будет приветствоваться. Проект направлен на усиление оборонного потенциала государств, непосредственно граничащих с Россией, и укрепление безопасности восточной границы Альянса.

Саммит восточного фланга ЕС в Хельсинки

Во вторник в Хельсинки состоялся саммит стран восточного фланга ЕС, на который пригласили представителей восьми государств, имеющих границу с Россией:

  • Литва

  • Латвия

  • Эстония

  • Польша

  • Швеция

  • Финляндия

  • Болгария

  • Румыния

В ходе встречи стороны договорились продолжить работу над совместной концепцией флагманского проекта, сосредоточенного на обороне восточного фланга Европейского Союза и НАТО.

Совместная оборона и позиция Польши

Финский премьер подчеркнул, что его страна готова взять на себя ведущую роль в реализации инициативы вместе с Польшей и другими государствами региона.

"Я с радостью объявляю, что Финляндия готова взять на себя роль ведущей страны вместе с Польшей и другими странами восточного фланга ЕС, создавая нашу собственную гвардию", - заявил Орпо.

Премьер-министр Польши Дональд Туск со своей стороны подчеркнул, что Европа осознала совместную ответственность за безопасность восточной границы.

"Это не только обязанность Польши, Финляндии или Литвы. Это общая европейская задача и общая европейская ответственность", — подчеркнул Туск.

Автор: 

агрессия (1709) НАТО (10569) оборона (5347) россия (98406)
Очолити захист - охочих багато.
А от захищати...
16.12.2025 21:13 Ответить
Тільки на словах а так пугливі як карасі
16.12.2025 21:20 Ответить
Є ж набагато кращий спосіб захисту - зробити так щоб російська армія була зайнята десь в іншому місці, а все що виготовляє російська воєнна промисловість - відразу летіло туди на фронт або по тилам. Хто б це міг реалізувати?
16.12.2025 21:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=n_k2CsTpp-g

Трамп підтвердив забезпечення гарантії безпеки Україні подібно 5 статті НАТО з затвердженням в СЕНАТІ ...Але яка можлива ціна після неодноразових тьорок Умєрова й начальника внутрішньої Розвідки Ураїни в ФБР , що є безпрецедентним спілкуванням таких рівнів двох міжнародних сторін сторін між собою.
ЗМІ пишуть я про питання "амністії" за корупцію на торгах за гарантії безпеки від США ?
16.12.2025 21:35 Ответить
 
 