Финляндия и Польша готовы возглавить защиту восточного фланга НАТО
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о подготовке новой инициативы, направленной на противодействие агрессивным намерениям России на восточном фланге НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении финского премьера, которое приводит агентство PAP.
По словам Орпо, к инициативе смогут присоединиться все страны — члены НАТО, и такое участие будет приветствоваться. Проект направлен на усиление оборонного потенциала государств, непосредственно граничащих с Россией, и укрепление безопасности восточной границы Альянса.
Саммит восточного фланга ЕС в Хельсинки
Во вторник в Хельсинки состоялся саммит стран восточного фланга ЕС, на который пригласили представителей восьми государств, имеющих границу с Россией:
Литва
Латвия
Эстония
Польша
Швеция
Финляндия
Болгария
Румыния
В ходе встречи стороны договорились продолжить работу над совместной концепцией флагманского проекта, сосредоточенного на обороне восточного фланга Европейского Союза и НАТО.
Совместная оборона и позиция Польши
Финский премьер подчеркнул, что его страна готова взять на себя ведущую роль в реализации инициативы вместе с Польшей и другими государствами региона.
"Я с радостью объявляю, что Финляндия готова взять на себя роль ведущей страны вместе с Польшей и другими странами восточного фланга ЕС, создавая нашу собственную гвардию", - заявил Орпо.
Премьер-министр Польши Дональд Туск со своей стороны подчеркнул, что Европа осознала совместную ответственность за безопасность восточной границы.
"Это не только обязанность Польши, Финляндии или Литвы. Это общая европейская задача и общая европейская ответственность", — подчеркнул Туск.
- Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что Россия может перебросить войска к границам НАТО после завершения войны в Украине.
А от захищати...
Трамп підтвердив забезпечення гарантії безпеки Україні подібно 5 статті НАТО з затвердженням в СЕНАТІ ...Але яка можлива ціна після неодноразових тьорок Умєрова й начальника внутрішньої Розвідки Ураїни в ФБР , що є безпрецедентним спілкуванням таких рівнів двох міжнародних сторін сторін між собою.
ЗМІ пишуть я про питання "амністії" за корупцію на торгах за гарантії безпеки від США ?