Финляндия и Польша готовы возглавить защиту восточного фланга НАТО

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о подготовке новой инициативы, направленной на противодействие агрессивным намерениям России на восточном фланге НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении финского премьера, которое приводит агентство PAP.

По словам Орпо, к инициативе смогут присоединиться все страны — члены НАТО, и такое участие будет приветствоваться. Проект направлен на усиление оборонного потенциала государств, непосредственно граничащих с Россией, и укрепление безопасности восточной границы Альянса.

Саммит восточного фланга ЕС в Хельсинки

Во вторник в Хельсинки состоялся саммит стран восточного фланга ЕС, на который пригласили представителей восьми государств, имеющих границу с Россией:

Литва

Латвия

Эстония

Польша

Швеция

Финляндия

Болгария

Румыния

В ходе встречи стороны договорились продолжить работу над совместной концепцией флагманского проекта, сосредоточенного на обороне восточного фланга Европейского Союза и НАТО.

Совместная оборона и позиция Польши

Финский премьер подчеркнул, что его страна готова взять на себя ведущую роль в реализации инициативы вместе с Польшей и другими государствами региона.

"Я с радостью объявляю, что Финляндия готова взять на себя роль ведущей страны вместе с Польшей и другими странами восточного фланга ЕС, создавая нашу собственную гвардию", - заявил Орпо.

Премьер-министр Польши Дональд Туск со своей стороны подчеркнул, что Европа осознала совместную ответственность за безопасность восточной границы.

"Это не только обязанность Польши, Финляндии или Литвы. Это общая европейская задача и общая европейская ответственность", — подчеркнул Туск.

