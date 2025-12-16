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Фінляндія і Польща готові очолити захист східного флангу НАТО

Фінляндія і Польща очолять зусилля щодо захисту східного флангу НАТО

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив про підготовку нової ініціативи, спрямованої на протидію агресивним намірам Росії на східному фланзі НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві фінського прем’єра, яку наводить агентство PAP.

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За словами Орпо, до ініціативи зможуть долучитися всі країни — члени НАТО, і така участь буде вітатися. Проєкт має на меті посилити оборонну спроможність держав, що безпосередньо межують з Росією, та зміцнити безпеку східного кордону Альянсу.

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Саміт східного флангу ЄС у Гельсінкі

У вівторок у Гельсінкі відбувся саміт країн східного флангу ЄС, на який запросили представників восьми держав, що мають кордон з Росією:

  • Литва

  • Латвія

  • Естонія

  • Польща

  • Швеція

  • Фінляндія

  • Болгарія

  • Румунія

Під час зустрічі сторони домовилися продовжити роботу над спільною концепцією флагманського проєкту, зосередженого на обороні східного флангу Європейського Союзу та НАТО.

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Спільна оборона та позиція Польщі

Фінський прем’єр наголосив, що його країна готова взяти на себе провідну роль у реалізації ініціативи разом із Польщею та іншими державами регіону.

"Я з радістю оголошую, що Фінляндія готова взяти на себе роль провідної країни разом з Польщею та іншими країнами східного флангу ЄС, створюючи нашу власну гвардію", — заявив Орпо.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск зі свого боку підкреслив, що Європа усвідомила спільну відповідальність за безпеку східного кордону.

"Це не лише обов’язок Польщі, Фінляндії чи Литви. Це спільне європейське завдання і спільна європейська відповідальність", — наголосив Туск.

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