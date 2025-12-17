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Розвідка Литви спростувала інформацію про 360 тис. військових РФ у Білорусі: Лише кілька тисяч

Військові РФ у Білорусі

Литовські розвідка і армія заявили, що інформація в іноземних ЗМІ про нібито розміщення 360 тисяч російських солдатів на території Білорусі не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

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"В інтернеті поширюється інформація, опублікована закордонним ЗМІ, про нібито розміщені в Білорусі більш ніж 300 тисяч російських військовослужбовців, які готові будь-якої миті напасти на НАТО. Коротко кажучи, нічого навіть віддалено подібного в Білорусі немає. Російські сили зосереджені в Україні, російські сили не розгорнуті біля наших кордонів чи кордонів сусідніх країн НАТО", – йдеться в заяві.

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РФ не має військових для масштабного розгортання в Білорусі

За даними Другого департаменту оперативних служб (ВДОС) та Міністерства оборони Литви, Росія наразі розмістила у Білорусі кілька тисяч військовослужбовців.

Наголошується також, що РФ не має можливості для масштабного розгортання військ у Білорусі у найближчому майбутньому, оскільки всі її зусилля зосереджені на продовженні військової агресії проти України.

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Що передувало?

  • Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".
  • Напередодні член комітету із питань зовнішньої політики німецького парламенту, полковник у відставці Родеріх Кізеветтер зазначив, що вже зараз РФ утримує у Білорусі два армійські корпуси, це близько 350-360 тис. боєздатних солдатів.

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армія рф (21391) Білорусь (8188) Литва (2702)
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