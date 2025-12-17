Розвідка Литви спростувала інформацію про 360 тис. військових РФ у Білорусі: Лише кілька тисяч
Литовські розвідка і армія заявили, що інформація в іноземних ЗМІ про нібито розміщення 360 тисяч російських солдатів на території Білорусі не відповідають дійсності.
Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.
"В інтернеті поширюється інформація, опублікована закордонним ЗМІ, про нібито розміщені в Білорусі більш ніж 300 тисяч російських військовослужбовців, які готові будь-якої миті напасти на НАТО. Коротко кажучи, нічого навіть віддалено подібного в Білорусі немає. Російські сили зосереджені в Україні, російські сили не розгорнуті біля наших кордонів чи кордонів сусідніх країн НАТО", – йдеться в заяві.
РФ не має військових для масштабного розгортання в Білорусі
За даними Другого департаменту оперативних служб (ВДОС) та Міністерства оборони Литви, Росія наразі розмістила у Білорусі кілька тисяч військовослужбовців.
Наголошується також, що РФ не має можливості для масштабного розгортання військ у Білорусі у найближчому майбутньому, оскільки всі її зусилля зосереджені на продовженні військової агресії проти України.
Що передувало?
- Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".
- Напередодні член комітету із питань зовнішньої політики німецького парламенту, полковник у відставці Родеріх Кізеветтер зазначив, що вже зараз РФ утримує у Білорусі два армійські корпуси, це близько 350-360 тис. боєздатних солдатів.
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