Розвідка Литви спростувала інформацію про 360 тис. військових РФ у Білорусі: Лише кілька тисяч

Литовські розвідка і армія заявили, що інформація в іноземних ЗМІ про нібито розміщення 360 тисяч російських солдатів на території Білорусі не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"В інтернеті поширюється інформація, опублікована закордонним ЗМІ, про нібито розміщені в Білорусі більш ніж 300 тисяч російських військовослужбовців, які готові будь-якої миті напасти на НАТО. Коротко кажучи, нічого навіть віддалено подібного в Білорусі немає. Російські сили зосереджені в Україні, російські сили не розгорнуті біля наших кордонів чи кордонів сусідніх країн НАТО", – йдеться в заяві.

Також читайте: Фінляндія і Польща готові очолити захист східного флангу НАТО

РФ не має військових для масштабного розгортання в Білорусі

За даними Другого департаменту оперативних служб (ВДОС) та Міністерства оборони Литви, Росія наразі розмістила у Білорусі кілька тисяч військовослужбовців.

Наголошується також, що РФ не має можливості для масштабного розгортання військ у Білорусі у найближчому майбутньому, оскільки всі її зусилля зосереджені на продовженні військової агресії проти України.

Також читайте: Пєсков назвав "безвідповідальною" заяву Рютте щодо війни НАТО з РФ: не розуміє, про що говорить

Що передувало?