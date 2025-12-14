Пєсков назвав "безвідповідальною" заяву Рютте щодо війни НАТО з РФ: не розуміє, про що говорить
Заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте про підготовку до війни з Росією є безвідповідальною.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.
Так, зазначається, що Кремль неодноразово відкидав заяви НАТО та деяких європейських лідерів про те, що РФ планує атакувати члена НАТО, як "нісенітницю", яку європейські лідери використовують для розпалювання антиросійської істерії.
"Це схоже на заяву представника покоління, яке зуміло забути, якою насправді була Друга світова війна", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков журналісту державного телебачення Павлу Зарубіну.
"Вони не розуміють, і, на жаль, пан Рютте, роблячи такі безвідповідальні заяви, просто не розуміє, про що говорить", – додав Пєсков.
Що передувало?
- Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив країни Альянсу про необхідність готуватися до "масштабу війни, оскільки НАТО є наступною ціллю Росії після України.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте "розпалює військову напругу" після його висловлювання про те, що країни Альянсу можуть стати наступною ціллю Росії.
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