Заява генерального секретаря НАТО Марка Рютте про підготовку до війни з Росією є безвідповідальною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це пише Reuters.

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Так, зазначається, що Кремль неодноразово відкидав заяви НАТО та деяких європейських лідерів про те, що РФ планує атакувати члена НАТО, як "нісенітницю", яку європейські лідери використовують для розпалювання антиросійської істерії.

"Це схоже на заяву представника покоління, яке зуміло забути, якою насправді була Друга світова війна", – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков журналісту державного телебачення Павлу Зарубіну.

"Вони не розуміють, і, на жаль, пан Рютте, роблячи такі безвідповідальні заяви, просто не розуміє, про що говорить", – додав Пєсков.

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