Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к войне с Россией является безответственным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters.

В частности, отмечается, что Кремль неоднократно отвергал заявления НАТО и некоторых европейских лидеров о том, что РФ планирует атаковать члена НАТО, как "чепуху", которую европейские лидеры используют для разжигания антироссийской истерии.

"Это похоже на заявление представителя поколения, которое сумело забыть, какой на самом деле была Вторая мировая война", – сказал спикер Кремля Дмитрий Песков журналисту государственного телевидения Павлу Зарубину.

"Они не понимают, и, к сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем говорит", – добавил Песков.

