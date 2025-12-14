РУС
Новости Наступление россии на страні НАТО
1 022 17

Песков назвал "безответственным" заявление Рютте о войне НАТО с РФ: не понимает, о чем говорит

Песков о словах Рютте

Заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте о подготовке к войне с Россией является безответственным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters.

В частности, отмечается, что Кремль неоднократно отвергал заявления НАТО и некоторых европейских лидеров о том, что РФ планирует атаковать члена НАТО, как "чепуху", которую европейские лидеры используют для разжигания антироссийской истерии.

"Это похоже на заявление представителя поколения, которое сумело забыть, какой на самом деле была Вторая мировая война", – сказал спикер Кремля Дмитрий Песков журналисту государственного телевидения Павлу Зарубину.

"Они не понимают, и, к сожалению, господин Рютте, делая такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем говорит", – добавил Песков.

Читайте также: В РФ почувствуют ответ НАТО на ее гибридные атаки, - Рютте

Что предшествовало?

  • Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил страны Альянса о необходимости готовиться к "масштабу войны, поскольку НАТО является следующей целью России после Украины.
  • Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте "разжигает военную напряженность" после его высказывания о том, что страны Альянса могут стать следующей целью России.

+7
Ми й на Україну не нападали добавив Лавров
14.12.2025 16:01 Ответить
+6
''Включив окуня''
14.12.2025 15:58 Ответить
+6
Рузкіе які погрожують Парижу і Лондону ядерним ударом, які убили в Лондоні Литвиненка радіоактивними матеріалами які розсипали повсюди, які травили в Англії людей розказують щось там?
14.12.2025 15:59 Ответить
Ми вабщє нє панімаєм о чьом он??? Ми??? Напасть на Європу??? Ми всєгда только защіщаємся! На нас всє нападают!
14.12.2025 15:57 Ответить
Рютте ше мал і глуп і нє відал больших ***** - я в цьому дока - піськов
14.12.2025 15:58 Ответить
''Включив окуня''
14.12.2025 15:58 Ответить
Рузкіе які погрожують Парижу і Лондону ядерним ударом, які убили в Лондоні Литвиненка радіоактивними матеріалами які розсипали повсюди, які травили в Англії людей розказують щось там?
14.12.2025 15:59 Ответить
Ми й на Україну не нападали добавив Лавров
14.12.2025 16:01 Ответить
І розчулено висякався
14.12.2025 16:03 Ответить
І поклав **й на "устафф оон".

На що гуттеріш сказав "О, да, да, гаспадін!"
14.12.2025 16:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CcUyRF86B28&t=2s
14.12.2025 16:06 Ответить
Усі війни шо починае мордор тіки " шобынебылавайны"
14.12.2025 16:02 Ответить
Так, професіонал з академічною освітою, бездоганною репутацією, яким є Рютте, не знає, про що говорить, а долбойоб - неук, без репутації (це ще м'яко) піськіа знає, про що говорить. 😏 І сміх, і гріх.
14.12.2025 16:05 Ответить
Хай мєдвєдєв ядерною дубинкою наб'є рило піськову за слабкодухість.
14.12.2025 16:05 Ответить
В вас ж, кацапідри, по словах вашего х.йлосцаря вже років з п'ять як йде війна з НАТО, це НАТО тільки почало к війні з вами готуватися(нарешті зрозуміли). Так що не кизді піськоголовий кремлівський холуй, все одно ніхто вам не вірить крім ваших лапотних лишнехромосомників.
14.12.2025 16:06 Ответить
уявіть, як русня буде сцятися, якщо Україна створить ядерну зброю, ще й розмістить її в країнах Балтії.
14.12.2025 16:08 Ответить
Рютте робить правильні висновки, росія є фашистська держава.Рашизм це нова реінкарнована форма фашизму .Президент Ічкерії Дудаєв передбачив це і називав це русізмом.Прем'єр Черчиль сказав,що "майбутні фашисти будуть називати себе антифашистами."
Новим гітлером став путін,правильно путлер,а по нашому ху...ло.Це болотний фюрер.
14.12.2025 16:08 Ответить
Піськов має рацію. Заявляють вони вже 4-й рік, але й досі закривають аеропорти через "невідомі повітряні кулі та безпілотники".
14.12.2025 16:13 Ответить
Якщо цап не бреше,потикайте його дрючком,чи він живий.
14.12.2025 16:21 Ответить
 
 