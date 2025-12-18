Лукашенко: "Орешник" в Беларуси со "вчерашнего дня". И заступает на боевое дежурство

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы находится на территории страны "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство", - сказал Лукашенко.

В то же время официальные лица Беларуси сообщали о его размещении еще несколько месяцев назад.

Что предшествовало?

Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

