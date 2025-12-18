Лукашенко: "Орешник" в Беларуси со "вчерашнего дня". И заступает на боевое дежурство
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы находится на территории страны "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.
"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство", - сказал Лукашенко.
В то же время официальные лица Беларуси сообщали о его размещении еще несколько месяцев назад.
Что предшествовало?
- Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.
- Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.
Что такое "Орешник"?
- Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
- Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
- 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".
