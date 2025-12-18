РУС
Новости Орешник на территории Беларуси
1 632 41

Лукашенко: "Орешник" в Беларуси со "вчерашнего дня". И заступает на боевое дежурство

лукашенко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский баллистический комплекс "Орешник" якобы находится на территории страны "со вчерашнего дня" и заступает на боевое дежурство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Беларуси.

"Орешник" в Беларуси со вчерашнего дня. И заступает на боевое дежурство", - сказал Лукашенко.

В то же время официальные лица Беларуси сообщали о его размещении еще несколько месяцев назад.

Что предшествовало?

  • Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.
  • Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

Что такое "Орешник"?

  • Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
  • Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
  • 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

Беларусь (8130) Лукашенко Александр (3670) баллистические ракеты (484)
Топ комментарии
+13
А боярышник в его палате заступил на дежурство?
этот дебил не понимает, что теперь белорусы первая цель для всех.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:46 Ответить
+10
+6
показать весь комментарий
18.12.2025 17:48 Ответить
Один???!!!

А якщо зламається, або проїбеться? 😁
показать весь комментарий
18.12.2025 17:44 Ответить
Тепер цей Орєшнік законна військова ціль для України, капець тобі лука! Не знаю чи знайдемо ми Орєшнік але розіб'ємо всю твою диктатуру.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:47 Ответить
лука має розуміти що якщо війна з путіним зупиниться, ЗСУ піде в Білорусь, відплатити за наступ росіян з території Білорусі.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:49 Ответить
В ніяку Білорусь зсу не піде, особливо після закінчення війни.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:54 Ответить
Тоді путін піде з Білорусі в Україну переодягненими терористами в білоруську форму. путіну байдуже під яким прапором воювати з Україною. Білорусь повністю підконтрольна путіну і путін обов'язково використає цей контроль для розв'язання агресивної війни проти України! Немає ніякої цінності в мирних угодах з путіним, поки в нього є Білорусь. путін вже нападав один раз з Білорусі на Україну, тепер він тільки переодягне свої війська в білоруську форму і формально не порушить мирну угоду, але війна продовжиться з не меншими втратами та обстрілами! Для чого путін притащив Орєшнік в Білорусь? Тут немає двох варіантів - путін буде бити Орєшніком по Україні! Хто ще не зрозумів задум путіна? Тому незалежно від дурних розповідей Трампа про мир, війна запрограмована ще на 50 років!
показать весь комментарий
18.12.2025 18:15 Ответить
Для чого путін створював аж дві незалежні республіки ДНР та ЛНР - для того щоб їх руками вести війну проти України! Так робили російські терористи ще в 1919 році, вони створили Українську соціялістичну радянську республіку зі столицею в Харкові, щоб під її прапорами воювати з Україною! Нічого не змінюється в підходах російських терористів - вони створюють квазі-держави для продовження агресивної війни! З ДНР та ЛНР у путіна не вийшло, бо він криворукий рукожоп, тоді було прийнято рішення використати Білорусь для агресії проти України! Перша агресія з Білорусі відбувлась в лютому 2022 року, тепер путін готує другу агресію з Білорусі, поки американці не розуміють що путін збирається робити далі. Прекрасний чудовий Трамп буде кричати що він зупинив війну росії та України, а путін вже розміщує в Білорусі наступальні ракетні озброєння для продовження війни!
показать весь комментарий
18.12.2025 18:23 Ответить
Бульбою іПашитимуть
показать весь комментарий
18.12.2025 17:47 Ответить
Тоді буде "бульбашник", ****)...
показать весь комментарий
18.12.2025 17:47 Ответить
об"єктивно. лука, лох. що тобі дасть орешник? якщо він навіть видетить , якщо він навіть не ****неться у тебе на картопляному городі і якщо він навіть кудись упаде - відповідь не замучає? пару сот дроні ро"***** твій колхоз разом з мозирським НПЗ у найближчу навіть не ніч, а день. Бо у тебе нема ніхіра навіть того ПВО, що є у русні. і ніхіра нема навчених розрахунків. Тому, лука, твоя країна просто відправиться у 19 сторіччя.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:51 Ответить
А Трамп, йому ще якісь санкції зніме!! Тепер буде загроза для США, від самозваного і ******??
показать весь комментарий
18.12.2025 18:15 Ответить
Знаємо! Орєшнік стоїть "в бєловешськой пущє!" Там де в 1991 році срср згинув? І орєшнік згине......
показать весь комментарий
18.12.2025 17:48 Ответить
Тю.
Розмістіть у Литві та Польщі Томагавки і подивимося у кого буде в штанах тепло. 😁

Бо томагавки є, вони реальні, їх овердофіга і є "клієнти", що ними огрібали, включно з кацапами.
А той "орєшнік" - сферичний кінь у вакумі в одиничному екземплярі.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:48 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2025 17:48 Ответить
Пюрешнику у сраку такі запхають той орешник.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:50 Ответить
Кінчена потвора блефує,в сраці у нього з ху#лом-"кукарєшнік".
показать весь комментарий
18.12.2025 17:50 Ответить
😊 Вся територія білорусі прострілюється звичайним АТACMSом. Як з території України, так і з території Пооьщі. Кому і для чого він погрожує?
показать весь комментарий
18.12.2025 18:27 Ответить
Бульбашнік про орєшнік .... діжурят .
показать весь комментарий
18.12.2025 17:53 Ответить
Мінськ має бути превентивно знищений брудними бомбами в бусіках.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:55 Ответить
Затусуй його собі у сраку.
показать весь комментарий
18.12.2025 17:56 Ответить
Зализали слиною брехні той нещасний Арешнік так - щро вже давно заіржавів
показать весь комментарий
18.12.2025 17:56 Ответить
Так наче ***** казав що навіть в Росії ця ракете ще не готова до бойового діжурства
показать весь комментарий
18.12.2025 17:56 Ответить
Ну так пи₴діти-не мішки тягати. ***** з вусатим уй@бком прекрасно зрозуміли менталітет європейців. І вже давно.Оці всі Берлусконі чи француз отой корупційний...Все це роками прораховувалося на Луб'янці.
показать весь комментарий
18.12.2025 18:00 Ответить
Це і в зворотню сторону працює.
показать весь комментарий
18.12.2025 18:13 Ответить
Та щось не схоже. Що таке ***** і що таке взагалі путінізм цивілізований світ схоже збагнути не може. Або не хоче. "Совок" в порівнянні с теперішнім кацапстаном просто ліберальна демократія.
показать весь комментарий
18.12.2025 18:22 Ответить
"Слизняки...продажна сволота ...безпринципні покидьки.." Ось яку інформацію давно принесли в папці ***** про європейців.
показать весь комментарий
18.12.2025 18:04 Ответить
Всєм баяцца.😱
показать весь комментарий
18.12.2025 17:57 Ответить
Направити туди ДРГ, захопити установки та шмальнули з них по Москві - тільки повні ідіоти розміщують стратегічне озброєння в межах ворожої досяжності.
показать весь комментарий
18.12.2025 18:00 Ответить
В тебе кодів доступу нема.
показать весь комментарий
18.12.2025 18:24 Ответить
Значить ********** це першочергова військова ціль. Тобто Сосія порушила всі угоди про нерозповсюдження балістичних ракет і ядерної зброї. Зате верещать щоб НАТО не сміло розміщувати даже звичайні Тамагавки в країнах Балтії ато це буде ескалація.
показать весь комментарий
18.12.2025 18:02 Ответить
Ставити балістичну ракету з радіусом польоту в декілька тисяч км на передній край, де її з легкістю надрючать чим завгодно, це не погроза і не застереження. Це приступ маразму...
показать весь комментарий
18.12.2025 18:02 Ответить
Да да, пюрешнік!)))) ніхто твого орєшніка ще літаючим не бачив. Ну як - літав, але тільки «отріцатєльно»
показать весь комментарий
18.12.2025 18:09 Ответить
горшошник
показать весь комментарий
18.12.2025 18:12 Ответить
По Гондурасу бить собрались?
показать весь комментарий
18.12.2025 18:12 Ответить
Колхозняк своей территории на лбу крестик зеленкой нарисовал! 👍
показать весь комментарий
18.12.2025 18:15 Ответить
какашка погрожує какашкой
показать весь комментарий
18.12.2025 18:23 Ответить
бульбашнік зпарашними козячіми орішками )) наступний крок - кінські бульбохуйло з кінськими яблуками від лаврова ))
показать весь комментарий
18.12.2025 18:24 Ответить
Батька, давай посейдон уже проси следующим!!!
показать весь комментарий
18.12.2025 18:31 Ответить
******* в тебе на чергуванні а не орєшнік!!! Понти для європи не більше!!!
показать весь комментарий
18.12.2025 18:48 Ответить
На кожний горішок знайдеться білочка.
показать весь комментарий
18.12.2025 18:51 Ответить
Нехай на той "Орєшнік" одягне "кокошник", побризкає "боярышником" і милується досхочу.)
показать весь комментарий
18.12.2025 19:16 Ответить
 
 