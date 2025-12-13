Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету "Орешник" для шантажа ЕС и НАТО, - СВР
Развертывание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси продиктовано желанием России усилить шантаж Европы.
Об этом сообщил в комментарии Укринформу глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передает Цензор.НЕТ.
Зачем это России
"Мы видим меры по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, которые являются элементами системы "Орешник". Однако, по состоянию на данный момент, эти меры еще не реализованы", - сказал он.
По словам Иващенко, физически Россия может разместить пусковую установку в Беларуси. Однако без завершения строительства других элементов она будет выполнять только роль макета.
Метод шантажа НАТО
Глава внешней разведки отметил, что даже в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси, Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение.
- БРСД "Орешник" будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения РФ.
По данным СВР, размещение "Орешника" на белорусской территории продиктовано желанием обезопасить ракету от поражения, поскольку размещение этого вооружения в европейской части РФ делает его законной целью для Украины.
"Развертывание "Орешника" на территории Беларуси – это средство давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно сократит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр", - добавил Иващенко.
Что такое "Орешник"?
- Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
- Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
- 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".
