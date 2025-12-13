РУС
Новости Орешник на территории Беларуси
Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету "Орешник" для шантажа ЕС и НАТО, - СВР

глава СВР Олег Иващенко

Развертывание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси продиктовано желанием России усилить шантаж Европы.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко

Зачем это России

"Мы видим меры по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, которые являются элементами системы "Орешник". Однако, по состоянию на данный момент, эти меры еще не реализованы", - сказал он.

По словам Иващенко, физически Россия может разместить пусковую установку в Беларуси. Однако без завершения строительства других элементов она будет выполнять только роль макета.

Метод шантажа НАТО

Глава внешней разведки отметил, что даже в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси, Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение.

  • БРСД "Орешник" будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения РФ.

По данным СВР, размещение "Орешника" на белорусской территории продиктовано желанием обезопасить ракету от поражения, поскольку размещение этого вооружения в европейской части РФ делает его законной целью для Украины.

"Развертывание "Орешника" на территории Беларуси – это средство давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно сократит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр", - добавил Иващенко.

Что такое "Орешник"?

  • Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
  • Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
  • 31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

+3
Цей довбойоб не знає,що таке ракета .Новина ні про що
13.12.2025 10:48 Ответить
+3
"Сапсан", ціль визначена!
13.12.2025 10:49 Ответить
+3
Невідомі добрі дрони можуть відвідати Горєшнік і у Білорусі
13.12.2025 10:56 Ответить
13.12.2025 10:45 Ответить
Єрмак гадить Україні та ЄС, уже з приміщень СЗР ???
13.12.2025 11:56 Ответить
СЗР нехай поцікавиться де розмістився фламіндіч
13.12.2025 10:46 Ответить
Цей довбойоб не знає,що таке ракета .Новина ні про що
13.12.2025 10:48 Ответить
Дивно! Зазвичай по Білорусі коментує події ДПСУ! А тут навіть не бАданов, а сам-сам... !
Щось в лісі здохло...
13.12.2025 10:48 Ответить
"Сапсан", ціль визначена!
13.12.2025 10:49 Ответить
Невідомі добрі дрони можуть відвідати Горєшнік і у Білорусі
13.12.2025 10:56 Ответить
Там потрібна бетонобійна вундервафля.Невідомі дрони до сраки
13.12.2025 11:03 Ответить
Дрони можуть нанести удари по відомих місцях базування/обслуговування/логістики.
13.12.2025 11:30 Ответить
.Там все під землею зарито
13.12.2025 11:32 Ответить
Це тобі таке наснилося, пий Бояру і волай щось про Гойдалки…
Сратьєх…
13.12.2025 11:58 Ответить
знати б коли і кудою будуть везти, щоб по шляху щось туди прилетіло, хоча будь-яке кацапське озброєння законна ціль де б воно не було.
13.12.2025 10:57 Ответить
Єрмак з приміщень СЗР, а татаров з приміщень ГУР МОУ, все доложать деркачу і сівковичу!! Буданов із замами, пильнують за цим!!
Зеленський про це, «НЕ ЗНАЄ»….
13.12.2025 12:00 Ответить
НАТО тоді треба ставити біля кордону додаткові aegis ashore. Вони як раз можуть працювати від ракет з дальністю до 5500 км.
13.12.2025 11:00 Ответить
Хрущов теж "розгортав" балістичні ракети, по всій території СРСР... А потім виявилося, що більшість пускових позицій - повномасштабні макети... Вони і "Бурєвєстнік" випробували, і "Посейдон", і "Ангару", з "Срасмотою", і "Армату", і С-57, та С-75... От тільки далі "понтів" справа не пішла...
13.12.2025 11:06 Ответить
"Ангара" в цьому списку точно зайва.
показать весь комментарий
13.12.2025 11:55 Ответить
13.12.2025 12:33 Ответить
 
 