Россия разворачивает в Беларуси баллистическую ракету "Орешник" для шантажа ЕС и НАТО, - СВР

Развертывание баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси продиктовано желанием России усилить шантаж Европы.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, передает Цензор.НЕТ.

Зачем это России

"Мы видим меры по подготовке и развертыванию баллистической ракеты средней дальности "Орешник" на территории Беларуси. Россия и Беларусь строят военные объекты для пусковой установки, систем наблюдения и связи, которые являются элементами системы "Орешник". Однако, по состоянию на данный момент, эти меры еще не реализованы", - сказал он.

По словам Иващенко, физически Россия может разместить пусковую установку в Беларуси. Однако без завершения строительства других элементов она будет выполнять только роль макета.

Метод шантажа НАТО

Глава внешней разведки отметил, что даже в случае размещения "Орешника" на территории Беларуси, Минск не будет иметь никаких прав и полномочий на его применение.

БРСД "Орешник" будет находиться в единой системе управления ракетных войск стратегического назначения РФ.

По данным СВР, размещение "Орешника" на белорусской территории продиктовано желанием обезопасить ракету от поражения, поскольку размещение этого вооружения в европейской части РФ делает его законной целью для Украины.

"Развертывание "Орешника" на территории Беларуси – это средство давления прежде всего на ЕС и НАТО, а не на Украину. Такой шаг позволит России расширить свои возможности для нанесения внезапного удара по столице любой европейской страны и значительно сократит время подлета ракет по сравнению с запуском с полигона "Капустин Яр", - добавил Иващенко.

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине ранним утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

31 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в декабре планируется поставить на боевое дежурство российский ракетный комплекс "Орешник".

