Росія розгортає у Білорусі балістичну ракету "Орєшнік" для шантажу на ЄС та НАТО, - СЗР

Розгортання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі продиктоване бажанням Росії посилити шантаж на Європу.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає Цензор.НЕТ.

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Для чого це Росії

"Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі. Росія і Білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи "Орєшнік". Проте, станом на зараз, ці заходи ще не реалізовані", - сказав він.

За словами Іващенка, фізично Росія може розмістити пускову установку в Білорусі. Проте без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета.

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Метод шантажу на НАТО

Очільник зовнішньої розвідки зазначив, що, навіть у разі розміщення "Орєшніка" на території Білорусі, Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування.

БРСД "Орєшнік" перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.

За даними СЗР, розміщення "Орєшніка" на білоруській території продиктоване бажанням убезпечити ракету від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для України.

"Розгортання "Орєшніка" на території Білорусі – це засіб тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну. Такий крок дозволить Росії розширити свої спроможності для завдання раптового удару по столиці будь-якої європейської країни й значно зменшить час підльоту ракет у порівнянні із запуском з полігону "Капустін Яр", - додав Іващенко.

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Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік" .

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