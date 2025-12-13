Росія розгортає у Білорусі балістичну ракету "Орєшнік" для шантажу на ЄС та НАТО, - СЗР
Розгортання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі продиктоване бажанням Росії посилити шантаж на Європу.
Про це повідомив у коментарі Укрінформу голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко, передає Цензор.НЕТ.
Для чого це Росії
"Ми бачимо заходи з підготовки та розгортання балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік" на території Білорусі. Росія і Білорусь розбудовують військові об’єкти для пускової установки, систем спостереження та зв’язку, що є елементами системи "Орєшнік". Проте, станом на зараз, ці заходи ще не реалізовані", - сказав він.
За словами Іващенка, фізично Росія може розмістити пускову установку в Білорусі. Проте без завершення спорудження інших елементів вона виконуватиме лише роль макета.
Метод шантажу на НАТО
Очільник зовнішньої розвідки зазначив, що, навіть у разі розміщення "Орєшніка" на території Білорусі, Мінськ не матиме жодних прав і повноважень на його застосування.
- БРСД "Орєшнік" перебуватиме в єдиній системі управління ракетних військ стратегічного призначення РФ.
За даними СЗР, розміщення "Орєшніка" на білоруській території продиктоване бажанням убезпечити ракету від ураження, оскільки розміщення цього озброєння в європейській частині РФ робить його законною ціллю для України.
"Розгортання "Орєшніка" на території Білорусі – це засіб тиску насамперед на ЄС і НАТО, а не на Україну. Такий крок дозволить Росії розширити свої спроможності для завдання раптового удару по столиці будь-якої європейської країни й значно зменшить час підльоту ракет у порівнянні із запуском з полігону "Капустін Яр", - додав Іващенко.
Що таке "Орєшнік"?
- Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".
- Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.
- 31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".
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