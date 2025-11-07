Атаки "Орєшніком" з території Білорусі будуть смертоноснішими для України, - Forbes
Нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив застосуванням російської ракети "Орєшнік" проти Заходу. Проте це може також бути новою загрозою для України.
Про це пише видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.
Застосування "Орєшніка"
Вперше Росія застосувала ракету у листопаді 2024 року під час удару по Дніпру. Тоді ракета летіла у верхніх шарах атмосфери, тому ППО України було складно її виявити. Швидкість у кілька тисяч кілометрів на годину створювала додаткові проблеми.
Небезпека для України
Коли ці комплекси з'являться у Білорусі, ударний потенціал РФ суттєво зросте, а час на реагування для ЗСУ зменшиться.
"Мінськ розташований всього за 440 кілометрів від Києва, а Москва - за 1500 кілометрів від української столиці. З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити "Орєшніки" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше уражати критично важливу інфраструктуру", - пишуть журналісти.
Що передувало?
- Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.
- Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орешник" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.
Що таке "Орєшнік"?
Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".
Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бульбаш просто відморозок без технічних знань
бо навіжений бульбо-фюрер ще посєйдона в Припьять запустить !
.
По перше Лукашенко нічого не вирішує
По друге, жкргїналісти, просто хайпують рознрсячи галіматью.
"З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити "Орєшніки" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше уражати критично важливу інфраструктуру", - пишуть журналісти. Джерело: https://censor.net/ua/n3583795"
Як ПИШУТЬ роісяни- маса бойової частини 1,5 тони, на 6 боєголовок. АЖ по 250 кг!
Це нев..бенна силіща!
А якщо стріляти ядерним зарядом, тотні відстань, ні маса вже не будуть мати значення.
Старе і дурнувате! Дивись на вік, і не питай розуму!!
Кабаєва, з мізуліною і кривоногих, про це зрозуміли давно!!
Друге - підривати ЯЗ у себе під порогом ні ************ ні бульбофюрер не стануть, бо мають дітей та внуків...
"я вам сейчас покажу откуда зайдут..."
і розкладе мапи
.
то відома країна постачальниця не тільки сухо-фруктов фундука-фуфляка, а ще й морепродуктов креветок там різних..
.
Кацапы будут запускать ракеты из мацквы или минска? Серьезно?
Да похер будет у этих двух старых пердунов что то в голове или нет.
Расстояние между городом Клинцы (Брянская область, Россия) и городом Киев (Украина) по прямой линии составляет приблизительно: 280 - 285 километров
у экспертов форбс все ракеты находятся в столицах, и запускаются тоже оттуда
Тут і іскандера більш ніж достатньо.
Тим паче орешнік навіть на балістичну траєкторію не вийде на такій дистанції.
Це все одно,шо йорбан погрожуватиме Томогавками
Лукашенко занадто хитросракий, щоб тепер "наїзжати" на Україну.
- Я ж ишчо и ракетчик!