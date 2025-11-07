Атаки "Орєшніком" з території Білорусі будуть смертоноснішими для України, - Forbes

Нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив застосуванням російської ракети "Орєшнік" проти Заходу. Проте це може також бути новою загрозою для України.

Про це пише видання Forbes.

Застосування "Орєшніка"

Вперше Росія застосувала ракету у листопаді 2024 року під час удару по Дніпру. Тоді ракета летіла у верхніх шарах атмосфери, тому ППО України було складно її виявити. Швидкість у кілька тисяч кілометрів на годину створювала додаткові проблеми.

Небезпека для України

Коли ці комплекси з'являться у Білорусі, ударний потенціал РФ суттєво зросте, а час на реагування для ЗСУ зменшиться.

"Мінськ розташований всього за 440 кілометрів від Києва, а Москва - за 1500 кілометрів від української столиці. З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити "Орєшніки" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше уражати критично важливу інфраструктуру", - пишуть журналісти.

Що передувало?

Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.

Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орешник" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

