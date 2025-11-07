Атаки "Орєшніком" з території Білорусі будуть смертоноснішими для України, - Forbes

Орєшнік у Білорусі. Нова загроза для України

Нещодавно білоруський диктатор Олександр Лукашенко пригрозив застосуванням російської ракети "Орєшнік" проти Заходу. Проте це може також бути новою загрозою для України.

Про це пише видання Forbes, інформує Цензор.НЕТ.

Застосування "Орєшніка"

Вперше Росія застосувала ракету у листопаді 2024 року під час удару по Дніпру. Тоді ракета летіла у верхніх шарах атмосфери, тому ППО України було складно її виявити. Швидкість у кілька тисяч кілометрів на годину створювала додаткові проблеми.

Небезпека для України

Коли ці комплекси з'являться у Білорусі, ударний потенціал РФ суттєво зросте, а час на реагування для ЗСУ зменшиться.

"Мінськ розташований всього за 440 кілометрів від Києва, а Москва - за 1500 кілометрів від української столиці. З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити "Орєшніки" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше уражати критично важливу інфраструктуру", - пишуть журналісти.

Читайте: Лукашенко погрожує вдарити "Орєшником" по Заходу: "Сядемо з Путіним і бахнемо"

Що передувало?

  • Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.
  • Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орешник" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

Читайте: РФ планує розмістити ракетні комплекси середньої дальності "Орєшнік" у Білорусі до кінця 2025 року, - ГУР

Топ коментарі
Черговий висер бульбофюрера! 🤣
07.11.2025 13:10 Відповісти
Хто пояснить як міжконтинентальну ракету запустити на 300 км?
бульбаш просто відморозок без технічних знань
07.11.2025 13:19 Відповісти
Як там Мозирський НПЗ себе чухає?
07.11.2025 13:15 Відповісти
тихо !

бо навіжений бульбо-фюрер ще посєйдона в Припьять запустить !

.
07.11.2025 13:25 Відповісти
😁😅🤣 та воно може!
07.11.2025 13:38 Відповісти
То давайте вб'ємо лукашенку, раз він такий небезпечний. путіна боїмось вбити, а лукашенку не страшно і путіну буде попередження!
07.11.2025 13:45 Відповісти
Він взагалі без знань, крім настанов бабусі про вирощуванні бульби в торфяних грунтах! 😅
07.11.2025 13:37 Відповісти
Вони бульбу імпортують. Докерувався.
07.11.2025 16:41 Відповісти
.До чого тут БУЛЬБОФЮРЕР?
По перше Лукашенко нічого не вирішує
По друге, жкргїналісти, просто хайпують рознрсячи галіматью.
"З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити "Орєшніки" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше уражати критично важливу інфраструктуру", - пишуть журналісти. Джерело: https://censor.net/ua/n3583795"
Як ПИШУТЬ роісяни- маса бойової частини 1,5 тони, на 6 боєголовок. АЖ по 250 кг!
Це нев..бенна силіща!

А якщо стріляти ядерним зарядом, тотні відстань, ні маса вже не будуть мати значення.
07.11.2025 13:33 Відповісти
Йди нах картопляник недосмажений
07.11.2025 13:11 Відповісти
А як бульбофюрер думає, щобілораша не постраждає? Чи може згорить Мозирьский завод та інше лайно, що щось випускає на бульборейхі.
07.11.2025 13:13 Відповісти
Думаю, він розуміє, що там просто все згорить як тільки щось прилетить з Білорусі, але він зробив повністю залежною країну від пупи, тому змушений щось казати. Бо інакше його знайдуть десь під вікном, а Білорусь очолить Адам Кадиров.
07.11.2025 13:19 Відповісти
Це він про маячню ******, про оті органи у діда-баби???
Старе і дурнувате! Дивись на вік, і не питай розуму!!
Кабаєва, з мізуліною і кривоногих, про це зрозуміли давно!!
07.11.2025 13:14 Відповісти
Як там Мозирський НПЗ себе чухає?
07.11.2025 13:15 Відповісти
І ще, москва від Київа на відстані приблизно 800 км, а не 1500.
07.11.2025 13:15 Відповісти
Какая разница на каком расстоянии летит ракета если в случае ядерной боеголовки поражающее воздействие это только мощность взрыва, а если орешник как был в Днепре - с макетами боеголовок - то это просто материальное тело разогнанное до очень высоких скоростей и которое без особой точности куда то попадает. Какая разница откуда пулять то?
07.11.2025 13:16 Відповісти
Мінімальна дальність польоту посмешніка 1000 км.
Друге - підривати ЯЗ у себе під порогом ні ************ ні бульбофюрер не стануть, бо мають дітей та внуків...
07.11.2025 13:20 Відповісти
діти та внуки путіна у Британії. Та йому і похєр, бо він сидить у бункері. Інша справа бульбаш. Але він просто маріонетка. Але: ракети не літають по натиску кнопки, а діти і внуки є не лише у путіна
07.11.2025 13:26 Відповісти
чи нє понімаєтє - вся збочена фішка картопляного у...
"я вам сейчас покажу откуда зайдут..."

і розкладе мапи

.
07.11.2025 13:23 Відповісти
не здивуюсь, коли взнаю, що бульбо-фюрер заявить, що в білорашці є ще й "посєйдони" -
то відома країна постачальниця не тільки сухо-фруктов фундука-фуфляка, а ще й морепродуктов креветок там різних..

.
07.11.2025 13:20 Відповісти
Вкид.
07.11.2025 13:21 Відповісти
Вже боятись? ФОрбс теж купується, я так бачу
07.11.2025 13:24 Відповісти
По ходу йому таргану набрид Мозирський НПЗ, і авіарух над білорашкою
07.11.2025 13:24 Відповісти
Это станет мгновенным приговором беларусскому диктатору ! И он это понимает. Поэтому все похрюкивания в подобном тоне - блеф и попытка запугивания. Косить под аналогичное испражнение кремлевского маниака.
07.11.2025 13:24 Відповісти
Смешно читать высеры, когда пишут дебилы. Это пусть импотенты на западе обсыраются.
Кацапы будут запускать ракеты из мацквы или минска? Серьезно?
Да похер будет у этих двух старых пердунов что то в голове или нет.

Расстояние между городом Клинцы (Брянская область, Россия) и городом Киев (Украина) по прямой линии составляет приблизительно: 280 - 285 километров
07.11.2025 13:28 Відповісти
"Мінськ розташований всього за 440 кілометрів від Києва, а Москва - за 1500 кілометрів"

у экспертов форбс все ракеты находятся в столицах, и запускаются тоже оттуда
07.11.2025 13:33 Відповісти
Не 1500 а 750...разница есть?
07.11.2025 13:39 Відповісти
аФтор как в школе учился ? Двоечником был? От масквы до Киева 756 км...а не 1500
07.11.2025 13:38 Відповісти
Маячня. Балістичною ракетою, розрахованою на 3.5 тис км стріляти на 400 км?!!
Тут і іскандера більш ніж достатньо.
Тим паче орешнік навіть на балістичну траєкторію не вийде на такій дистанції.
07.11.2025 13:50 Відповісти
..налякали їжака голою сракою..
07.11.2025 13:54 Відповісти
Ну цю статтю в новинах розміщувати не було сенсу. А от хроніки **@н@ріума- ок. Якась маячня.
07.11.2025 13:57 Відповісти
А для заходу ?
07.11.2025 14:01 Відповісти
"Алло Трамп я збираюся запускати орешнік ти не проти ? " - і тіко після того вусатий шось там запустить . Бо ця ракета на яку агряться системи ранього оповіщення шо в США шо в КНР - і якшо вусатий цього не знає то це його проблеми . До речі подібні ракети США хотіли розміщати на деяких Огайо але через те шо вони агрять системи відмовилися від цього ( про це читав ше в нульових - такшо кацапи знову вкрали чужу ідею як завше ).
07.11.2025 14:06 Відповісти
Так сказали що 1-шт всього залишилась. І та не взлетить чи упаде при запуску судячи з возгласів "експертів". Шо боятися
07.11.2025 14:08 Відповісти
як лука може погрожувати "охерешником",якщо він жодим чином немає впливу на застосування!?
Це все одно,шо йорбан погрожуватиме Томогавками
07.11.2025 14:09 Відповісти
Думаю, це тільки припущення Форбс.
Лукашенко занадто хитросракий, щоб тепер "наїзжати" на Україну.
07.11.2025 14:19 Відповісти
Цим західним журнашльондрам аби щось молоти для хайпу...
07.11.2025 14:47 Відповісти
Серія 323:

- Я ж ишчо и ракетчик!
07.11.2025 14:48 Відповісти
Нацистська білорусь регулярно обстрілює нас ракетами. Останній раз 13.01.2024 наприклад. В столиці тоді було понад 36 жертв.
07.11.2025 15:03 Відповісти
Таракан картопляний,чи бульбофюрер розраховує на якусь перемогу,залякує постійно сусідів.Невже цей відморозок що він вічний і влада його нескінченна?
07.11.2025 15:11 Відповісти
Та це дурня, бо за пів ночі Україна відправить Білорусь у кам'яний вік..
08.11.2025 14:10 Відповісти
И сколько десятков наших ракет после этого долетят до Минска?
09.11.2025 02:44 Відповісти
 
 