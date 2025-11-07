Атаки "Орешником" из территории Беларуси будут более смертоносными для Украины, - Forbes

Недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил применением российской ракеты "Орешник" против Запада. Однако это может также стать новой угрозой для Украины.

Применение "Орешника"

Впервые Россия применила ракету в ноябре 2024 года во время удара по Днепру. Тогда ракета летела в верхних слоях атмосферы, поэтому ПВО Украины было сложно ее обнаружить. Скорость в несколько тысяч километров в час создавала дополнительные проблемы.

Опасность для Украины

Когда эти комплексы появятся в Беларуси, ударный потенциал РФ существенно возрастет, а время на реагирование для ВСУ уменьшится.

"Минск расположен всего в 440 километрах от Киева, а Москва - в 1500 километрах от украинской столицы. Учитывая географическое положение, если Россия решит запустить "Орешники" по Украине с территории Беларуси, это сделает атаки по Украине более смертоносными, поскольку россияне смогут быстрее поражать критически важную инфраструктуру", - пишут журналисты.

Что предшествовало?

Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.

Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине рано утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

