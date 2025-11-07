РУС
Новости Орешник на территории Беларуси
2 641 35

Атаки "Орешником" из территории Беларуси будут более смертоносными для Украины, - Forbes

Орешник в Беларуси. Новая угроза для Украины

Недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил применением российской ракеты "Орешник" против Запада. Однако это может также стать новой угрозой для Украины.

Об этом пишет издание Forbes, информирует Цензор.НЕТ.

Применение "Орешника"

Впервые Россия применила ракету в ноябре 2024 года во время удара по Днепру. Тогда ракета летела в верхних слоях атмосферы, поэтому ПВО Украины было сложно ее обнаружить. Скорость в несколько тысяч километров в час создавала дополнительные проблемы.

Опасность для Украины

Когда эти комплексы появятся в Беларуси, ударный потенциал РФ существенно возрастет, а время на реагирование для ВСУ уменьшится.

"Минск расположен всего в 440 километрах от Киева, а Москва - в 1500 километрах от украинской столицы. Учитывая географическое положение, если Россия решит запустить "Орешники" по Украине с территории Беларуси, это сделает атаки по Украине более смертоносными, поскольку россияне смогут быстрее поражать критически важную инфраструктуру", - пишут журналисты.

Читайте: Лукашенко угрожает ударить "Орешником" по Западу: "Сядем с Путиным и бахнем"

Что предшествовало?

  • Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.
  • Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.

Что такое "Орешник"?

Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".

Оккупанты впервые применили это оружие по Украине рано утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.

Читайте: РФ планирует разместить ракетные комплексы средней дальности "Орешник" в Беларуси до конца 2025 года, — ГУР

Автор: 

Беларусь (8078) россия (97958) баллистические ракеты (470)
Топ комментарии
+11
Черговий висер бульбофюрера! 🤣
07.11.2025 13:10
+6
Як там Мозирський НПЗ себе чухає?
07.11.2025 13:15
+6
Хто пояснить як міжконтинентальну ракету запустити на 300 км?
бульбаш просто відморозок без технічних знань
07.11.2025 13:19
Черговий висер бульбофюрера! 🤣
07.11.2025 13:10
Хто пояснить як міжконтинентальну ракету запустити на 300 км?
бульбаш просто відморозок без технічних знань
07.11.2025 13:19
тихо !

бо навіжений бульбо-фюрер ще посєйдона в Припьять запустить !

.
07.11.2025 13:25
😁😅🤣 та воно може!
07.11.2025 13:38
То давайте вб'ємо лукашенку, раз він такий небезпечний. путіна боїмось вбити, а лукашенку не страшно і путіну буде попередження!
07.11.2025 13:45
Він взагалі без знань, крім настанов бабусі про вирощуванні бульби в торфяних грунтах! 😅
07.11.2025 13:37
.До чого тут БУЛЬБОФЮРЕР?
По перше Лукашенко нічого не вирішує
По друге, жкргїналісти, просто хайпують рознрсячи галіматью.
"З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити "Орєшніки" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше уражати критично важливу інфраструктуру", - пишуть журналісти. Джерело: https://censor.net/ua/n3583795"
Як ПИШУТЬ роісяни- маса бойової частини 1,5 тони, на 6 боєголовок. АЖ по 250 кг!
Це нев..бенна силіща!

А якщо стріляти ядерним зарядом, тотні відстань, ні маса вже не будуть мати значення.
07.11.2025 13:33
Йди нах картопляник недосмажений
07.11.2025 13:11
А як бульбофюрер думає, щобілораша не постраждає? Чи може згорить Мозирьский завод та інше лайно, що щось випускає на бульборейхі.
07.11.2025 13:13
Думаю, він розуміє, що там просто все згорить як тільки щось прилетить з Білорусі, але він зробив повністю залежною країну від пупи, тому змушений щось казати. Бо інакше його знайдуть десь під вікном, а Білорусь очолить Адам Кадиров.
07.11.2025 13:19
Це він про маячню ******, про оті органи у діда-баби???
Старе і дурнувате! Дивись на вік, і не питай розуму!!
Кабаєва, з мізуліною і кривоногих, про це зрозуміли давно!!
07.11.2025 13:14
Як там Мозирський НПЗ себе чухає?
07.11.2025 13:15
І ще, москва від Київа на відстані приблизно 800 км, а не 1500.
07.11.2025 13:15
Какая разница на каком расстоянии летит ракета если в случае ядерной боеголовки поражающее воздействие это только мощность взрыва, а если орешник как был в Днепре - с макетами боеголовок - то это просто материальное тело разогнанное до очень высоких скоростей и которое без особой точности куда то попадает. Какая разница откуда пулять то?
07.11.2025 13:16
Мінімальна дальність польоту посмешніка 1000 км.
Друге - підривати ЯЗ у себе під порогом ні ************ ні бульбофюрер не стануть, бо мають дітей та внуків...
07.11.2025 13:20
діти та внуки путіна у Британії. Та йому і похєр, бо він сидить у бункері. Інша справа бульбаш. Але він просто маріонетка. Але: ракети не літають по натиску кнопки, а діти і внуки є не лише у путіна
07.11.2025 13:26
чи нє понімаєтє - вся збочена фішка картопляного у...
"я вам сейчас покажу откуда зайдут..."

і розкладе мапи

.
07.11.2025 13:23
не здивуюсь, коли взнаю, що бульбо-фюрер заявить, що в білорашці є ще й "посєйдони" -
то відома країна постачальниця не тільки сухо-фруктов фундука-фуфляка, а ще й морепродуктов креветок там різних..

.
07.11.2025 13:20
Вкид.
07.11.2025 13:21
Вже боятись? ФОрбс теж купується, я так бачу
07.11.2025 13:24
По ходу йому таргану набрид Мозирський НПЗ, і авіарух над білорашкою
07.11.2025 13:24
Это станет мгновенным приговором беларусскому диктатору ! И он это понимает. Поэтому все похрюкивания в подобном тоне - блеф и попытка запугивания. Косить под аналогичное испражнение кремлевского маниака.
07.11.2025 13:24
Смешно читать высеры, когда пишут дебилы. Это пусть импотенты на западе обсыраются.
Кацапы будут запускать ракеты из мацквы или минска? Серьезно?
Да похер будет у этих двух старых пердунов что то в голове или нет.

Расстояние между городом Клинцы (Брянская область, Россия) и городом Киев (Украина) по прямой линии составляет приблизительно: 280 - 285 километров
07.11.2025 13:28
"Мінськ розташований всього за 440 кілометрів від Києва, а Москва - за 1500 кілометрів"

у экспертов форбс все ракеты находятся в столицах, и запускаются тоже оттуда
07.11.2025 13:33
Не 1500 а 750...разница есть?
07.11.2025 13:39
аФтор как в школе учился ? Двоечником был? От масквы до Киева 756 км...а не 1500
07.11.2025 13:38
Маячня. Балістичною ракетою, розрахованою на 3.5 тис км стріляти на 400 км?!!
Тут і іскандера більш ніж достатньо.
Тим паче орешнік навіть на балістичну траєкторію не вийде на такій дистанції.
07.11.2025 13:50
..налякали їжака голою сракою..
07.11.2025 13:54
Ну цю статтю в новинах розміщувати не було сенсу. А от хроніки **@н@ріума- ок. Якась маячня.
07.11.2025 13:57
А для заходу ?
07.11.2025 14:01
"Алло Трамп я збираюся запускати орешнік ти не проти ? " - і тіко після того вусатий шось там запустить . Бо ця ракета на яку агряться системи ранього оповіщення шо в США шо в КНР - і якшо вусатий цього не знає то це його проблеми . До речі подібні ракети США хотіли розміщати на деяких Огайо але через те шо вони агрять системи відмовилися від цього ( про це читав ше в нульових - такшо кацапи знову вкрали чужу ідею як завше ).
07.11.2025 14:06
Так сказали що 1-шт всього залишилась. І та не взлетить чи упаде при запуску судячи з возгласів "експертів". Шо боятися
07.11.2025 14:08
як лука може погрожувати "охерешником",якщо він жодим чином немає впливу на застосування!?
Це все одно,шо йорбан погрожуватиме Томогавками
07.11.2025 14:09
Думаю, це тільки припущення Форбс.
Лукашенко занадто хитросракий, щоб тепер "наїзжати" на Україну.
07.11.2025 14:19
 
 