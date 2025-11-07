Атаки "Орешником" из территории Беларуси будут более смертоносными для Украины, - Forbes
Недавно белорусский диктатор Александр Лукашенко пригрозил применением российской ракеты "Орешник" против Запада. Однако это может также стать новой угрозой для Украины.
Об этом пишет издание Forbes, информирует Цензор.НЕТ.
Применение "Орешника"
Впервые Россия применила ракету в ноябре 2024 года во время удара по Днепру. Тогда ракета летела в верхних слоях атмосферы, поэтому ПВО Украины было сложно ее обнаружить. Скорость в несколько тысяч километров в час создавала дополнительные проблемы.
Опасность для Украины
Когда эти комплексы появятся в Беларуси, ударный потенциал РФ существенно возрастет, а время на реагирование для ВСУ уменьшится.
"Минск расположен всего в 440 километрах от Киева, а Москва - в 1500 километрах от украинской столицы. Учитывая географическое положение, если Россия решит запустить "Орешники" по Украине с территории Беларуси, это сделает атаки по Украине более смертоносными, поскольку россияне смогут быстрее поражать критически важную инфраструктуру", - пишут журналисты.
Что предшествовало?
- Напомним, во время российско-белорусских учений "Запад-2025" отработали применение ракетного комплекса "Орешник" и современных методов ведения боя.
- Также пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт заявляла, что российский ракетный комплекс "Орешник" будет размещен в Беларуси до конца 2025 года.
Что такое "Орешник"?
Это российский носитель ядерного оружия. Украинская разведка заявила, что "Орешник" — это название научно-исследовательской работы россиян, а сама система на самом деле называется "Кедр".
Оккупанты впервые применили это оружие по Украине рано утром 21 ноября 2024 года, атаковав Днепр.
бульбаш просто відморозок без технічних знань
бо навіжений бульбо-фюрер ще посєйдона в Припьять запустить !
По перше Лукашенко нічого не вирішує
По друге, жкргїналісти, просто хайпують рознрсячи галіматью.
"З огляду на географічне положення, якщо Росія вирішить запустити "Орєшніки" по Україні з території Білорусі, це зробить атаки по Україні смертоноснішими, оскільки росіяни зможуть швидше уражати критично важливу інфраструктуру", - пишуть журналісти. Джерело: https://censor.net/ua/n3583795"
Як ПИШУТЬ роісяни- маса бойової частини 1,5 тони, на 6 боєголовок. АЖ по 250 кг!
Це нев..бенна силіща!
А якщо стріляти ядерним зарядом, тотні відстань, ні маса вже не будуть мати значення.
Старе і дурнувате! Дивись на вік, і не питай розуму!!
Кабаєва, з мізуліною і кривоногих, про це зрозуміли давно!!
Друге - підривати ЯЗ у себе під порогом ні ************ ні бульбофюрер не стануть, бо мають дітей та внуків...
"я вам сейчас покажу откуда зайдут..."
і розкладе мапи
то відома країна постачальниця не тільки сухо-фруктов фундука-фуфляка, а ще й морепродуктов креветок там різних..
Кацапы будут запускать ракеты из мацквы или минска? Серьезно?
Да похер будет у этих двух старых пердунов что то в голове или нет.
Расстояние между городом Клинцы (Брянская область, Россия) и городом Киев (Украина) по прямой линии составляет приблизительно: 280 - 285 километров
у экспертов форбс все ракеты находятся в столицах, и запускаются тоже оттуда
Тут і іскандера більш ніж достатньо.
Тим паче орешнік навіть на балістичну траєкторію не вийде на такій дистанції.
Це все одно,шо йорбан погрожуватиме Томогавками
Лукашенко занадто хитросракий, щоб тепер "наїзжати" на Україну.