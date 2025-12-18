Лукашенко: "Орєшнік" у Білорусі з "учорашнього дня". І заступає на бойове чергування

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс "Орєшнік" нібито перебуває на території країни "від учора" і заступає на бойове чергування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.

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""Орєшнік" у Білорусі з учорашнього дня. І заступає на бойове чергування", - сказав Лукашенко.

Водночас офіційні особи Білорусі повідомляли про його розміщення ще кілька місяців тому.

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Що передувало?

Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.

Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.

Що таке "Орєшнік"?

Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".

Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.

31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".

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