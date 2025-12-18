Лукашенко: "Орєшнік" у Білорусі з "учорашнього дня". І заступає на бойове чергування
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що російський балістичний комплекс "Орєшнік" нібито перебуває на території країни "від учора" і заступає на бойове чергування.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Білорусі.
""Орєшнік" у Білорусі з учорашнього дня. І заступає на бойове чергування", - сказав Лукашенко.
Водночас офіційні особи Білорусі повідомляли про його розміщення ще кілька місяців тому.
Що передувало?
- Нагадаємо, під час російсько-білоруських навчань "Захід‑2025" відпрацювали застосування ракетного комплексу "Орєшнік" та сучасних методів ведення бою.
- Також речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт заявляла, що російський ракетний комплекс "Орєшнік" буде розміщено в Білорусі до кінця 2025 року.
Що таке "Орєшнік"?
- Це російський носій ядерної зброї. Українська розвідка заявила, що "Орєшнік" — це назва науково-дослідної роботи росіян, а сама система насправді називається "Кедр".
- Окупанти вперше застосували цю зброю по Україні рано-вранці 21 листопада 2024 року, атакувавши Дніпро.
- 31 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у грудні планується поставити на бойове чергування російський ракетний комплекс "Орєшнік".
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этот дебил не понимает, что теперь белорусы первая цель для всех.
А якщо зламається, або проїбеться? 😁