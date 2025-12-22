Білорусь налагоджує виробництво боєприпасів для російської армії

У Білорусі таємно створюють завод з виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів. Партнерами проєкту називають Росію та Китай.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив офіційний представник ініціативи білоруської опозиційної організації BELPOL Володимир Жигар.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"За наявною у нас інформацією, в Білорусі з листопада 2023 року реалізується закритий державний проєкт під назвою "Участок", який передбачає створення повного циклу виробництва артилерійських і реактивних боєприпасів радянських калібрів - 122 мм та 152 мм. Проєкт стратегічно пов'язаний з інтересами міністерства оборони РФ, оскільки кінцева продукція орієнтована на експорт і використання у війні проти України", - зазначив Жигар.

Терміни реалізації та загрози безпеці

За наявними даними, проєкт планують завершити до грудня 2026 року. Його запуск може суттєво посилити матеріально-технічне забезпечення збройної агресії Російської Федерації проти України.

Реалізація ініціативи ґрунтується на закритому розпорядженні Олександра Лукашенка, що свідчить про її стратегічний та закритий характер.

Основним оператором проєкту визначено спеціально створений "Завод корпусних виробів". У перспективі підприємство має стати центральною ланкою формування нової галузі боєприпасного виробництва в Білорусі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко: "Орєшнік" у Білорусі з "учорашнього дня". І заступає на бойове чергування

Засновниками заводу є компанія "Волатавто" та державне підприємство "Завод точної електромеханіки". Загальне кураторство над проєктом здійснює державний військово-промисловий комітет Республіки Білорусь.

"Ми розглядаємо цей проєкт як інструмент глибшого втягування Білорусі у війну. Йдеться не лише про політичну підтримку Росії, а й про пряме матеріально-технічне забезпечення її збройної агресії. З огляду на номенклатуру продукції та обсяги, кінцевим споживачем буде саме Російська Федерація", - наголосив Жигар.

Локація та масштаб проєкту

За інформацією BELPOL закритий державний проєкт зі створення повноцінного виробництва артилерійських та реактивних боєприпасів реалізується у Слуцькому районі Мінської області на території колишнього військового арсеналу

Йдеться про об’єкт, розташований поблизу населених пунктів Павлівка та Шищиці. Раніше окремі ЗМІ припускали, що на цій території може зводитися закрита військова база, потенційно пов’язана з розміщенням російських стратегічних ракетних систем, зокрема комплексу "Орєшник". Такі версії ґрунтувалися на масштабах будівельних робіт, характері інфраструктури та високому рівні секретності об’єкта.

Втім, як зазначив Жигар, фактичне призначення об’єкта є іншим. За його словами, наявні в розпорядженні організації документи, зокрема інженерні креслення, свідчать про реалізацію саме проєкту боєприпасного виробництва повного циклу.

"Це не сховище і не позиційний район ракет. Це індустріальний об’єкт, який має забезпечувати масове виробництво боєприпасів, працювати у кооперації з Росією та орієнтуватися на потреби війни проти України", - наголосив Жигар.

Іноземні партнери та залежність від імпорту

Він також зазначив, що Білорусь не виробляє жодного з критично важливих компонентів для вибухових речовин, що робить майбутній завод повністю залежним від імпорту технологій і матеріалів. Ключовими партнерами проєкту, за даними BELPOL, виступають Росія та Китай.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідка Литви спростувала інформацію про 360 тис. військових РФ у Білорусі: Лише кілька тисяч

За словами Жигара, Росія постачає технологічні лінії та комплектуючі, бере участь у підготовці персоналу і, ймовірно, стане основним постачальником вибухових речовин та пороху. Китай, своєю чергою, забезпечує лінії заливного спорядження бойових частин калібру 122 мм, долучається до підготовки персоналу та постачання вибухових матеріалів. Також, за інформацією BELPOL, ведуться переговори про співпрацю з Іраном і Пакистаном.

Додаткові факти, документи та візуальні матеріали, що підтверджують реалізацію цього проєкту, оприлюднені у розслідуванні BELPOL, яке вийшло у неділю на YouTube-каналі організації.