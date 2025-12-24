Тема представленого Зеленським 20-пунктного мирного плану потребує чесної розмови, - "ЄС"

Фракція "Європейська Солідарність" наголосила, що тема представленого президентом Зеленським "плану з 20 пунктів" потребує чесної розмови по суті.

Про це йдеться у заяві фракції, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Там відзначили, що ця розмова починається.

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У "ЄС" зазначили, що послідовність реалізації плану, коли його буде остаточно погоджено, має бути такою:

По-перше, припинення вогню. Україна має перестати втрачати людей. Це не фінальний акорд мирного плану, а його перший пункт. Без цього будь-яка архітектура миру залишається декларацією. У досягненні припинення вогню і полягає мистецтво дипломатії.

По-друге, наступним кроком після зупинки вогню має стати скасування воєнного стану , або його непродовження. Коли українці з-за кордону зможуть повернутися на Батьківщину, військові почнуть повертатися з фронту додому, закриється телемарафон, СБУ та Офіс припинять цензурувати найбільші телеграм-канали мільйонники, відновляться свобода слова, свобода зібрань, свобода критики влади. Тоді виникнуть умови для вільних і демократичних виборів. Лише такий порядок дій здатен забезпечити виборчий процес відповідно до стандартів ОБСЄ — із рівними можливостями, вільною агітацією та справжнім волевиявленням громадян . І головне – за участі військових , які найбільше заслужили на можливість балотуватися і бути гідно представленими на політичній мапі країни.

виборчий процес відповідно до стандартів ОБСЄ — із рівними можливостями, вільною агітацією та справжнім волевиявленням громадян за участі військових По-третє, Угоду має підписати Президент, за окремими її пунктами – звернутися по ратифікацію до Верховної Ради . Окремо нагадуємо: референдум щодо територіальних змін України є неможливим — як з правової, так і з моральної точки зору. Суверенітет і територіальна цілісність нашої держави не є предметом торгу .

У "Європейській Солідарності" також наголосили, що Росія має понести повну відповідальність за злочини проти України - політичну, правову та історичну. Зокрема, йдеться про виплату репарацій.

"Мир можливий лише тоді, коли він починається із захисту людського життя, спирається на право і завершується справедливістю. Це і є шлях, який ми вважаємо єдино правильним для України", - зазначили у політсилі.

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Водночас там наголосили на категоричній неприйнятності будь-яких виборів під час воєнного стану, оскільки вони не відповідатимуть європейським стандартам, не посилять, а навпаки - послаблять легітимність влади.

"Не можна битися з росією не на життя, а на смерть, і при цьому запозичувати її брудні технології фальсифікації виборів. Тому ми не просто проти дистанційного електронного голосування – ми будемо боротися проти такої технології усіма доступними нам засобами", - підсумували там.

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