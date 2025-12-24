Тема представленного Зеленским 20-пунктного мирного плана требует честного разговора, - "ЕС"
Фракция "Европейская Солидарность" подчеркнула, что тема представленного президентом Зеленским "плана из 20 пунктов" требует честного разговора по существу.
Что известно?
Там отметили, что этот разговор начинается.
В "ЕС" отметили, что последовательность реализации плана, когда он будет окончательно согласован, должна быть такой:
- Во-первых, прекращение огня. Украина должна перестать терять людей. Это не финальный аккорд мирного плана, а его первый пункт. Без этого любая архитектура мира остается декларацией. В достижении прекращения огня и заключается искусство дипломатии.
- Во-вторых, следующим шагом после прекращения огня должна стать отмена военного положения или его непродление. Когда украинцы из-за границы смогут вернуться на Родину, военные начнут возвращаться с фронта домой, закроется телемарафон, СБУ и Офис прекратят цензурировать крупнейшие телеграмм-каналы-миллионники, восстановятся свобода слова, свобода собраний, свобода критики власти. Тогда возникнут условия для свободных и демократических выборов. Только такой порядок действий способен обеспечить избирательный процесс в соответствии со стандартами ОБСЕ — с равными возможностями, свободной агитацией и подлинным волеизъявлением граждан. И главное — с участием военных, которые больше всего заслужили возможность баллотироваться и быть достойно представленными на политической карте страны.
- В-третьих, Соглашение должно быть подписано Президентом, относительно отдельных его пунктов — обратиться за ратификацией в Верховную Раду. Отдельно напоминаем: референдум по территориальным изменениям Украины невозможен — как с правовой, так и с моральной точки зрения. Суверенитет и территориальная целостность нашего государства не являются предметом торга.
В "Европейской Солидарности" также подчеркнули, что Россия должна понести полную ответственность за преступления против Украины - политическую, правовую и историческую. В частности, речь идет о выплате репараций.
"Мир возможен только тогда, когда он начинается с защиты человеческой жизни, опирается на право и завершается справедливостью. Это и есть путь, который мы считаем единственно правильным для Украины", - отметили в политсиле.
В то же время там подчеркнули категорическую неприемлемость любых выборов во время военного положения, поскольку они не будут соответствовать европейским стандартам, не укрепят, а наоборот - ослабят легитимность власти.
"Нельзя сражаться с Россией не на жизнь, а на смерть, и при этом заимствовать ее грязные технологии фальсификации выборов. Поэтому мы не просто против дистанционного электронного голосования - мы будем бороться против такой технологии всеми доступными нам средствами", - подытожили там.
На кордоні сходу та Криму скупчення 200 тисяч російських військ з десятками тисяч танків, літаків, гелікоптерів, артилерії тощо. В нас близько однієї боєздатної бригади (приблизно 5 тис.)
На сході близько 80% силовиків, держслужбовців, інші службовці та населення симпатизують росії і зраджують присязі. В парламенті Регіонали (ОПЗЖ) та комуністи. Державні органи та установи пронизані російськими агентами. Україна є сателітом росії і об'єктом в міжнародній політиці. Нам ніхто не довіряє.
В бюджеті 100 тис.грн. Економіка на колінах і орієнтована на росію. Промислова частина Донбасу окупована, а це надходження валюти, і відрізаний Крим. Влітку виплати по держборгам. Багатомільярдний борг за російський газ і контракт до 2019 року. росія вимагає повернення $3 млрд., які позичила януковичу.
США накладає негласне ембарго на продаж зброї Україні. Нам навіть відмовляють в бронежилетах та касках.
Що вдалось зробити до 2019:
2/3 окупованого Донбасу було звільнено.
Завдяки діям П'ятого Президента ворог був зупинений дипломатично-політичними інструментами, що дало час та змогу підняти економіку, яка була переорієнтована на Європу і зростала 16 кварталів поспіль; реструктуризувати борги.
Створити армію - взути, одягти, накормити, озброїти та навчити; започаткувати ракетні програми; почати виготовляти ракети, гаубицю, міномети, птрк, снаряди, патрони, бронеавтомобілі, БТРи, РЕБи, бронежилети та багато іншої зброї, військової техніки, амуніції тощо.
Домогтись зняття ембарго на продаж зброї Україні.
Відсудити у росії майже $6 млрд. за газ.
Дипломатичними зусиллями та консолідацією демократичних країн росію вигнали з кількох міжнародних організацій. На неї накладені санкції.
Україна стала суб'єктом міжнародної політики - нічого про Україну без України.
Курс на ЄС та НАТО, який закріплений у Конституції. Часткова інтеграція з ЄС.
То ж скажіть мені, в якій частині ви не довіряєте п'ятому президенту і вважаєте, що він би не справився?
2 - де підтвердження цифри в "5000 наших боєздатних" ?
3 - кого покарали з тих 80% ...?
Може ви ще запропонуєте залишити блазня довічним президентом?
А чьо, єщьо паржьом...
Бо на сьогоднішній день , і в найближчому майбутньому , йому не видно альтернативи !
Нема нічого дивного в тому, що зелені медіа-смітники одностайно промовчали щодо інформації про міндіча, оприлюднену П. Порошенко. Нагадаю, п'ятий президент України заявив, що люди наближені до міндіча не тільки мутили схеми в енергетиці та в міноборони. Вони ще й займалися експортом українського зерна, при чому з Одеси через Туреччину ці люди вивозили зерно... до Ірану. Який перебуває під санкціями, в т ч - українськими. А ще Іран - це країна яка надала рашці балістичні ракети і "Шахеди" для ударів по Україні! Тобто виходить так, що в нас не тільки двушечка в мацкву. У нас уходять двушечка в мацкву і хлібчик до Ірану! Ігор Лапін до цієї інформації додав ще дещо - зернові термінали ТІС в Одесі належали рашистському олігарху фьодоричеву, наближеному до патрушева. І от що дивно. Рашистська ракета убила агропідприємця Олексія Вадатурського. Мацква довбала в Одесі по зернових терміналах. Але термінали фьодоричева - не постраждали. Проте. Тільки-но міндіч через розслідування НАБУ втік з України, як росіяни ніби сказалися - б'ють по Одесі як ніколи. А ППО в Одесі різко виявилося не готовим. "Совпадєніє?" Уже наголошено, після такого повороту особою міндіча точно мають зайнятися Ізраїльська поліція і Моссад - Ізраїль має довгу історію "заповзятої дружби з Іраном". Мене ж цікавить інше. Як ви гадаєте, якщо про цю оборудку дізнався Порошенко - чи знало про неї ЦРУ? І про які ще оборудки веселих хлопців з "Кварталу 95" знають у ЦРУ? І як Трамп, Венс і Віткоф можуть на переговорах в'язати зеленського вузликом, оперуючи аж такою інформацією? Уявляєте собі картинку, як іранський технолог ласує чаєм з калачем спеченим з українського хліба, а потім іде на роботу збирати "Шахед", який потім знищить українця, що виростив зерно для його калача? А міндіч і його друзяки бодай раз уявляли?
з огляду на гуманітарний аспект і перспективу виживання держави.
"ЄС" - 👍💙💛
Перше. 20 пунктів потенційної угоди. Хто там казав про неможливість Мінська-3? Проєкт, оприлюднений Зеленським, значно гірше мінських угод. Мінські втягували путіна в зону відповідальності за агресію в Криму і на Донбасі, це дозволило запровадити санкції проти рф, а запропонована угода навпаки позбавляє росію відповідальності за скоєні злочини. Мінські угоди дали можливість відтягнути час і дозволити вибудувати українську армію з нуля, 20 пунктів дають путіну шанс на передишку, зняття санкцій і відновлення сил для нового нападу - бо ніхто в здоровому глузді не вірить в підписи росії на «гарантіях» про ненапад. Тому, якщо Зеленський підпише 20 пунктів, життєвий інтерес України - почати готувати сили оборони до нової війни, яку москва гарантовано розвʼяже.
Друге. Зеленський прагне зберегти владу будь-яким чином. З інтернет-голосуванням не вийде. За порушення Конституції ніхто з посадовців не захоче брати на себе відповідальність - вже наочно переконались що захисту не буде. І тепер зʼявляється нова ідея президента - провести президентські вибори під час воєнного стану, а парламентмькі і місцеві без нього. Серйозно? Про авторів так пропозицій кажуть - простий, як двері. Тобто, як обмеження воєнного стану на зібрання, свободу слова і балотування військових - то це будь ласка, аби переобратись? Таку вибірковість не сприймуть ані партнери в Європі, ані значна кількість громадян України. Це зробить переможця нелегітимним і призведе до внутрішнього конфлікту замість обʼєднання зусиль задля відбудови і підготовки оборони до нового вторгнення.
Зеленський має зрозуміти, що крім купки відданих фанатів, його більше не ******* - його терплять. Спроба продавити любов виборчими маніпуляціями після всього призведе до неприємних наслідків не лише для України, а і для нього особисто. Гарантовано. Тому, він має забути про жонглювання правилами. І думати геть не про те як зачепитись за владу - виклики занадто великі.
Нагадаємо , що дії Зеленського, починаючи з 21 травня 2024 року кваліфікуються Статтею 109 Кримінального Кодексу України, як дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (узурпація державної влади).
Стаття 103 Конституції України чітко говорить, що «Президент України обирається громадянами України... строком на п'ять років».