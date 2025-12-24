Тема представленного Зеленским 20-пунктного мирного плана требует честного разговора, - "ЕС"

Фракция "Европейская Солидарность" подчеркнула, что тема представленного президентом Зеленским "плана из 20 пунктов" требует честного разговора по существу.

Что известно?

Там отметили, что этот разговор начинается.

В "ЕС" отметили, что последовательность реализации плана, когда он будет окончательно согласован, должна быть такой:

Во-первых, прекращение огня. Украина должна перестать терять людей. Это не финальный аккорд мирного плана, а его первый пункт. Без этого любая архитектура мира остается декларацией. В достижении прекращения огня и заключается искусство дипломатии.

Во-вторых, следующим шагом после прекращения огня должна стать отмена военного положения или его непродление. Когда украинцы из-за границы смогут вернуться на Родину, военные начнут возвращаться с фронта домой, закроется телемарафон, СБУ и Офис прекратят цензурировать крупнейшие телеграмм-каналы-миллионники, восстановятся свобода слова, свобода собраний, свобода критики власти. Тогда возникнут условия для свободных и демократических выборов. Только такой порядок действий способен обеспечить избирательный процесс в соответствии со стандартами ОБСЕ — с равными возможностями, свободной агитацией и подлинным волеизъявлением граждан. И главное — с участием военных, которые больше всего заслужили возможность баллотироваться и быть достойно представленными на политической карте страны.

В-третьих, Соглашение должно быть подписано Президентом, относительно отдельных его пунктов — обратиться за ратификацией в Верховную Раду. Отдельно напоминаем: референдум по территориальным изменениям Украины невозможен — как с правовой, так и с моральной точки зрения. Суверенитет и территориальная целостность нашего государства не являются предметом торга.

В "Европейской Солидарности" также подчеркнули, что Россия должна понести полную ответственность за преступления против Украины - политическую, правовую и историческую. В частности, речь идет о выплате репараций.

"Мир возможен только тогда, когда он начинается с защиты человеческой жизни, опирается на право и завершается справедливостью. Это и есть путь, который мы считаем единственно правильным для Украины", - отметили в политсиле.

В то же время там подчеркнули категорическую неприемлемость любых выборов во время военного положения, поскольку они не будут соответствовать европейским стандартам, не укрепят, а наоборот - ослабят легитимность власти.

"Нельзя сражаться с Россией не на жизнь, а на смерть, и при этом заимствовать ее грязные технологии фальсификации выборов. Поэтому мы не просто против дистанционного электронного голосования - мы будем бороться против такой технологии всеми доступными нам средствами", - подытожили там.

