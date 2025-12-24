Украина располагает данными о около 500 похищенных детей в России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет список из приблизительно 500 похищенных детей с указанием адресов их пребывания на территории России.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Было 500 где-то идентифицированных (похищенных. - Ред.) детей с адресами. 1880 на сегодня тех, которых вернули. И вы знаете, сколько их остается там. 500 - это новая информация с адресами", - рассказал Зеленский.
По словам президента, вопрос возвращения похищенных детей Украина вынуждена постоянно поднимать в переговорах с международными партнерами.
"Вопрос похищенных детей приходится постоянно поднимать перед партнерами, чтобы понемногу одного за другим возвращать детей", - добавил он.
