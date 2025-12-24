РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9319 посетителей онлайн
Новости Похищение детей Россией
108 2

Украина располагает данными о около 500 похищенных детей в России, - Зеленский

дети, возвращение, похищение

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет список из приблизительно 500 похищенных детей с указанием адресов их пребывания на территории России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Было 500 где-то идентифицированных (похищенных. - Ред.) детей с адресами. 1880 на сегодня тех, которых вернули. И вы знаете, сколько их остается там. 500 - это новая информация с адресами", - рассказал Зеленский.

По словам президента, вопрос возвращения похищенных детей Украина вынуждена постоянно поднимать в переговорах с международными партнерами.

"Вопрос похищенных детей приходится постоянно поднимать перед партнерами, чтобы понемногу одного за другим возвращать детей", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Смерть 7-летнего мальчика во время операции: дело врача-анестезиолога передали в суд

Автор: 

дети (6861) Зеленский Владимир (23099) возврат (305)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ДЕ ВОВА ЩЕ 100 000??? Чи "про...балі"? Але не "про...балі" обговорювати як будете вивозити свої бізнеси і тебе любимого да?

Чхати тобі що ВСЕ МАЙБУТНЄ України віддав ворогу. Гірше за нього в історії я точно не знаю
показать весь комментарий
24.12.2025 10:58 Ответить
Де сотня тисяч?
показать весь комментарий
24.12.2025 11:06 Ответить
 
 