Украина располагает данными о около 500 похищенных детей в России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина имеет список из приблизительно 500 похищенных детей с указанием адресов их пребывания на территории России.

"Было 500 где-то идентифицированных (похищенных. - Ред.) детей с адресами. 1880 на сегодня тех, которых вернули. И вы знаете, сколько их остается там. 500 - это новая информация с адресами", - рассказал Зеленский.

По словам президента, вопрос возвращения похищенных детей Украина вынуждена постоянно поднимать в переговорах с международными партнерами.

"Вопрос похищенных детей приходится постоянно поднимать перед партнерами, чтобы понемногу одного за другим возвращать детей", - добавил он.

