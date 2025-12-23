РУС
Новости Смерть ребенка по вине врачей
Смерть 7-летнего мальчика во время операции: дело врача-анестезиолога передали в суд

смерть ребенка во время лечения

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении врача-анестезиолога, который обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Что установило следствие?

Установлено, что в ноябре 2024 года во время проведения плановой операции 7-летнему мальчику врач, вероятно, нарушил требования инструкции по применению и дозировке лекарственного средства для анестезии. Следствие считает, что такие действия могли свидетельствовать о небрежном и недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям, следствием чего стала смерть ребенка.

В рамках уголовного производства проведен комплекс судебных экспертиз, выводы которых, по данным следствия, подтверждают наличие нарушений. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Что грозит врачу?

  • Во время досудебного расследования, по ходатайству прокурора, суд отстранил медика от выполнения профессиональных обязанностей.
  • Прокуратура продолжает принимать меры, чтобы он не работал по специальности до принятия окончательного решения суда.

Я в жодному разі не виправдовую лікаря, але можу порадити йому шоб він на засідання суду одягав футболку з написом "Маю право на помилку". Футболку може позичити у Слуг *****.
