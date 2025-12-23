Смерть 7-летнего мальчика во время операции: дело врача-анестезиолога передали в суд

Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении врача-анестезиолога, который обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие?

Установлено, что в ноябре 2024 года во время проведения плановой операции 7-летнему мальчику врач, вероятно, нарушил требования инструкции по применению и дозировке лекарственного средства для анестезии. Следствие считает, что такие действия могли свидетельствовать о небрежном и недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям, следствием чего стала смерть ребенка.

В рамках уголовного производства проведен комплекс судебных экспертиз, выводы которых, по данным следствия, подтверждают наличие нарушений. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смерть 5-летнего мальчика во время удаления зуба: мобилизованная врач приговорена к 4 годам лишения свободы

Что грозит врачу?

Во время досудебного расследования, по ходатайству прокурора, суд отстранил медика от выполнения профессиональных обязанностей.

Прокуратура продолжает принимать меры, чтобы он не работал по специальности до принятия окончательного решения суда.

Читайте: Младенец умер от ожогового шока в Ривно: в смерти подозревают медсестру