Смерть 7-летнего мальчика во время операции: дело врача-анестезиолога передали в суд
Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении врача-анестезиолога, который обвиняется в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем смерть малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 140 УК Украины).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
Установлено, что в ноябре 2024 года во время проведения плановой операции 7-летнему мальчику врач, вероятно, нарушил требования инструкции по применению и дозировке лекарственного средства для анестезии. Следствие считает, что такие действия могли свидетельствовать о небрежном и недобросовестном отношении к профессиональным обязанностям, следствием чего стала смерть ребенка.
В рамках уголовного производства проведен комплекс судебных экспертиз, выводы которых, по данным следствия, подтверждают наличие нарушений. В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения.
Что грозит врачу?
- Во время досудебного расследования, по ходатайству прокурора, суд отстранил медика от выполнения профессиональных обязанностей.
- Прокуратура продолжает принимать меры, чтобы он не работал по специальности до принятия окончательного решения суда.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль