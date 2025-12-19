Смерть 5-летнего мальчика во время удаления зуба: мобилизованная врач приговорена к 4 годам тюремного заключения

Железнодорожный суд Львова вынес приговор врачу, которую подозревали в смерти 5-летнего мальчика Велеса Пашника во время стоматологической операции.

Об этом пишет "Суспільне Львів"

Анестезиолога Ирину Поду признали виновной в смерти ребенка и назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кроме того, она должна выплатить моральную компенсацию отцу мальчика, Виктору Пашнику, в размере более 1 млн гривен.

Напомним, в мае ZAXID.NET сообщал, что врач Пода, фигурирующая в деле, мобилизовалась на военную службу. Из-за этого ее защитники просили приостановить производство, однако суд вынес приговор.

Что предшествовало?

Напомним, в январе 2024 года во Львове умер 5-летний Велес Пашник. Во время операции по удалению молочных зубов под общим наркозом в частной клинике у него остановилось сердце.

Более месяца мальчик находился в детской реанимации в глубокой коме. Но впоследствии врачи констатировали смерть мозга - спасти жизнь ребенка не удалось.

В феврале врачу-анестезиологу объявили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, врач-анестезиолог не имела надлежащего образования, квалификации для работы с детьми и необходимого опыта.

