Смерть 5-річного хлопчика під час видалення зуба: мобілізовану лікарку засуджено до 4 років ув’язнення

Залізничний суд Львова виніс вирок лікарці, яку підозрювали у смерті 5-річного хлопчика Велеса Пашника під час стоматологічної операції.

Про це пише "Суспільне Львів", передає Цензор.НЕТ.

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Анестезіологиню Ірину Поду визнали винною у смерті дитини та призначили покарання у вигляді 4 років ув’язнення. Крім того, вона має виплатити моральну компенсацію батьку хлопчика, Віктору Пашнику, у розмірі понад 1 млн гривень.

Нагадаємо, у травні ZAXID.NET повідомляв, що лікарка Пода, яка фігурує у справі, мобілізувалася на військову службу. Через це її захисники просили зупинити провадження, однак суд ухвалив вирок.

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Що передувало?

Нагадаємо, у січні 2024 року у Львові помер 5-річний Велес Пашник. Під час операції з видалення молочних зубів під загальним знечуленням у приватній клініці у нього зупинилось серце.

Понад місяць хлопчик перебував у дитячій реанімації в глибокій комі. Але згодом лікарі констатували смерть мозку – врятувати життя дитини не вдалося.

У лютому лікарці-анестезіологині оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

За даними слідства, лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та необхідного досвіду.

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