Підозрювана у смерті 5-річного хлопчика анестезіологиня зі Львова мобілізувалася до ЗСУ, - ЗМІ

Львівська анестезіологиня Ірина Пода, якій повідомили про підозру у смерті п’ятирічного Велеса Пашника під час лікування зубів, мобілізувалася на військову службу. Її захисники клопочуть про зупинку провадження у справі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання ZAXID.NET.

Батько померлого хлопчика, Віктор Пашник, вважає, що таким чином лікарка хоче уникнути кримінальної відповідальності.

За його інформацією, Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр.

"Звісно, ​​що це портновщина, можливість уникнути покарання і відповідальності", — вважає Пашник.

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Захисники підозрюваної хочуть призупинити розгляд справи. Відповідне клопотання адвокатів лікарки ще має розглянути суд.

Згідно із законом, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Тож, поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме, додає видання.

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Нагадаємо, у січні 2024 року у Львові помер 5-річний Велес Пашник. Під час операції з видалення молочних зубів під загальним знечуленням у приватній клініці у нього зупинилось серце.

Понад місяць хлопчик перебував у дитячій реанімації в глибокій комі. Але згодом лікарі констатували смерть мозку – врятувати життя дитини не вдалося.

У лютому лікарці-анестезіологині оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

За даними слідства, лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та необхідного досвіду.

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