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Новини Смерть дитини з вини лікарів
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Підозрювана у смерті 5-річного хлопчика анестезіологиня зі Львова мобілізувалася до ЗСУ, - ЗМІ

Підозрювана у смерті 5-річного хлопчика Велеса Пашника львівська лікарка мобілізувалася до ЗСУ

Львівська анестезіологиня Ірина Пода, якій повідомили про підозру у смерті п’ятирічного Велеса Пашника під час лікування зубів, мобілізувалася на військову службу. Її захисники клопочуть про зупинку провадження у справі. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання ZAXID.NET.

Батько померлого хлопчика, Віктор Пашник, вважає, що таким чином лікарка хоче уникнути кримінальної відповідальності.

За його інформацією, Ірина Пода мобілізувалася через рекрутинговий центр.

"Звісно, ​​що це портновщина, можливість уникнути покарання і відповідальності", — вважає Пашник.

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Захисники підозрюваної хочуть призупинити розгляд справи. Відповідне клопотання адвокатів лікарки ще має розглянути суд.

Згідно із законом, мобілізація на військову службу є підставою для зупинки провадження у справі. Тож, поки лікарка перебуватиме на службі, термін давності спливатиме, додає видання.

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Нагадаємо, у січні 2024 року у Львові помер 5-річний Велес Пашник. Під час операції з видалення молочних зубів під загальним знечуленням у приватній клініці у нього зупинилось серце.

Понад місяць хлопчик перебував у дитячій реанімації в глибокій комі. Але згодом лікарі констатували смерть мозку – врятувати життя дитини не вдалося.

У лютому лікарці-анестезіологині оголосили підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

За даними слідства, лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та необхідного досвіду.

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Автор: 

діти (5127) Львів (3087) смерть (6772) лікарі (1289) мобілізація (3096)


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Топ коментарі
+12
Ця "мобілізована" навіть зі Львова не виїде.
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27.05.2025 15:23
+11
Від анестезіології мруть і будуть мерти. Чоловіки, жінки, батьки і діти. Від будь якого препарату. Особливо від загального обезболення. Але без лікарського влучання взагалі, і без анестезіогології, мерли в сто разів частіше.
P.S. А от за "лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та необхідного досвіду" напевно є винуватець. І він не повинен зашитися безкарним.
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27.05.2025 15:49
+8
батько правий.
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27.05.2025 15:20
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батько правий.
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27.05.2025 15:20 Відповісти
лідокаїн?
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27.05.2025 15:20 Відповісти
Можливо
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27.05.2025 15:44 Відповісти
Від анестезіології мруть і будуть мерти. Чоловіки, жінки, батьки і діти. Від будь якого препарату. Особливо від загального обезболення. Але без лікарського влучання взагалі, і без анестезіогології, мерли в сто разів частіше.
P.S. А от за "лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та необхідного досвіду" напевно є винуватець. І він не повинен зашитися безкарним.
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27.05.2025 15:49 Відповісти
лідокаін - це не загальне, а місцеве знеболююче. щось інше, при чому ця дура дала йому не дитячу, а дорослу дозу.
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27.05.2025 15:51 Відповісти
А ви там свічку тримали? Анестезіолог не вводить місцеві анестетики, це робить хірург/стоматолог, і це він ввів , мабуть, завелику дозу, плюс, цілком можливе внутрішньоартеріальне попадання, що і привело, цілком можливо, до аритмії . Місцевий анестетик вводиться і при загальній анестезії, бо він діє як вазоконстриктор і зменшує кровотечу.
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27.05.2025 17:06 Відповісти
"Анестезіолог не вводить місцеві анестетики"

ну так речь и идет об общем наркозе
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27.05.2025 17:21 Відповісти
"лідокаїн?"

какой лидокаин? написано "під загальним знечуленням"
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27.05.2025 17:17 Відповісти
Є таке:
https://zaxid.net/pidozryuvana_u_smerti_5_richnogo_hlopchika_lvivska_likarka_mobilizuvalasya_do_zsu_n1611156 Смерть Велеса Пашника у стоматолога: лікарка Ірина Пода мобілізувалася - що це означає - ZAXID.NET
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27.05.2025 18:21 Відповісти
Янгол вбитий безкарністю.
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27.05.2025 15:20 Відповісти
Чекаємо пані Ірину в ютубі з розповідями про сцикунів.
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27.05.2025 15:20 Відповісти
І не тільки в ютубі. Вона ще і по студіях ходитиме, ганьбитиме ухилянтів.
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27.05.2025 15:49 Відповісти
Ця "мобілізована" навіть зі Львова не виїде.
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27.05.2025 15:23 Відповісти
Займеться "лікуванням" війскових?
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27.05.2025 15:25 Відповісти
Особисто воєнкома. "Лікуванням"...
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27.05.2025 15:50 Відповісти
і виїде і на фронт не потрапе, бо скільки мерзоти так вже поховалось що і говорити не хочу.
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27.05.2025 16:30 Відповісти
мав дві операції - всі під местним наркозом.
- буде боляче.
- а і *****, потерплю - бо від вас і не проснеся...
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27.05.2025 15:24 Відповісти
Блогерка з каналу КАТРЯ, яка живе на Алясці, торік ледь не втратила малюка. Всього-навсього треба було вирвати зубчик. Лікарі тягнули більше місяця, 2 курси антибіотиків. Алергічна реакція, отік Квінке, лікарня 2 години їзди. В той час батько міняв роботу, медична страховка від попереднього роботодавця не дійсна. Влетіли на 10 тис $.
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27.05.2025 16:00 Відповісти
вони вже потім в ЗСУ, а дітлаха не повернеш...
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27.05.2025 15:26 Відповісти
Бувають випадкові кулі.
Пошли, боже
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27.05.2025 15:31 Відповісти
У Львові це велика рідкість...
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27.05.2025 15:51 Відповісти
і ця лікарка-анестологиня тепер буде лікувати пораненених хлопців...
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27.05.2025 15:31 Відповісти
Нє, якщо санітаркою на передову поранених перв'язувати то нехай іде.
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27.05.2025 15:41 Відповісти
а руки тe памьятають...
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27.05.2025 15:46 Відповісти
Угу , шаз-з-з ...
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27.05.2025 15:50 Відповісти
Дітей вже налікувалася.
Тепер візьметься за військових ЗСУ.
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27.05.2025 15:32 Відповісти
хоче в такий спосіб уникнути покарання. Так, як це хотів зробити Насіров
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27.05.2025 15:35 Відповісти
Титушко точно по такому же сценарию, чуть-ли не и зала суда. Вот вопрос-откуда у гопарпя денег на дорогого адвоката?
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27.05.2025 16:17 Відповісти
до хірургів претензій нема...
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27.05.2025 15:44 Відповісти
Вони яким боком?
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27.05.2025 16:03 Відповісти
лівим і на морді гуля....
була,,,
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27.05.2025 16:07 Відповісти
Бо вимагали наркозу, якого зовсім не треба було
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27.05.2025 17:00 Відповісти
А батько чому дозволив загальну анестезіологію 5 річній дитині? Що там в такому віці треба було аж так лікувати?
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27.05.2025 15:57 Відповісти
Може дитина дуже боялась.Можливо батько думав,що так краще.
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27.05.2025 16:04 Відповісти
лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми Джерело: https://censor.net/ua/n3554613
Обов'язково має нести відповідальність керівник медичного закладу, який наймав на роботу та надав можливість лікарці працювати з дітьми - якщо були обізнані
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27.05.2025 16:08 Відповісти
Піде в медпункт бризади і буде ставити дебільні діагнози в якості терапевта...навіть якщо і в бат то на 0 все одно ге попаде...до речі хто мав насолоду рвати зуби коли в зуборвалці рве баба
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27.05.2025 16:40 Відповісти
Та припиніть ці ідіотські фемінітиви, які тільки принижують! Немає жодних»анестезіологинь», є анестезіолог - це іменник визначає професію, котра не змінюється за родом, бо назва латинська. Повний дебілізм впроваджують
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27.05.2025 16:56 Відповісти
Не судіть і не судимі будете. Не забувайте цього.
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27.05.2025 17:14 Відповісти
не вмієшь?
не враховуєш, що дитина, що можливі якийсь алергічні реакції?
гуляй ***** з пляжу і не в ЗСУ, а в буцигарню
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27.05.2025 17:46 Відповісти
Передок ,, врача ,, отправить

на ПЕРЕДОК
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27.05.2025 20:43 Відповісти
якби в батька було шось чоловіче, то ця доктор вже була б з отрубаною головою..
а так батько чмоня дурний, яки вважае шо владі не пофіг на його померлу дітину,
та як лох чекае правосуддя....був лохом, і остався сциклом..
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27.05.2025 21:56 Відповісти
 
 