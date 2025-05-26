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Новини Діти - жертви війни Масований удар 25 травня 2025 року
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Від початку вторгнення РФ убила в Україні 630 дітей, - ювенальні прокурори

діти жертви війни

Станом на ранок 26 травня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 630 дітей загинули та понад 1960 зазнали поранення різного ступеня тяжкості внаслідок агресії РФ в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій - 645, Харківській - 492, Херсонській - 208, Дніпропетровській - 242, Київській - 146, Запорізькій - 181, Миколаївській - 119, Сумській - 139.

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Ювенальні прокурори нагадують, що:

  • 25 травня внаслідок обстрілу м. Коростишів Житомирської області загинули троє дітей: два хлопчики віком 8 та 17 років, дівчинка віком 12 років, а також травмовано 14-річного хлопчика.
  • 25 травня внаслідок обстрілу м. Харків постраждав 14-річний хлопчик.
  • 25 травня внаслідок обстрілу населених пунктів Київської області травмовано вісім дітей: дівчатка віком 10, 13, 17 років, хлопчики віком 8, 10, 11, 13 років.
  • 25 травня внаслідок обстрілу м. Миколаїв травмовано 17-річного хлопця.

Масована атака на Україну у ніч на 25 травня 2025 року

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни запустили ракети по Україні зі стратегічних бомбардувальників. Зранку стало відомо про масовану атаку на Київщину, через яку є наслідки в 4 районах. За даними ДСНС, внаслідок нічної масованої атаки на Київщину 4 загиблих, 16 травмованих, серед них 3 дітей. Також під ворожим ударом перебував Київ. У столиці 11 постраждалих, є руйнування цивільної інфраструктури.

Окрім того, ворог завдав масованого удару по Хмельниччині: 4 людини загинули, 5 - поранені. Зруйновано будинки. Також рашисти вдарили дронами по Миколаєву: загинув чоловік, троє поранених у важкому стані, серед них - підліток.

Перебувала під ворожим ударом і Сумщина. Війська РФ масовано атакували Конотоп. У Сумах є влучання у промпідприємство.

Також Цензор.НЕТ інформував, що промислове підприємство пошкоджено внаслідок ракетної атаки РФ на Тернопіль. Харків вночі атакували дрони: серед поранених дитина, є пошкодження у місті. У Козачій Лопані через російський обстріл загинула жінка.

Окрім того, РФ атакувала Житомирщину. Там, на жаль, загинули 3 дитини, 12 осіб постраждали. Зруйновано будинки. Зафіксовано також нічний удар по Дніпропетровщині, як наслідок - пошкоджено підприємство у Павлограді, була пожежа у Дніпрі. Чернігівщину війська РФ атакували ракетами та дронами, там спалахнули пожежі.

За даними Повітряних сил, загалом було знищено 45 із 69 ракет та 266 дронів.

Автор: 

діти (5128) обстріл (28993) жертви (1810) Офіс Генпрокурора (3272)


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Варвари убивають дітей, це роблять найогидніші істоти на землі рашисти ,але на жаль ця цифра в рази більша ,скільки загинуло дітей у Маріуполі ,Бахмуті ,Волновасі ,Попасні ,Северодонецьку та інших окупованих міста і селах ніхто не знає .
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26.05.2025 09:45 Відповісти
Міста і села ангелів....
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26.05.2025 10:00 Відповісти
І це тільки на неокупованій територїї!
А скільки вбили і скалічили на окупованій?!
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26.05.2025 09:57 Відповісти
Найгірше що виживших дітей вони перетворюють а кацапів...
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26.05.2025 10:02 Відповісти
Ці данні грунтуються на тому що змогли довести документально, але масштабна загибель дітей у 2022-23 роках в більшості випадків не була задокументована та не отримала підтверджень через неможливість проведення ексгумації незалежними експертами на окупованих територіях. До того ж рашисти одразу почали й продовжують звинувачувати українців у власних злочинах як це нещодавно у черговий раз було продемонстровано московським генпрокурором котрий вирішив вимагати від України гроші за зруйнований рашистами Маріуполь. Нагадаю що й СРСР також часто звинувачував супротивника у власних злочинах як це було стосовно розстрілу поляків у Катині!!!
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26.05.2025 10:12 Відповісти
в одном мариуполе их в десятки раз больше погибло
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26.05.2025 10:59 Відповісти
 
 