С начала вторжения РФ убила в Украине 630 детей, - ювенальные прокуроры

По состоянию на утро 26 мая 2025 года по официальной информации ювенальных прокуроров 630 детей погибли и более 1960 получили ранения различной степени тяжести в результате агрессии РФ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 645, Харьковской - 492, Херсонской - 208, Днепропетровской - 242, Киевской - 146, Запорожской - 181, Николаевской - 119, Сумской - 139.

Читайте также: В лицее Коростышева рассказали об убитых Россией детей: 11-классник Роман, 6-классница Тамара и 3-классник Станислав Мартынюки больше не сядут за парты. ФОТО

Ювенальные прокуроры напоминают, что:

25 мая в результате обстрела г. Коростышев Житомирской области погибли трое детей: два мальчика в возрасте 8 и 17 лет, девочка в возрасте 12 лет, а также травмирован 14-летний мальчик.

25 мая в результате обстрела г. Харьков пострадал 14-летний мальчик.

25 мая в результате обстрелов населенных пунктов Киевской области травмированы восемь детей: девочки в возрасте 10, 13, 17 лет, мальчики в возрасте 8, 10, 11, 13 лет.

25 мая в результате обстрела г. Николаев травмирован 17-летний юноша.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.