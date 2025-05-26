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Новости Дети - жертвы войны Массированный удар 25 мая 2025 года
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С начала вторжения РФ убила в Украине 630 детей, - ювенальные прокуроры

дети жертвы войны

По состоянию на утро 26 мая 2025 года по официальной информации ювенальных прокуроров 630 детей погибли и более 1960 получили ранения различной степени тяжести в результате агрессии РФ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в таких областях: Донецкой - 645, Харьковской - 492, Херсонской - 208, Днепропетровской - 242, Киевской - 146, Запорожской - 181, Николаевской - 119, Сумской - 139.

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Ювенальные прокуроры напоминают, что:

  • 25 мая в результате обстрела г. Коростышев Житомирской области погибли трое детей: два мальчика в возрасте 8 и 17 лет, девочка в возрасте 12 лет, а также травмирован 14-летний мальчик.
  • 25 мая в результате обстрела г. Харьков пострадал 14-летний мальчик.
  • 25 мая в результате обстрелов населенных пунктов Киевской области травмированы восемь детей: девочки в возрасте 10, 13, 17 лет, мальчики в возрасте 8, 10, 11, 13 лет.
  • 25 мая в результате обстрела г. Николаев травмирован 17-летний юноша.

Массированная атака на Украину в ночь на 25 мая 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне запустили ракеты по Украине из стратегических бомбардировщиков. Утром стало известно о массированной атаке на Киевщину, из-за которой есть последствия в 4 районах. По данным ГСЧС, в результате ночной массированной атаки на Киевщину 4 погибших, 16 травмированных, среди них 3 детей. Также под вражеским ударом находился Киев. В столице 11 пострадавших, есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Кроме того, враг нанес массированный удар по Хмельницкой области: 4 человека погибли, 5 - ранены. Разрушены дома. Также рашисты ударили дронами по Николаеву: погиб мужчина, трое раненых в тяжелом состоянии, среди них - подросток.

Находилась под вражеским ударом и Сумщина. Войска РФ массированно атаковали Конотоп. В Сумах есть попадание в промпредприятие.

Также Цензор.НЕТ информировал, что промышленное предприятие повреждено в результате ракетной атаки РФ на Тернополь. Харьков ночью атаковали дроны: среди раненых ребенок, есть повреждения в городе. В Казачьей Лопани из-за российского обстрела погибла женщина.

Кроме того, РФ атаковала Житомирскую область. Там, к сожалению, погибли 3 ребенка, 12 человек пострадали. Разрушены дома. Зафиксирован также ночной удар по Днепропетровщине, как следствие - повреждено предприятие в Павлограде, был пожар в Днепре. Черниговскую область войска РФ атаковали ракетами и дронами, там вспыхнули пожары.

По данным Воздушных сил, всего уничтожено 45 из 69 ракет и 266 дронов.

Автор: 

дети (6554) обстрел (27672) жертвы (2091) Офис Генпрокурора (2490)


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Варвари убивають дітей, це роблять найогидніші істоти на землі рашисти ,але на жаль ця цифра в рази більша ,скільки загинуло дітей у Маріуполі ,Бахмуті ,Волновасі ,Попасні ,Северодонецьку та інших окупованих міста і селах ніхто не знає .
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26.05.2025 09:45 Ответить
Міста і села ангелів....
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26.05.2025 10:00 Ответить
І це тільки на неокупованій територїї!
А скільки вбили і скалічили на окупованій?!
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26.05.2025 09:57 Ответить
Найгірше що виживших дітей вони перетворюють а кацапів...
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26.05.2025 10:02 Ответить
Ці данні грунтуються на тому що змогли довести документально, але масштабна загибель дітей у 2022-23 роках в більшості випадків не була задокументована та не отримала підтверджень через неможливість проведення ексгумації незалежними експертами на окупованих територіях. До того ж рашисти одразу почали й продовжують звинувачувати українців у власних злочинах як це нещодавно у черговий раз було продемонстровано московським генпрокурором котрий вирішив вимагати від України гроші за зруйнований рашистами Маріуполь. Нагадаю що й СРСР також часто звинувачував супротивника у власних злочинах як це було стосовно розстрілу поляків у Катині!!!
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26.05.2025 10:12 Ответить
в одном мариуполе их в десятки раз больше погибло
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26.05.2025 10:59 Ответить
 
 