Подозреваемая в смерти 5-летнего мальчика анестезиолог из Львова мобилизовалась в ВСУ, - СМИ

Львовский анестезиолог Ирина Пода, которой сообщили о подозрении в смерти пятилетнего Велеса Пашника во время лечения зубов, мобилизовалась на военную службу. Ее защитники ходатайствуют об остановке производства по делу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZAXID.NET.

Отец умершего мальчика, Виктор Пашник, считает, что таким образом врач хочет избежать уголовной ответственности.

По его информации, Ирина Пода мобилизовалась через рекрутинговый центр.

"Конечно, что это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности", - считает Пашник.

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Защитники подозреваемой хотят приостановить рассмотрение дела. Соответствующее ходатайство адвокатов врача еще должен рассмотреть суд.

Согласно закону, мобилизация на военную службу является основанием для остановки производства по делу. Поэтому, пока врач будет находиться на службе, срок давности будет истекать, добавляет издание.

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Напомним, в январе 2024 года во Львове умер 5-летний Велес Пашник. Во время операции по удалению молочных зубов под общим обезболиванием в частной клинике у него остановилось сердце.

Больше месяца мальчик находился в детской реанимации в глубокой коме. Но впоследствии врачи констатировали смерть мозга - спасти жизнь ребенка не удалось.

В феврале врачу-анестезиологу объявили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, врач-анестезиолог не имела надлежащего образования, квалификации для работы с детьми и необходимого опыта.

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