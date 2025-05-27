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Новости Смерть ребенка по вине врачей
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Подозреваемая в смерти 5-летнего мальчика анестезиолог из Львова мобилизовалась в ВСУ, - СМИ

Подозреваемая в смерти 5-летнего мальчика Велеса Пашника львовская врач мобилизовалась в ВСУ

Львовский анестезиолог Ирина Пода, которой сообщили о подозрении в смерти пятилетнего Велеса Пашника во время лечения зубов, мобилизовалась на военную службу. Ее защитники ходатайствуют об остановке производства по делу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание ZAXID.NET.

Отец умершего мальчика, Виктор Пашник, считает, что таким образом врач хочет избежать уголовной ответственности.

По его информации, Ирина Пода мобилизовалась через рекрутинговый центр.

"Конечно, что это портновщина, возможность избежать наказания и ответственности", - считает Пашник.

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Защитники подозреваемой хотят приостановить рассмотрение дела. Соответствующее ходатайство адвокатов врача еще должен рассмотреть суд.

Согласно закону, мобилизация на военную службу является основанием для остановки производства по делу. Поэтому, пока врач будет находиться на службе, срок давности будет истекать, добавляет издание.

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Напомним, в январе 2024 года во Львове умер 5-летний Велес Пашник. Во время операции по удалению молочных зубов под общим обезболиванием в частной клинике у него остановилось сердце.

Больше месяца мальчик находился в детской реанимации в глубокой коме. Но впоследствии врачи констатировали смерть мозга - спасти жизнь ребенка не удалось.

В феврале врачу-анестезиологу объявили подозрение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

По данным следствия, врач-анестезиолог не имела надлежащего образования, квалификации для работы с детьми и необходимого опыта.

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Автор: 

дети (6553) Львов (4597) смерть (9245) врачи (1517) мобилизация (2796)


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Топ комментарии
+12
Ця "мобілізована" навіть зі Львова не виїде.
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27.05.2025 15:23
+11
Від анестезіології мруть і будуть мерти. Чоловіки, жінки, батьки і діти. Від будь якого препарату. Особливо від загального обезболення. Але без лікарського влучання взагалі, і без анестезіогології, мерли в сто разів частіше.
P.S. А от за "лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та необхідного досвіду" напевно є винуватець. І він не повинен зашитися безкарним.
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27.05.2025 15:49
+8
батько правий.
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27.05.2025 15:20
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батько правий.
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27.05.2025 15:20 Ответить
лідокаїн?
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27.05.2025 15:20 Ответить
Можливо
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27.05.2025 15:44 Ответить
Від анестезіології мруть і будуть мерти. Чоловіки, жінки, батьки і діти. Від будь якого препарату. Особливо від загального обезболення. Але без лікарського влучання взагалі, і без анестезіогології, мерли в сто разів частіше.
P.S. А от за "лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми та необхідного досвіду" напевно є винуватець. І він не повинен зашитися безкарним.
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27.05.2025 15:49 Ответить
лідокаін - це не загальне, а місцеве знеболююче. щось інше, при чому ця дура дала йому не дитячу, а дорослу дозу.
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27.05.2025 15:51 Ответить
А ви там свічку тримали? Анестезіолог не вводить місцеві анестетики, це робить хірург/стоматолог, і це він ввів , мабуть, завелику дозу, плюс, цілком можливе внутрішньоартеріальне попадання, що і привело, цілком можливо, до аритмії . Місцевий анестетик вводиться і при загальній анестезії, бо він діє як вазоконстриктор і зменшує кровотечу.
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27.05.2025 17:06 Ответить
"Анестезіолог не вводить місцеві анестетики"

ну так речь и идет об общем наркозе
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27.05.2025 17:21 Ответить
"лідокаїн?"

какой лидокаин? написано "під загальним знечуленням"
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27.05.2025 17:17 Ответить
Є таке:
https://zaxid.net/pidozryuvana_u_smerti_5_richnogo_hlopchika_lvivska_likarka_mobilizuvalasya_do_zsu_n1611156 Смерть Велеса Пашника у стоматолога: лікарка Ірина Пода мобілізувалася - що це означає - ZAXID.NET
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27.05.2025 18:21 Ответить
Янгол вбитий безкарністю.
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27.05.2025 15:20 Ответить
Чекаємо пані Ірину в ютубі з розповідями про сцикунів.
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27.05.2025 15:20 Ответить
І не тільки в ютубі. Вона ще і по студіях ходитиме, ганьбитиме ухилянтів.
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27.05.2025 15:49 Ответить
Ця "мобілізована" навіть зі Львова не виїде.
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27.05.2025 15:23 Ответить
Займеться "лікуванням" війскових?
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27.05.2025 15:25 Ответить
Особисто воєнкома. "Лікуванням"...
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27.05.2025 15:50 Ответить
і виїде і на фронт не потрапе, бо скільки мерзоти так вже поховалось що і говорити не хочу.
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27.05.2025 16:30 Ответить
мав дві операції - всі під местним наркозом.
- буде боляче.
- а і *****, потерплю - бо від вас і не проснеся...
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27.05.2025 15:24 Ответить
Блогерка з каналу КАТРЯ, яка живе на Алясці, торік ледь не втратила малюка. Всього-навсього треба було вирвати зубчик. Лікарі тягнули більше місяця, 2 курси антибіотиків. Алергічна реакція, отік Квінке, лікарня 2 години їзди. В той час батько міняв роботу, медична страховка від попереднього роботодавця не дійсна. Влетіли на 10 тис $.
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27.05.2025 16:00 Ответить
вони вже потім в ЗСУ, а дітлаха не повернеш...
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27.05.2025 15:26 Ответить
Бувають випадкові кулі.
Пошли, боже
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27.05.2025 15:31 Ответить
У Львові це велика рідкість...
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27.05.2025 15:51 Ответить
і ця лікарка-анестологиня тепер буде лікувати пораненених хлопців...
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27.05.2025 15:31 Ответить
Нє, якщо санітаркою на передову поранених перв'язувати то нехай іде.
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27.05.2025 15:41 Ответить
а руки тe памьятають...
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27.05.2025 15:46 Ответить
Угу , шаз-з-з ...
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27.05.2025 15:50 Ответить
Дітей вже налікувалася.
Тепер візьметься за військових ЗСУ.
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27.05.2025 15:32 Ответить
хоче в такий спосіб уникнути покарання. Так, як це хотів зробити Насіров
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27.05.2025 15:35 Ответить
Титушко точно по такому же сценарию, чуть-ли не и зала суда. Вот вопрос-откуда у гопарпя денег на дорогого адвоката?
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27.05.2025 16:17 Ответить
до хірургів претензій нема...
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27.05.2025 15:44 Ответить
Вони яким боком?
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27.05.2025 16:03 Ответить
лівим і на морді гуля....
була,,,
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27.05.2025 16:07 Ответить
Бо вимагали наркозу, якого зовсім не треба було
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27.05.2025 17:00 Ответить
А батько чому дозволив загальну анестезіологію 5 річній дитині? Що там в такому віці треба було аж так лікувати?
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27.05.2025 15:57 Ответить
Може дитина дуже боялась.Можливо батько думав,що так краще.
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27.05.2025 16:04 Ответить
лікарка-анестезіологиня не мала належної освіти, кваліфікації для роботи із дітьми Джерело: https://censor.net/ua/n3554613
Обов'язково має нести відповідальність керівник медичного закладу, який наймав на роботу та надав можливість лікарці працювати з дітьми - якщо були обізнані
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27.05.2025 16:08 Ответить
Піде в медпункт бризади і буде ставити дебільні діагнози в якості терапевта...навіть якщо і в бат то на 0 все одно ге попаде...до речі хто мав насолоду рвати зуби коли в зуборвалці рве баба
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27.05.2025 16:40 Ответить
Та припиніть ці ідіотські фемінітиви, які тільки принижують! Немає жодних»анестезіологинь», є анестезіолог - це іменник визначає професію, котра не змінюється за родом, бо назва латинська. Повний дебілізм впроваджують
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27.05.2025 16:56 Ответить
Не судіть і не судимі будете. Не забувайте цього.
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27.05.2025 17:14 Ответить
не вмієшь?
не враховуєш, що дитина, що можливі якийсь алергічні реакції?
гуляй ***** з пляжу і не в ЗСУ, а в буцигарню
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27.05.2025 17:46 Ответить
Передок ,, врача ,, отправить

на ПЕРЕДОК
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27.05.2025 20:43 Ответить
 
 