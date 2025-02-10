РУС
Смерть 5-летнего мальчика из-за лечения зубов во Львове: врачу сообщено о подозрении. ФОТО

Пятилетний мальчик умер из-за лечения зубов во Львове. Маленькому пациенту стоматологической клиники была проведена общая анестезия, у ребенка остановилось сердце. Через несколько недель он умер в одной из больниц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.

Как отмечается, на самом деле врач-анестезиолог не имела надлежащей квалификации для работы с детьми.

Как установили следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица следственного управления полиции Львовщины, в декабре 2023 года в одну из львовских стоматологических клиник для лечения зубов у своего 5-летнего сына обратилась жительница Львова.

Для обезболивания врач-анестезиолог провела ребенку общую анестезию. Во время операции по удалению зубов и лечения кариеса, которую проводил врач-стоматолог, у пациента критически снизился уровень сатурации, прекратилось дыхание и в дальнейшем - остановилось сердце. Анестезиолог пыталась провести реанимационные мероприятия, однако это не помогло. Мальчика доставили в одну из львовских больниц, однако спасти ему жизнь медики не смогли - через несколько недель он умер.

Что установили правоохранители?

Во время досудебного расследования полицейские также установили, что на самом деле врач-анестезиолог не имела надлежащей квалификации для работы с детьми, однако она подделала и подала в администрацию клиники соответствующий сертификат, в результате чего незаконно получила разрешение на лечение малолетних пациентов.

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры врачу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, ч.4 ст.358 (Использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины и ст.138 (Незаконная лечебная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до пяти лет.

анастезіолог зі львова причетна до смерті хлопчика

Досудебное расследование продолжается.

лікування зубів із загальною анастезією - вони що зовсім йо..лись???навіщо загальна анастезія? йому що апендицит вирізали в стоматологічній клініці? я би ту мамашу посадив на кілька років коли вимагає в стоматолога загальну анастезію. Колись у нас в школі в часи срср лікар стоматолог сверлила зуби всім без ніяких анастезій і дивно що ніхто не плакав і ніхто навіть не помер тим паче, чи то діти зараз такі чи батьки глуздом поїхали не знають як ту дитину краще занапастити начитавшись соцмереж
10.02.2025 11:43 Ответить
цікаво, чи була в адміністрації клініки необхідна кваліфікація для перевірки підробності такого ваажливого сертифікату
10.02.2025 11:24 Ответить
Що а ХЕРНЯ!!!! Анестезіолог дорослий і дитячий вивчають одне і теж. Препарати і методи однакові. Дозировка розраховується на кг ваги. При чому тут ліцензія???? Для дебілів .
10.02.2025 11:24 Ответить
цікаво, чи була в адміністрації клініки необхідна кваліфікація для перевірки підробності такого ваажливого сертифікату
10.02.2025 11:24 Ответить
Що а ХЕРНЯ!!!! Анестезіолог дорослий і дитячий вивчають одне і теж. Препарати і методи однакові. Дозировка розраховується на кг ваги. При чому тут ліцензія???? Для дебілів .
10.02.2025 11:24 Ответить
Цьотки з прокуратури йшли з метою "накопати жуків" тобто понаходити недоліків і вони їх познаходили...Робити профілактичні перевірки заваджає їм лишня вага...
10.02.2025 13:42 Ответить
Там є певні особливості, але не неможливі до вивчення. Тут, очевидно, була якраз не загальна анестезія, тому що дитина не була заінтубована - як належно в таких випадках - передоз седації, зупинилось дихання і як дати собі раду надалі та дура не знала. Навряд і чи клініка мала відповідне оснащення а апаратом штучної вентиляції легень і т.д, бо це кошти.
22.03.2025 19:13 Ответить
лікування зубів із загальною анастезією - вони що зовсім йо..лись???навіщо загальна анастезія? йому що апендицит вирізали в стоматологічній клініці? я би ту мамашу посадив на кілька років коли вимагає в стоматолога загальну анастезію. Колись у нас в школі в часи срср лікар стоматолог сверлила зуби всім без ніяких анастезій і дивно що ніхто не плакав і ніхто навіть не помер тим паче, чи то діти зараз такі чи батьки глуздом поїхали не знають як ту дитину краще занапастити начитавшись соцмереж
10.02.2025 11:43 Ответить
10.02.2025 12:09 Ответить
Ну ти б ще первісних людей в печерах згадав, як вони кувалдами собі хворі зуби вибивали! "А от в есєсєсєрі бурили жуби беж анєстєзіі..." Та й що це нормальне явище було? Діти не плакали? Бо їм погрожували і затикали роти! От совкодрочер!
показать весь комментарий
10.02.2025 12:26 Ответить
що ти несеш дурню??? хто кому погрожував і тим більше рота затикав? ще скажи що наручники одівали і двоє кдб-шників вели до стоматологічного крісла. От вже дурнів розвелось, мізки зовсім повідсихали
показать весь комментарий
10.02.2025 12:41 Ответить
шкільна стоматологія на стрічковій бор-машині це та ще екзекуція.

Я пішов в школу в 1994му і в моїй школі стояв такий совєцький апарат - тож я застав відголоски того минулого. Пару разів мені лазили в рота їм. Це було дуже страшно.
В ті часи вже почали з'являтись ******* клініки, тож різниця з анастезією чи без мені тоді дуже зрозуміла. Відголоски совєцької стоматології відбилась мені в пам'яті як лютий трешак.
10.02.2025 13:12 Ответить
Бувають діти з різними розладами які будуть кричати навіть якщо олівці не в тому порядку кольорової гами розставлені як їм хочеться, а про щось для них страшне і болюче навіть і мови не може бути- коли пацієнт крутиться і верещить робити якісь операції фізично неможливо.
показать весь комментарий
мамака дурепа потягнула дитину лікувати молочні зуби які в 6 років повинні були почати вивалюватися самі по собі. саме з з заї загинула дитина
показать весь комментарий
Ви не мали мабуть своїх дітей такого віку і не ходили з ними в приватну стоматклініку: ви тільки з'являєтесь на порозі, як вони тобі нав'язують купу процедур потрібних і не дуже. По в приватних клініках є таке явище як грошовий місячний план для кожного лікаря. І якщо лікар його не виконає, то премії не отримає! От ці лікарі і пропонують мамочкам лікувати молочні зуби дітям! В державних стоматполіклініки такого абсурду немає!
показать весь комментарий
це не "мамочки" а тупорилі гапки. потрібно свою голову на плечах мати а не тягнути груднічка в приватну стоматклініку . згоду на лівування дитини дають дають батьки, тому й відповідальність за життя дитини 100% лежить на них.
показать весь комментарий
Херня якась новомодна? Може, для збільшення ціни видаляти молочний зуб під загальною анестезією? Або для понтів?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Суть в тому що зараз вважається що гнилий молочний зуб заафектить і корінний зуб що вилізе слідом.
показать весь комментарий
Як ще тут не верещать, що ТЦК винувата?
показать весь комментарий
🤣🤣🤣
10.02.2025 17:20 Ответить
какие в жопу 5 лет?на костер суку!..............................................
показать весь комментарий
Яке лікування зубів в дитини 5 років з анастезією? Молочні зуби, самі випадуть.
показать весь комментарий
Читаю коменти, смеюсь и плачу. Какие мы разносторонние специалисты! От вопросов геополитики до лечения зубов.
показать весь комментарий
Мені молочного зуба лікар видалив навіть без ін'єкції новокаїну. Два молодих практиканта тримали мене. Боляче але не вмер. Поплакав трохи, а потім з мамою сміялись. Такі спогади з дитинства.
показать весь комментарий
Схоже що мусора зовсім тупі або отримали немаленький гешефт.
Кому легше підробити документи: безправній лікарці з 0% можливостей для цього чи хитрожопій адміністрації клініки з корупційними зв'язками у такі же корумпованій і злочинній владі щоб перекласти із себе відповідальність на крайню лікарку, яка діяла з дозволу і погодження адміністрації клініки їхніми ж потенційно неякісними анастезійними медикаментами? При прийнятті на роботу сертифікат був справжнім або взагалі був відсутнім як необов'язковий, але зі спливом часу "сфальсифікувався". 🤣
показать весь комментарий
Схоже що так швидко ця історія не завершиться. Згодом виникне ще одна кримінальна справа проти т.з. "розпослідувачів" за відмазування справжніх злочинців
показать весь комментарий
Та ну!. Ублюдошне! А що ти робило путньгого за своє нікчемне життя? ******* і звинувачувало усіх у своїй нікчемності і своїх провтиках? Шалава
показать весь комментарий
Наскільки я пам'ятаю, я рвав їх самостійно ,як вони хиталися , розхитував більше і рвав, бо вони дошкуляли своїм хитанням. Це ж молочні зуби, навіщо їх лікувати, якщо їм все одно прийде час? Хіба що спостерігати як в якому місці хворіють. Там же і кореня мабуть немає нормального. Навіщо загальний наркоз?
показать весь комментарий
Місцеву анестезію робить стоматолог. Інгаляційну седацію закисом азоту, анестезіолог. Севорановий наркоз, то скоріше у лікарнях, оснащених апаратами ШВЛ
показать весь комментарий
