Смерть 5-летнего мальчика из-за лечения зубов во Львове: врачу сообщено о подозрении. ФОТО
Пятилетний мальчик умер из-за лечения зубов во Львове. Маленькому пациенту стоматологической клиники была проведена общая анестезия, у ребенка остановилось сердце. Через несколько недель он умер в одной из больниц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций полиции Львовской области.
Как отмечается, на самом деле врач-анестезиолог не имела надлежащей квалификации для работы с детьми.
Как установили следователи отдела расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья лица следственного управления полиции Львовщины, в декабре 2023 года в одну из львовских стоматологических клиник для лечения зубов у своего 5-летнего сына обратилась жительница Львова.
Для обезболивания врач-анестезиолог провела ребенку общую анестезию. Во время операции по удалению зубов и лечения кариеса, которую проводил врач-стоматолог, у пациента критически снизился уровень сатурации, прекратилось дыхание и в дальнейшем - остановилось сердце. Анестезиолог пыталась провести реанимационные мероприятия, однако это не помогло. Мальчика доставили в одну из львовских больниц, однако спасти ему жизнь медики не смогли - через несколько недель он умер.
Что установили правоохранители?
Во время досудебного расследования полицейские также установили, что на самом деле врач-анестезиолог не имела надлежащей квалификации для работы с детьми, однако она подделала и подала в администрацию клиники соответствующий сертификат, в результате чего незаконно получила разрешение на лечение малолетних пациентов.
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры врачу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины, ч.5 ст.27 - ч.3 ст.358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины, ч.4 ст.358 (Использование заведомо поддельного документа) Уголовного кодекса Украины и ст.138 (Незаконная лечебная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - лишение свободы на срок до пяти лет.
Досудебное расследование продолжается.
Я пішов в школу в 1994му і в моїй школі стояв такий совєцький апарат - тож я застав відголоски того минулого. Пару разів мені лазили в рота їм. Це було дуже страшно.
В ті часи вже почали з'являтись ******* клініки, тож різниця з анастезією чи без мені тоді дуже зрозуміла. Відголоски совєцької стоматології відбилась мені в пам'яті як лютий трешак.
Кому легше підробити документи: безправній лікарці з 0% можливостей для цього чи хитрожопій адміністрації клініки з корупційними зв'язками у такі же корумпованій і злочинній владі щоб перекласти із себе відповідальність на крайню лікарку, яка діяла з дозволу і погодження адміністрації клініки їхніми ж потенційно неякісними анастезійними медикаментами? При прийнятті на роботу сертифікат був справжнім або взагалі був відсутнім як необов'язковий, але зі спливом часу "сфальсифікувався". 🤣