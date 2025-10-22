Младенец умер от ожогового шока в Ривном: в смерти подозревают медсестру

В Ривном сообщили о подозрении медицинской работнице, служебная халатность которой привела к смерти от ожогов двухмесячной девочки. Трагедия случилась в декабре 2022 года.

Что известно о трагедии

По данным следствия, в декабре 2022 года 2-месячной девочке проводили плановую операцию в одной из больниц Ривненской области. Операция происходила из-за врожденного порока развития.

Во время процедуры ребенок лежал на животе.

Как отмечается, операционная медсестра принесла девочке несертифицированную электрическую грелку, использование которой не предусмотрено протоколом.

Ребенок получил термический шок

"[Работница медучреждения] не проконтролировала температуру, и младенец получил термический ожог 45% поверхности тела. Больше всего пострадали лицо, живот, грудь и ноги. От полученных повреждений девочка умерла", - рассказали в прокуратуре.

По врачебному свидетельству, причиной смерти стал ожоговый шок и термические ожоги тела I-III степени, полученные вследствие контакта с обогревательным прибором.

Подозрение медсестре

С декабря 2022 года до октября 2025 года правоохранители опрашивали свидетелей, в частности медицинских работников и потерпевших, проводили необходимые судебные экспертизы и экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания.

43-летней медсестре сообщили о подозрении по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения. Продолжаются следственные и процессуальные действия, а также судебная товароведческая экспертиза электрической грелки.

