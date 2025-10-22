РУС
Новости Смерть ребенка по вине врачей
1 314 5

Младенец умер от ожогового шока в Ривном: в смерти подозревают медсестру

Смерть младенца в Ровно: медсестра получила подозрение

В Ривном сообщили о подозрении медицинской работнице, служебная халатность которой привела к смерти от ожогов двухмесячной девочки. Трагедия случилась в декабре 2022 года.

Об этом сообщили в Ривненской областной прокуратуре и местном управлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.

Что известно о трагедии

По данным следствия, в декабре 2022 года 2-месячной девочке проводили плановую операцию в одной из больниц Ривненской области. Операция происходила из-за врожденного порока развития.

Во время процедуры ребенок лежал на животе.

Как отмечается, операционная медсестра принесла девочке несертифицированную электрическую грелку, использование которой не предусмотрено протоколом.

Ребенок получил термический шок

"[Работница медучреждения] не проконтролировала температуру, и младенец получил термический ожог 45% поверхности тела. Больше всего пострадали лицо, живот, грудь и ноги. От полученных повреждений девочка умерла", - рассказали в прокуратуре.

По врачебному свидетельству, причиной смерти стал ожоговый шок и термические ожоги тела I-III степени, полученные вследствие контакта с обогревательным прибором.

Подозрение медсестре

С декабря 2022 года до октября 2025 года правоохранители опрашивали свидетелей, в частности медицинских работников и потерпевших, проводили необходимые судебные экспертизы и экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания.

43-летней медсестре сообщили о подозрении по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения. Продолжаются следственные и процессуальные действия, а также судебная товароведческая экспертиза электрической грелки.

це просто якийсь п**дець, вона що включила це і пішла язиком махати?
22.10.2025 18:05 Ответить
Понабирають тупих ****, що тільки чекають, коли їм покладуть "шоколадку"у кишеню.
Або з хірургами їбуться.
Десь смс-ки тицяла, ****иця тупорила. Спалила дитину.
22.10.2025 18:18 Ответить
за фуникулер дали пожизненное,а тут до 3 лет?? вы серьезно? в обоих случаях непреднамеренное убийство.
22.10.2025 18:30 Ответить
плть, яке ти тупориле.
22.10.2025 18:40 Ответить
Якщо медична сестра винна у смерті немовляти, -на фронт її!
Хай спокутує кров'ю!
22.10.2025 19:05 Ответить
 
 