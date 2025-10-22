Младенец умер от ожогового шока в Ривном: в смерти подозревают медсестру
В Ривном сообщили о подозрении медицинской работнице, служебная халатность которой привела к смерти от ожогов двухмесячной девочки. Трагедия случилась в декабре 2022 года.
Об этом сообщили в Ривненской областной прокуратуре и местном управлении Национальной полиции, передает Цензор.НЕТ.
Что известно о трагедии
По данным следствия, в декабре 2022 года 2-месячной девочке проводили плановую операцию в одной из больниц Ривненской области. Операция происходила из-за врожденного порока развития.
Во время процедуры ребенок лежал на животе.
Как отмечается, операционная медсестра принесла девочке несертифицированную электрическую грелку, использование которой не предусмотрено протоколом.
Ребенок получил термический шок
"[Работница медучреждения] не проконтролировала температуру, и младенец получил термический ожог 45% поверхности тела. Больше всего пострадали лицо, живот, грудь и ноги. От полученных повреждений девочка умерла", - рассказали в прокуратуре.
По врачебному свидетельству, причиной смерти стал ожоговый шок и термические ожоги тела I-III степени, полученные вследствие контакта с обогревательным прибором.
Подозрение медсестре
С декабря 2022 года до октября 2025 года правоохранители опрашивали свидетелей, в частности медицинских работников и потерпевших, проводили необходимые судебные экспертизы и экспертную оценку качества оказания медицинской помощи и медицинского обслуживания.
43-летней медсестре сообщили о подозрении по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса - ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Женщине грозит до трех лет лишения свободы.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения. Продолжаются следственные и процессуальные действия, а также судебная товароведческая экспертиза электрической грелки.
Або з хірургами їбуться.
Десь смс-ки тицяла, ****иця тупорила. Спалила дитину.
Хай спокутує кров'ю!