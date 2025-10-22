Немовля померло від опікового шоку у Рівному: у смерті підозрюють медсестру

У Рівному повідомили про підозру медичній працівниці, службова недбалість якої призвела до смерті від опіків двомісячної дівчинки. Трагедія трапилася у грудні 2022 року.

Про це повідомили в Рівненській обласній прокуратурі та місцевому управлінні Національної поліції, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо про трагедію

За даними слідства, у грудні 2022 року 2-місячній дівчинці проводили планову операцію в одній з лікарень Рівненщини. Операція відбувалася через вроджену ваду розвитку

Під час процедури дитина лежала на животі.

Як зазначається, операційна медсестра принесла дівчинці несертифіковану електричну грілку, використання якої не передбачене протоколом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підозрювана у смерті 5-річного хлопчика анестезіологиня зі Львова мобілізувалася до ЗСУ, - ЗМІ

Дитина зазнала термічного шоку

"[Працівниця медзакладу] не проконтролювала температури, і немовля отримало термічний опік 45% поверхні тіла. Найбільше постраждали обличчя, живіт, груди та ноги. Від отриманих ушкоджень дівчинка померла", - розповіли в прокуратурі.

За лікарським свідоцтвом, причиною смерті став опіковий шок та термічні опіки тіла I-III ступеня, отримані внаслідок контакту з обігрівальним приладом.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Підозра медсестрі

З грудня 2022 року до жовтня 2025 року правоохоронці опитували свідків, зокрема медичних працівників та потерпілих, проводили необхідні судові експертизи та експертну оцінку якості надання медичної допомоги та медичного обслуговування.

43-річній медсестрі повідомили про підозру за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу – неналежне виконання професійних обов’язків. Жінці загрожує до трьох років позбавленні волі.

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід. Тривають слідчі та процесуальні дії, а також судова товарознавча експертиза електричної грілки.

Також читайте: Жінка викинула новонароджену дитину з вікна гуртожитку в Одесі: поліція розслідує трагедію