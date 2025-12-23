Смерть 7-річного хлопчика під час операції: справу лікаря-анестезіолога передали до суду

Завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно лікаря-анестезіолога, який обвинувачується у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть малолітнього (ч. 2 ст. 140 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Що встановило слідство?

Встановлено, що у листопаді 2024 року під час проведення планової операції 7-річному хлопчику лікар, імовірно, порушив вимоги інструкції щодо застосування та дозування лікарського засобу для анестезії. Слідство вважає, що такі дії могли свідчити про недбале та несумлінне ставлення до професійних обов’язків, наслідком чого стала смерть дитини.

У межах кримінального провадження проведено комплекс судових експертиз, висновки яких, за даними слідства, підтверджують наявність порушень. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду.

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Що лікарю загрожує?

Під час досудового розслідування, за клопотанням прокурора, суд відсторонив медика від виконання професійних обов’язків.

Прокуратура продовжує вживати заходів, щоб він не працював за фахом до ухвалення остаточного рішення суду.

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