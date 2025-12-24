Україна має дані про близько 500 викрадених дітей у Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має список із близько 500 викрадених дітей із зазначенням адрес їхнього перебування на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Було 500 десь ідентифікованих (викрадених, - ред.) дітей з адресами. 1880 на сьогодні тих, яких повернули. І ви знаєте, наскільки велика кількість залишається там. 500 - це нова інформація з адресами", - розповів Зеленський.

За словами президента, питання повернення викрадених дітей Україна змушена постійно порушувати у переговорах з міжнародними партнерами.

"Питання викрадених дітей доводиться постійно піднімати перед партнерами, щоб потроху одну за одною дитину повертати", - додав він.

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