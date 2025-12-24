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Новини Викрадення дітей Росією
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Україна має дані про близько 500 викрадених дітей у Росії, - Зеленський

діти, повернення, викрадення

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має список із близько 500 викрадених дітей із зазначенням адрес їхнього перебування на території Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Було 500 десь ідентифікованих (викрадених, - ред.) дітей з адресами. 1880 на сьогодні тих, яких повернули. І ви знаєте, наскільки велика кількість залишається там. 500 - це нова інформація з адресами", - розповів Зеленський.

За словами президента, питання повернення викрадених дітей Україна змушена постійно порушувати у переговорах з міжнародними партнерами.

"Питання викрадених дітей доводиться постійно піднімати перед партнерами, щоб потроху одну за одною дитину повертати", - додав він.

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