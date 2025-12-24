Україна має дані про близько 500 викрадених дітей у Росії, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має список із близько 500 викрадених дітей із зазначенням адрес їхнього перебування на території Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Було 500 десь ідентифікованих (викрадених, - ред.) дітей з адресами. 1880 на сьогодні тих, яких повернули. І ви знаєте, наскільки велика кількість залишається там. 500 - це нова інформація з адресами", - розповів Зеленський.
За словами президента, питання повернення викрадених дітей Україна змушена постійно порушувати у переговорах з міжнародними партнерами.
"Питання викрадених дітей доводиться постійно піднімати перед партнерами, щоб потроху одну за одною дитину повертати", - додав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль