3 330 20

Кремль не будет комментировать 20-пунктный мирный план, обнародованный Зеленским, - Песков

Кремль не комментирует мирный план, обнародованный Зеленским

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать мирный план, обнародованный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, после поездки Дмитриева в США Россия имеет "возможность сформулировать позицию и далее продолжить переговоры по имеющимся каналам".

В то же время пресс-секретарь диктатора отказался комментировать сообщения СМИ о мирном плане Украины из 20 пунктов.

"США хорошо известны основные параметры позиции РФ по украинскому урегулированию", - сказал Песков.

Проект плана прекращения войны

Топ комментарии
+6
Ядєрний статус, появісь, раз-два!
24.12.2025 12:55 Ответить
+5
клоуни - вся планета суцільних клоунів.

Трамп - який думає що вся планета не бачить як його сімейка барижить інтересами США
Путін - який думає що планета не бачить що війська не під Львовом а бють з десятках кілометрів від Донецька

ЗЕ - який думає що українці не бачать його злодійську натуру

і тд.
24.12.2025 13:04 Ответить
+5
Кацапська орда в Україні втратила боєздатність. Мобілізація -не варіант. Кацапам залишається варіант примушувати Україну до капітуляції через підарів типу вітькова. А Україні залишається триматися до проміжних виборів Конгреса.
24.12.2025 13:13 Ответить
Українці, готуємось до третього Майдану з вимогою ЯДЕРНОГО СТАТУСУ УКРАЇНИ
24.12.2025 12:53 Ответить
Ядєрний статус, появісь, раз-два!
24.12.2025 12:55 Ответить
Влада буде вимушена зробити це або вмре.
24.12.2025 13:02 Ответить
Як і "фламінги".
24.12.2025 13:04 Ответить
Не буде коментувати отже не буде підписувати, продовжуємо війну і мобілізацію!
24.12.2025 13:39 Ответить
А хто буде робити? Міндіч втік до Ізраїлю.
24.12.2025 13:15 Ответить
А російська мова і російська культура в школі Вас задовольняє? Що, знову з дитинства вирощуємо за українські гроші ''російського чедовєчіка''? А російська церква в Україні Вас задовольняє?
24.12.2025 13:22 Ответить
Зеленский идет на полную капитуляцию. Зеленую шоблу амеры дожали.

По словам Зеленского, Киев допускает возможность вывода украинских войск из Донбасса и создания на этой территории демилитаризованной свободной экономической зоны при условии, что Россия предпримет зеркальные шаги.
24.12.2025 13:24 Ответить
Пункт 14

Території. Пункт неузгоджений і має кілька варіантів розв'язання.

Варіант 1. "Стоїмо там, де стоїмо". У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили.

Варіант 2. Створення потенційної вільної економічної зони Донбасу, що передбачає демілітаризацію цієї зони. Україна виступає проти відведення своїх військ, але у разі втілення цього варіанту виступає за дзеркальне відведення сил - тобто і російських також. Цей варіант вимагає проведення в Україні загальнонаціонального референдуму для ратифікації угоди.

Остаточно це питання може бути вирішено на рівні лідерів держав. Джерело: https://censor.net/ua/n3592128

Пункт неузгоджений. Потрібно обговорювати з росією прямо. Ще й на референдум винести.

Тобто як що Києва рачки.
24.12.2025 13:40 Ответить
А ти хто такий? Українців на майдани пуштун виводить. З укрзализниці, чи де він там зараз в Спостережній раді краде.
24.12.2025 13:30 Ответить
не коментуватиме бо ху*ло не згоден на цю умови ....

Бо нічого не підпише, а знов тампона будуть на....бувати. Та буде продовжуватися війна.
24.12.2025 13:03 Ответить
клоуни - вся планета суцільних клоунів.

Трамп - який думає що вся планета не бачить як його сімейка барижить інтересами США
Путін - який думає що планета не бачить що війська не під Львовом а бють з десятках кілометрів від Донецька

ЗЕ - який думає що українці не бачать його злодійську натуру

і тд.
24.12.2025 13:04 Ответить
Кацапи мають свій план - Трамп в темі - піськов
24.12.2025 13:04 Ответить
Скоріше трампонутий у долі
24.12.2025 13:19 Ответить
Кацапська орда в Україні втратила боєздатність. Мобілізація -не варіант. Кацапам залишається варіант примушувати Україну до капітуляції через підарів типу вітькова. А Україні залишається триматися до проміжних виборів Конгреса.
24.12.2025 13:13 Ответить
Це мабуть на нього валіза цілюща ху...ла так діє
24.12.2025 13:18 Ответить
Такий ідіотизм коментувати можуть тільки кавеенщики.
Особливо пункт, де виконання буде контролювати Трамп. Якому менше року до імпічменту, або максимум чотири до кінці терміну. Далі робіть що хочете.
24.12.2025 13:21 Ответить
Так вже ж дали 140 коментів користувачі Цензора, і це вони ще не починали всерйоз. Кремль відпочиває, святкує Різдво.
24.12.2025 13:28 Ответить
Іншими словами послав....без коментарів.
24.12.2025 13:47 Ответить
 
 