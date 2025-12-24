Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать мирный план, обнародованный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

По его словам, после поездки Дмитриева в США Россия имеет "возможность сформулировать позицию и далее продолжить переговоры по имеющимся каналам".

В то же время пресс-секретарь диктатора отказался комментировать сообщения СМИ о мирном плане Украины из 20 пунктов.

"США хорошо известны основные параметры позиции РФ по украинскому урегулированию", - сказал Песков.

Проект плана прекращения войны

