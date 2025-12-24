3 330 20
Кремль не будет комментировать 20-пунктный мирный план, обнародованный Зеленским, - Песков
Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет комментировать мирный план, обнародованный президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
По его словам, после поездки Дмитриева в США Россия имеет "возможность сформулировать позицию и далее продолжить переговоры по имеющимся каналам".
В то же время пресс-секретарь диктатора отказался комментировать сообщения СМИ о мирном плане Украины из 20 пунктов.
"США хорошо известны основные параметры позиции РФ по украинскому урегулированию", - сказал Песков.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
По словам Зеленского, Киев допускает возможность вывода украинских войск из Донбасса и создания на этой территории демилитаризованной свободной экономической зоны при условии, что Россия предпримет зеркальные шаги.
Території. Пункт неузгоджений і має кілька варіантів розв'язання.
Варіант 1. "Стоїмо там, де стоїмо". У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили.
Варіант 2. Створення потенційної вільної економічної зони Донбасу, що передбачає демілітаризацію цієї зони. Україна виступає проти відведення своїх військ, але у разі втілення цього варіанту виступає за дзеркальне відведення сил - тобто і російських також. Цей варіант вимагає проведення в Україні загальнонаціонального референдуму для ратифікації угоди.
Остаточно це питання може бути вирішено на рівні лідерів держав. Джерело: https://censor.net/ua/n3592128
Пункт неузгоджений. Потрібно обговорювати з росією прямо. Ще й на референдум винести.
Тобто як що Києва рачки.
Бо нічого не підпише, а знов тампона будуть на....бувати. Та буде продовжуватися війна.
Трамп - який думає що вся планета не бачить як його сімейка барижить інтересами США
Путін - який думає що планета не бачить що війська не під Львовом а бють з десятках кілометрів від Донецька
ЗЕ - який думає що українці не бачать його злодійську натуру
і тд.
Особливо пункт, де виконання буде контролювати Трамп. Якому менше року до імпічменту, або максимум чотири до кінці терміну. Далі робіть що хочете.