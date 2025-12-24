В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить, - Зеленский

В случае заключения мирного соглашения между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами мобилизацию могут либо отменить, либо перевести в ограниченный формат.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вопрос мобилизации

"Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, проводить частично и частично демобилизовать людей", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что самое главное - не потерять на какой-то срок войска, не потерять позиции.

"Это очень опасно", - подчеркнул президент.

Объясняя невозможность быстрого проведения парламентских и местных выборов, Зеленский сказал, что после подписания соглашения нельзя будет сразу отменить военное положение - оно продлится еще несколько месяцев.

Что предшествовало?