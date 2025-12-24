В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить, - Зеленский
В случае заключения мирного соглашения между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами мобилизацию могут либо отменить, либо перевести в ограниченный формат.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Вопрос мобилизации
"Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, проводить частично и частично демобилизовать людей", - рассказал Зеленский.
Он отметил, что самое главное - не потерять на какой-то срок войска, не потерять позиции.
"Это очень опасно", - подчеркнул президент.
Объясняя невозможность быстрого проведения парламентских и местных выборов, Зеленский сказал, что после подписания соглашения нельзя будет сразу отменить военное положение - оно продлится еще несколько месяцев.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, Зеленский уже раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения и отметил, что сегодня станет известна реакция РФ.
- Кроме того, он заявил, что документ о завершении войны могут вынести на общенациональный референдум.
