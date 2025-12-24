РУС
В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить, - Зеленский

мобилизация в Украине

В случае заключения мирного соглашения между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами мобилизацию могут либо отменить, либо перевести в ограниченный формат.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Вопрос мобилизации

"Мобилизацию можно трансформировать или не проводить в условиях, когда есть соглашение и оно реализуется, а, может, проводить частично и частично демобилизовать людей", - рассказал Зеленский.

Он отметил, что самое главное - не потерять на какой-то срок войска, не потерять позиции.

"Это очень опасно", - подчеркнул президент.

Объясняя невозможность быстрого проведения парламентских и местных выборов, Зеленский сказал, что после подписания соглашения нельзя будет сразу отменить военное положение - оно продлится еще несколько месяцев.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, Зеленский уже раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения и отметил, что сегодня станет известна реакция РФ.
  • Кроме того, он заявил, что документ о завершении войны могут вынести на общенациональный референдум.

Автор: 

Зеленский Владимир (23099) мобилизация (2984) демобилизация (163)
+5
шизофренія прогресує...
24.12.2025 10:27 Ответить
+3
наглухо кінчена Оманська ZеГнида
24.12.2025 10:29 Ответить
+2
На папері можна скасувати все що завгодно, а в реалі? Тцк будуть ще по інерції бусифікувати тому що звикли що ніхто не чинить їм опір і грошики потрібно з доходяг збивати.
24.12.2025 10:29 Ответить
шизофренія прогресує...
24.12.2025 10:27 Ответить
Зеленський, йди з посади, не ганьби Україну. Ти неспроможний!
24.12.2025 10:29 Ответить
О, так все и говорят на ВатаТВ да и ***** того же мнения...
24.12.2025 10:39 Ответить
А ти не дивись ВатаТВ
24.12.2025 11:05 Ответить
Так кацапских пропагандонов цитируют ВСЕ украинские СМИ и блогеры Вата ТВ нынче заменяет 95 Квартал...
24.12.2025 11:18 Ответить
На папері можна скасувати все що завгодно, а в реалі? Тцк будуть ще по інерції бусифікувати тому що звикли що ніхто не чинить їм опір і грошики потрібно з доходяг збивати.
24.12.2025 10:29 Ответить
З чого ти взяв, що ніхто не чинить опір?
24.12.2025 11:04 Ответить
Чинять але то крапля в морі, он на головну вивісили знову проплачену новину про те як винуваті у всіх бідах і прой**ах знову пересічні ухилянти ( не поліція, мажори , тиловики, мвндічі, резнікові і інші), відразу видно зелень.
24.12.2025 11:07 Ответить
наглухо кінчена Оманська ZеГнида
24.12.2025 10:29 Ответить
як що гундоса істота не підпише указ про демобілізацію, після відміну військового стану, то хай готується до бунту та тотального сзч!!!
і сзч зі зброєю, у тому числі!!!
24.12.2025 10:33 Ответить
Так пишете, ніби "угода" вже підписана, і залишилась лише імплементація.
Щось тєрзают мєня смутниє сомнєнія, що русня захоче оці 20 пунктів підписати, коли у них свої 28 є.
24.12.2025 10:37 Ответить
А кардони відкриють?
24.12.2025 10:36 Ответить
Не кажи "гоп", поки не перескочиш і поки не буди мирної угоди!
А її кацапи не підпишуть.....
24.12.2025 10:41 Ответить
Вектор зрозумілий - капітулювати, виграти вибори голосами ждунів і "європейців", кріпаків залишити в війську на 22 к. Не вийде!
24.12.2025 10:43 Ответить
Час для перемов про мир настане тоді і лише тоді, коли в кацапії почнуться реальні проблеми з економікою, бунти і силові придушення цих бунтів. Вони мають бути масовими, розподіленими по всій териториі кацапстану , і що особливо важливо вони мають проходити і в москві. І лише тоді Україна зможе домовитися на вигідних для себе умовах. Якщо усього вищенаписаного не буде, а я підкреслюю, усього тоді ті всі перемовини це просто спроба нас надурити
24.12.2025 11:10 Ответить
а до того моменту нам треба триматися. я в Україні буду триматися, а ти в німеччині. так і вистоїмо.
24.12.2025 11:23 Ответить
 
 