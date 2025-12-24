У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати, - Зеленський

У разі укладення мирної угоди між Україною, США, Росією та європейськими партнерами мобілізацію можуть або скасувати або перевести в обмежений формат.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Питання мобілізації

"Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей", - розповів Зеленський.

Він відзначив, що найголовніше - не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції.

"Це дуже небезпечно", - наголосив президент.

Пояснюючи неможливість швидкого проведення парламентських та місцевих виборів, Зеленський сказав, що після підписання угоди не можна буде відразу скасувати воєнний стан - він триватиме ще кілька місяців.

Що передувало?