У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати, - Зеленський
У разі укладення мирної угоди між Україною, США, Росією та європейськими партнерами мобілізацію можуть або скасувати або перевести в обмежений формат.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Питання мобілізації
"Мобілізацію можна трансформувати чи не робити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а, може, робити частково і частково демобілізувати людей", - розповів Зеленський.
Він відзначив, що найголовніше - не втратити на якійсь термін військо, не втратити позиції.
"Це дуже небезпечно", - наголосив президент.
Пояснюючи неможливість швидкого проведення парламентських та місцевих виборів, Зеленський сказав, що після підписання угоди не можна буде відразу скасувати воєнний стан - він триватиме ще кілька місяців.
Що передувало?
- Як повідомлялося, Зеленський вже розкрив усі 20 пунктів мирної угоди та зауважив, що сьогодні стане відома реакція РФ.
- Окрім того, він заявив, що документ про завершення війни можуть винести на загальнонаціональний референдум.
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