Документ про завершення війни можуть винести на загальнонаціональний референдум, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що у разі підписання документа про закінчення війни ратифікація може відбутись через загальнонаціональний референдум.

Про це глава держави заявив під час спілкування із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Територіальне питання

"Пропозиція виглядала так, що вони виходять з цих територій (з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей. - Ред.), і хочуть, щоб ми вийшли з Донбасу, де буде створено "вільну економічну зону".

Якщо ми дійдемо до питання потенційної вільної економічної зони на Донбасі, то пояснюємо, що згідно з українським законодавством не можемо цього зробити навіть потенційно. Тобто якщо про це йдеться, то йдеться про особливий формат, а отже - особливе рішення, а отже - референдум", - пояснив президент.

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За словами Зеленського, тільки референдум може визначити, чи "згодні люди на те, щоб був такий шлях, якщо пропозиція для України саме така - або це, або війна".

Президент вважає, що на референдум має бути винесений увесь документ, а не якісь його частини.

"Люди можуть висловитись щодо всього документу - сказати: так або ні", - додав він.

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Референдум

На підготовку до волевиявлення потрібно щонайменше 60 днів, сказав Зеленський.

"І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми його не проведемо. Тобто референдум не буде легітимний. Нелегітимний референдум - це розкол держави всередині", - додав президент.

Водночас він зауважив, що загальнонаціональне волевиявлення за будь-яких обставин стане серйозним викликом для українського суспільства.

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"Є частина людей на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть голосувати. І давайте чесно - вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну. Це просто неправильно, на мій погляд. Багато дискусій про це.

Але на підконтрольній території, де реально провести законний і чесний референдум, голосування та процес підготовки до референдуму - як, до речі, і до можливих виборів, про які говорять партнери - мають відбуватися в умовах безпеки.

Якщо немає безпеки, під питанням і легітимність. Ми все це пояснюємо нашим партнерам", - сказав він.

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Водночас глава держави наголосив, що якщо територіальне питання буде розв’язане без створення потенційних вільних економічних зон, а за принципом "стоїмо там, де стоїмо", який пропонує Україна - у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату Мирної угоди буде де-факто визнаною лінією зіткнення, яку контролюватимуть міжнародні сили - тоді, на думку Зеленського, таку мирну угоду достатньо буде ратифікувати у парламенті України.

"На мій погляд, що у варіанті А - "стоїмо там, де стоїмо" - я не вважаю, що нам потрібен референдум.

Бо якщо ми "стоїмо там, де стоїмо" - ми можемо закінчити війну на основі цієї угоди і дотиснути питання з Запорізькою атомною станцією. Якщо ж щось інше, то одного підпису точно не достатньо", - підсумував Зеленський.

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Мирний план

24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.

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