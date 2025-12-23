Зеленський і фон дер Ляєн обговорили зміцнення позицій України на переговорах та домовилися про найближчі контакти
Президент Володимир Зеленський провів розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже тепла, хороша розмова з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Я вдячний за всю підтримку, допомогу, максимальну включеність не лише цього року, а й від самого початку повномасштабного російського вторгнення", - йдеться в повідмоленні.
Підтримка України
Він нагадав, що минулого тижня Єврорада ухвалила рішення про 90 мільярдів євро фінансової допомоги Україні на 2026–2027 роки.
"Це надзвичайно важливо для нас. Дуже цінуємо, що Євросоюз так підтримує Україну в цей багато в чому вирішальний дипломатичний момент. Зараз тривають перемовини, які можуть змінити ситуацію кардинально, і важливо, щоб був правильний тиск на Росію заради миру – спільний тиск усіх партнерів", - зазначив Зеленський.
Про що говорили?
Сторони говорили про важливість підтримки української стійкості та зміцнення позицій України за столом переговорів.
"Зробимо все для цього. Домовилися також про наші контакти найближчими днями. Хоч зараз увесь світ вже в очікуванні Різдва, ми ні на день не припиняємо працювати заради спільної мети – досягнення миру й гарантування безпеки. Дякую!" - додав президент.
Що передувало?
На вихідних у США відбулися переговори представників Штатів із українською та російською делегаціями.
- Рустем Умєров оприлюднив власні підсумки переговорів, повідомивши, що сторони детально обговорили часові рамки та наступні кроки мирного процесу.
- Своєю чергою президент Зеленський під час відеозвернення зазначив, що наразі триває робота над документами про закінчення війни, про гарантії безпеки та про відбудову.
- Своєю чергою, Дмитрієв натякнув на можливу зустріч у Москві.
- Дмитрієв також назвав "конструктивними" переговори з американцями щодо мирної угоди.
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