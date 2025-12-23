Зеленский и фон дер Ляйен обсудили укрепление позиций Украины на переговорах и договорились о ближайших контактах.

Президент Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале.

"Очень теплый, хороший разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Я благодарен за всю поддержку, помощь, максимальную вовлеченность не только в этом году, но и с самого начала полномасштабного российского вторжения", - говорится в сообщении.

Поддержка Украины

Он напомнил, что на прошлой неделе Евросовет принял решение о 90 миллиардах евро финансовой помощи Украине на 2026-2027 годы.

"Это чрезвычайно важно для нас. Очень ценим, что Евросоюз так поддерживает Украину в этот во многом решающий дипломатический момент. Сейчас продолжаются переговоры, которые могут изменить ситуацию кардинально, и важно, чтобы было правильное давление на Россию ради мира - совместное давление всех партнеров", - отметил Зеленский.

О чем говорили?

Стороны говорили о важности поддержки украинской устойчивости и укрепления позиций Украины за столом переговоров.

"Сделаем все для этого. Договорились также о наших контактах в ближайшие дни. Хотя сейчас весь мир уже в ожидании Рождества, мы ни на день не прекращаем работать ради общей цели – достижения мира и обеспечения безопасности. Спасибо!" – добавил президент.

Что предшествовало?

На выходных в США состоялись переговоры представителей Штатов с украинской и российской делегациями.