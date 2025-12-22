Календар свят та особливих днів в Україні змінять, бо бувають "погані збіги" дат, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський доручив спікеру Верховної Ради Руслану Стефанчуку підготувати нові пропозиції до оновлення святкових та пам’ятних днів українського календаря з урахуванням війни.
Про це глава держави сказав у вечірньому відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна внесла багато змін"
"Сьогодні ми говорили з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Серед іншого я попросив Руслана разом з депутатським корпусом, також разом з урядовцями, з представниками громадянського суспільства підготувати пропозиції щодо визначення нових і логічних підходів до святкових та особливих днів нашого календаря", - розповів президент.
- Зеленський заявив, що "бувають погані календарні співпадіння, і війна внесла багато таких змін".
Дати мають бути справедливими
"Коли дні трагедій припадають на дні професійних свят. Або коли в один день із радянських часів і перших років незалежності – кілька зовсім різних професійних днів. Все це варто впорядкувати. Дякуємо всім, хто допомагатиме. Як справжнє Різдво було сприйняте легко – на 25 грудня, – так само інші дати мають бути справедливими та коректними", - додав він.
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