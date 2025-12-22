Календарь праздников и особых дней в Украине изменят, потому что бывают "плохие совпадения" дат, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку подготовить новые предложения по обновлению праздничных и памятных дней украинского календаря с учетом войны.

Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении.

"Война внесла много изменений"

"Сегодня мы говорили с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, а также вместе с правительственными чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря", - рассказал президент.

Зеленский заявил, что "бывают плохие календарные совпадения, и война внесла много таких изменений".

Даты должны быть справедливыми

"Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времен и первых лет независимости – несколько совершенно разных профессиональных дней. Все это стоит упорядочить. Спасибо всем, кто будет помогать. Как настоящее Рождество было воспринято легко – на 25 декабря, – так же другие даты должны быть справедливыми и корректными", - добавил он.

