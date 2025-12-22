Календарь праздников и особых дней в Украине изменят, потому что бывают "плохие совпадения" дат, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский поручил спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку подготовить новые предложения по обновлению праздничных и памятных дней украинского календаря с учетом войны.
Об этом глава государства сказал в вечернем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Война внесла много изменений"
"Сегодня мы говорили с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком. Среди прочего я попросил Руслана вместе с депутатским корпусом, а также вместе с правительственными чиновниками, с представителями гражданского общества подготовить предложения по определению новых и логичных подходов к праздничным и особым дням нашего календаря", - рассказал президент.
- Зеленский заявил, что "бывают плохие календарные совпадения, и война внесла много таких изменений".
Даты должны быть справедливыми
"Когда дни трагедий приходятся на дни профессиональных праздников. Или когда в один день с советских времен и первых лет независимости – несколько совершенно разных профессиональных дней. Все это стоит упорядочить. Спасибо всем, кто будет помогать. Как настоящее Рождество было воспринято легко – на 25 декабря, – так же другие даты должны быть справедливыми и корректными", - добавил он.
