Зеленский перечислил гарантии безопасности для Украины: среди них членство в ЕС и 800-тысячная армия
Президент Владимир Зеленский озвучил гарантии безопасности для Украины, над которыми сейчас ведется работа.
Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Дипломатической академии, сообщает Цензор.НЕТ.
Вооруженные силы Украины
"Первое – Вооруженные силы Украины: 800 тысяч армия, на финансирование которой нам нужны деньги. Чтобы были контракты, о которых мы уже говорили, обсуждали с военными на Ставке. На это финансирование нужна дополнительная поддержка партнеров. Мы будем обеспечивать нашу армию одной суммой, и нужны дополнительные деньги", – рассказал глава государства.
Членство в ЕС
Второй пункт гарантий безопасности – это членство в Европейском Союзе.
"И здесь много характеристик этому. Все понимают: здесь прежде всего экономические гарантии безопасности, рынки. И военная составляющая, SAFE, другие программы, которые открывает членство в Европейском Союзе", - сказал президент.
Поддержка со стороны Коалиции желающих
"Третья гарантия безопасности - Коалиция желающих. Мы проговорим, что такое backstop, мы проговорим, какие детали могут быть. Это ПВО, авиация, разведка и т.д. Это силы, которые должны обеспечить Украине безопасность в небе, на земле, на море. В коалицию будут входить 30 стран. Ключевые страны, которые будут обеспечивать присутствие в этих направлениях. А есть те, которые будут обеспечивать безопасность в области энергетики, финансов, помощи, укрытий – страны, которые являются нейтральными в соответствии с их внутренними суверенными конституциями", – рассказал Зеленский.
Гарантии безопасности от США
"Главные гарантии безопасности, которые будут юридически обязательными, проголосованы, поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Это то, в чем была большая разница Будапештского меморандума, Минских соглашений или тех или иных еще положений", - заявил украинский лидер.
По словам президента, сейчас обсуждается, на сколько лет они могут быть, с возможностью пролонгации этих гарантий безопасности в таком же формате, как они принимаются.
"Кроме этого, еще пакет сдерживания, то есть что будет иметь большая армия – 800 тысяч – на вооружении, армия Украины что будет иметь", - добавил президент.
Послідовників Україна не витримає...
Що там з нашими окупованими територіями сьогодні? Де наші рух в НАТО? Якщо мені не відшибло пам'ять, то рух в ЄС і НАТО записано в Конституції?
а які гарантії безпеки в самого ЄС?
от завтра путін скаже "я не нападаю на НАТО - я нападаю на ЄС", і яка буде реакція в ЄС?
чи реакція в США?
здається мені, що жодних гарантій безпеки в України ще й досі нема ...
Поверни це все Гнида! , .... і тікай в Ізраїль. .
Заходу дешевше знести зелену Кліку, ніж постійно виконувати прямі обов'язки КМУ та Верховного хріна в Ставці.
або оголосити повну Евакуацію мирняка, щоб кошти виділені на спасіння українців поацювали в ЄвроЕкономіці а не розПотужнювалися по офшорах і по іранських фірмах.