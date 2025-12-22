Зеленский перечислил гарантии безопасности для Украины: среди них членство в ЕС и 800-тысячная армия

Президент Владимир Зеленский озвучил гарантии безопасности для Украины, над которыми сейчас ведется работа.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Дипломатической академии, сообщает Цензор.НЕТ.

Вооруженные силы Украины

"Первое – Вооруженные силы Украины: 800 тысяч армия, на финансирование которой нам нужны деньги. Чтобы были контракты, о которых мы уже говорили, обсуждали с военными на Ставке. На это финансирование нужна дополнительная поддержка партнеров. Мы будем обеспечивать нашу армию одной суммой, и нужны дополнительные деньги", – рассказал глава государства.

Членство в ЕС

Второй пункт гарантий безопасности – это членство в Европейском Союзе.

"И здесь много характеристик этому. Все понимают: здесь прежде всего экономические гарантии безопасности, рынки. И военная составляющая, SAFE, другие программы, которые открывает членство в Европейском Союзе", - сказал президент.

Поддержка со стороны Коалиции желающих

"Третья гарантия безопасности - Коалиция желающих. Мы проговорим, что такое backstop, мы проговорим, какие детали могут быть. Это ПВО, авиация, разведка и т.д. Это силы, которые должны обеспечить Украине безопасность в небе, на земле, на море. В коалицию будут входить 30 стран. Ключевые страны, которые будут обеспечивать присутствие в этих направлениях. А есть те, которые будут обеспечивать безопасность в области энергетики, финансов, помощи, укрытий – страны, которые являются нейтральными в соответствии с их внутренними суверенными конституциями", – рассказал Зеленский.

Гарантии безопасности от США

"Главные гарантии безопасности, которые будут юридически обязательными, проголосованы, поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Это то, в чем была большая разница Будапештского меморандума, Минских соглашений или тех или иных еще положений", - заявил украинский лидер.

По словам президента, сейчас обсуждается, на сколько лет они могут быть, с возможностью пролонгации этих гарантий безопасности в таком же формате, как они принимаются.

"Кроме этого, еще пакет сдерживания, то есть что будет иметь большая армия – 800 тысяч – на вооружении, армия Украины что будет иметь", - добавил президент.

