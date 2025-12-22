РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9462 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
2 537 58

Зеленский перечислил гарантии безопасности для Украины: среди них членство в ЕС и 800-тысячная армия

зеленский о гарантиях безопасности

Президент Владимир Зеленский озвучил гарантии безопасности для Украины, над которыми сейчас ведется работа.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами в Дипломатической академии, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Вооруженные силы Украины

"Первое – Вооруженные силы Украины: 800 тысяч армия, на финансирование которой нам нужны деньги. Чтобы были контракты, о которых мы уже говорили, обсуждали с военными на Ставке. На это финансирование нужна дополнительная поддержка партнеров. Мы будем обеспечивать нашу армию одной суммой, и нужны дополнительные деньги", – рассказал глава государства.

Членство в ЕС

Второй пункт гарантий безопасности – это членство в Европейском Союзе.

"И здесь много характеристик этому. Все понимают: здесь прежде всего экономические гарантии безопасности, рынки. И военная составляющая, SAFE, другие программы, которые открывает членство в Европейском Союзе", - сказал президент.

Читайте также: Европа и США разработали предложения плана поддержки послевоенной Украины, - NYT

Поддержка со стороны Коалиции желающих

"Третья гарантия безопасности - Коалиция желающих. Мы проговорим, что такое backstop, мы проговорим, какие детали могут быть. Это ПВО, авиация, разведка и т.д. Это силы, которые должны обеспечить Украине безопасность в небе, на земле, на море. В коалицию будут входить 30 стран. Ключевые страны, которые будут обеспечивать присутствие в этих направлениях. А есть те, которые будут обеспечивать безопасность в области энергетики, финансов, помощи, укрытий – страны, которые являются нейтральными в соответствии с их внутренними суверенными конституциями", – рассказал Зеленский.

Читайте также: Португалия может разместить свои силы в Украине после войны в контексте гарантий безопасности НАТО, - премьер Монтенегро

Гарантии безопасности от США

"Главные гарантии безопасности, которые будут юридически обязательными, проголосованы, поддержаны в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. Это то, в чем была большая разница Будапештского меморандума, Минских соглашений или тех или иных еще положений", - заявил украинский лидер.

По словам президента, сейчас обсуждается, на сколько лет они могут быть, с возможностью пролонгации этих гарантий безопасности в таком же формате, как они принимаются.

"Кроме этого, еще пакет сдерживания, то есть что будет иметь большая армия – 800 тысяч – на вооружении, армия Украины что будет иметь", - добавил президент.

Читайте также: Базовый блок документов в рамках мирного плана готов, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (23086) США (28744) ВСУ (7197) гарантии безопасности (363) Коалиция желающих (84)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
За яки кошти він збирається утримувати армію у 800 000 осіб у мирний час...?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:19 Ответить
+7
Та ви суки зелені вже забезпечили армію картонними бронежилетами та безпечними мінами, бо вони ніколи не вибухають...а, про яйця по ціні ікри чуть не забув...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:29 Ответить
+7
Нехай краще наступник....
Послідовників Україна не витримає...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЛЙ ПНХ
показать весь комментарий
22.12.2025 21:18 Ответить
Володю, де дівся Мирний План дворічної давності? Загубився? Чи "шото пошло нє так"? Кримська платформа теж якось притихла...
показать весь комментарий
22.12.2025 22:12 Ответить
За яки кошти він збирається утримувати армію у 800 000 осіб у мирний час...?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:19 Ответить
За кошти від добрих фей та чаклунів
показать весь комментарий
22.12.2025 21:22 Ответить
Там же написано. За допомогою пАртнЬЙОрів. Звісно, що сама Україна не взмозі буде утримувати таку армію. В цьому і є одна з складових гарантій безпеки. В ЄС це теж добре розуміють, буде сильна армія в Україні їм буде спокійніше спати. Бо ******** сусід є ******** сусід.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:24 Ответить
Ніхто не буде утримувати у нас таку армію. Візьмемо по мінімуму і тільки зарплатню. Приміром у середньому по 500 доларів на людину на місяць ( хоча насправді значно більше ), вийде без малого 5 млд доларів на рік... І це лише заробітна плата. Далі продовжувати?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:54 Ответить
Якщо ЄС хоче спати спокійно то це в їхніх інтересах допомагати утримувати таку армію. Тому, що вже побачили, що великої надії на 5-ту статтю НАТО не дуже багато...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:56 Ответить
Якщо це буде справжня боєздатна армія, з регулярними навчаннями та регулярним переоснащенням, і хоча б з якимись соціальними гарантіями, бо інакше ніхто туди не піде, то на її утримання буде на рівні 50-70 млд. доларів. Ніхто це у мирний час не оплачуватиме.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:19 Ответить
5 млд доларів на рік - це мiньш чiм EC роздае пособiй безрабiтним арабам.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:59 Ответить
Це реально все що ви зрозуміли з мого допису? 5 млд. доларів і все?
показать весь комментарий
22.12.2025 22:07 Ответить
він не збирається їх утримувати, про це хай думає послідовник )
показать весь комментарий
22.12.2025 21:24 Ответить
Нехай краще наступник....
Послідовників Україна не витримає...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:32 Ответить
Мабуть від доходів з концертів Вечірнього Кварталу?!
показать весь комментарий
22.12.2025 21:52 Ответить
За гроші покупців безпекових послуг.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:53 Ответить
У ишака склероз начался, только недавно он говорил, что не сможет содержать 800 000 армию
показать весь комментарий
22.12.2025 22:00 Ответить
В таком случае Днепр , Карпаты и членство в ООН -- это тоже гарантии безпеки. А разговору то было.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:20 Ответить
Гарантій нема, ведуться переговори, все у підвішеному стані
показать весь комментарий
22.12.2025 21:20 Ответить
Ні про що. Скікі літаків та балістичних ракет буде у війську? Чи самі 800 тис дідів з лопатами кулеби? Какая разніца.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:21 Ответить
Читайте уважніше, там про це написано. Не тільки кількістний особовий склад, а й те що буде на озброєнні обговорюється.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:25 Ответить
Ви, мабуть, промахнулися: про озброєння було десь в іншій статті. В цій статті лише кількісній склад: 800 тис, забули додати: і в кожного автомат калашнікова, дві гранати, та вісім запасних магазинів. Але це й так очевидно.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:32 Ответить
"Окрім цього, ще пакет стримування, тобто що буде мати велика армія - 800 тисяч - на озброєнні, армія України що буде мати", - додав президент. Джерело: https://censor.net/ua/n3591886
показать весь комментарий
22.12.2025 21:40 Ответить
Я же Вам написав: кожному автомат какашнікова та дві гранати. Якщо ж маєте іншу конкретику щодо озброєння, то наведіть її, разом посміємося. Я весь на увазі.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:47 Ответить
Так шо я напишу, коли це ще обговорюється
показать весь комментарий
22.12.2025 21:49 Ответить
Хто буде виділяти кошти на 800 тисячну армію без нічого? Тобто самі собі гарантія?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:23 Ответить
Любой любитель истории знает, что даже экономически развитые страны не могут себе позволить армию мирного времени более 1 процента населения
показать весь комментарий
22.12.2025 21:23 Ответить
А чому він вимагає юридично зобов'язували них гарантій від Америки, але не вимагає їх від так званої коаліції охочих з голосуванням в парламентам цієї коаліції? Завтра у них будуть нові премєри-канцлери і вони відмовляться щось гарантувати.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:24 Ответить
Ну якщо 600 тисяч буде папери в тилах як зараз перекладати в інші 200 тисяч там на нулі безвилазно то не ніяких коштів не вистачить.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:24 Ответить
Обкурилося?! Які 800 тисяч у мирний час? Навіть країни в п'ятірці єкономіки нема таких армій велетенських крім США і Китаю але там технологічні та ******* армії з солідними зарплатами а не таке відстале непорозуміння 30 років минулого століття як у нас.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:27 Ответить
Часів наполеоновських воєн.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:33 Ответить
Та ви суки зелені вже забезпечили армію картонними бронежилетами та безпечними мінами, бо вони ніколи не вибухають...а, про яйця по ціні ікри чуть не забув...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:29 Ответить
Мені здається що нам знову хочуть впарити кота у мішку
показать весь комментарий
22.12.2025 21:30 Ответить
Будапешт 2.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:52 Ответить
Новий " Будапешт? А де НАТО, тактична атомна зброя?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:30 Ответить
Найкращі гарантії безпеки - декілька десятків одиниць ядерної зброї. Все інше - туфта.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:31 Ответить
О, знову потужна брехня і ганьба завернута в ''перемогу'' зеленої команди. Знову щось там вякнув про ''мінські''. Та тобі до ''мінських'', як до Неба рачки. Ти своєю не підготовкою до війни і брехнею втопив Україну в крові, віддав ворогу міста з жінками і дітьми на катування і гвалтування. Наскільки я розумію, то в ''мінських'' нічого не було про кількість нашої армії, а були прлписані окуповані території, які мала залишити росія, в іншому випадку санкції світу.
Що там з нашими окупованими територіями сьогодні? Де наші рух в НАТО? Якщо мені не відшибло пам'ять, то рух в ЄС і НАТО записано в Конституції?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:32 Ответить
А, якї персональні гарантії для ішака і Ко?
показать весь комментарий
22.12.2025 21:33 Ответить
Про це він не говорить, але ми це узнаєм від західних ЗМІ.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:47 Ответить
Десь на днях промелькнула інфа, що домовляються про припинення будь-якого кримінального переслідування коломойського і зєкоманди. (Тобто і делаверської справи і міндічгейту і тд)
показать весь комментарий
22.12.2025 21:58 Ответить
Це іде першим пунктом.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:54 Ответить
у нас в военное время нет 800к а тут в мирное ) теперь понятно почему фуйло хочет дальше воевать
показать весь комментарий
22.12.2025 21:34 Ответить
Десь я щось подібне чув що в нас не хватає грошей на тримання ядерної зброї
показать весь комментарий
22.12.2025 21:35 Ответить
Значить правда, що запропонував зафіксувати гарантію відмови України від НАТО.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:36 Ответить
Звичайне балабольство, яке в результаті виливається не в гарантії безпеки для України, а в гарантії продовження війни в Україні.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:40 Ответить
якось незрозуміло: хіба Конгрес США голосував "за гарантію прийняття України в ЄС"?
а які гарантії безпеки в самого ЄС?
от завтра путін скаже "я не нападаю на НАТО - я нападаю на ЄС", і яка буде реакція в ЄС?
чи реакція в США?
здається мені, що жодних гарантій безпеки в України ще й досі нема ...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:42 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, ..., ..., ..., найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, 45млн+ громадянами, ракетними програмами, інтеграцією в Євросоюз та НАТО, демократією та свободою слова.

Поверни це все Гнида! , .... і тікай в Ізраїль. .
показать весь комментарий
22.12.2025 21:44 Ответить
Поки маємо клоуна ніяких гарантій не може бути.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:45 Ответить
Ясно що ніхрена не ясно.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:46 Ответить
За рахунок чого ти 800 тисяч збираєшся утримувати, кровожера? У тебе населення розбігається як від чуми, економіка не потягне навіть 200 тисяч, які 800...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:46 Ответить
Основне це вбити зрадників
показать весь комментарий
22.12.2025 21:47 Ответить
Божевільний нарко-диктатор висуває апріорі неможливі умови, на які не піде ані рф, ані здоровий глузд. Все аби тільки війна йшла далі і Зельц утримував абсолютну владу. Парагвай все ближче...
показать весь комментарий
22.12.2025 21:50 Ответить
Не зможе Україна,таку регулярну армію,на постійній основі утримувати.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:52 Ответить
гарантія - 20-30к балістичних ракет з радіусом дії десь до 3000 км, десятки мільйонів дронів як повітряних так і наземних. А купа людей з калашами, навіть велика, ніякого роялю не зіграє.
показать весь комментарий
22.12.2025 21:59 Ответить
зеленський - це символ смертельної небезпеки!
показать весь комментарий
22.12.2025 22:00 Ответить
У ишака склероз начался, только недавно он говорил, что не сможет содержать 800 000 армию
показать весь комментарий
22.12.2025 22:01 Ответить
Ні про що, Путлер просто не підпише такий мир, де у нього під боком буде майже мільйонна армія противника. Він просто розсміється всім в лице і буде далі перти на Запоріжжя, Харків і Дніпро.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:13 Ответить
Ну Сонцеграй...
Заходу дешевше знести зелену Кліку, ніж постійно виконувати прямі обов'язки КМУ та Верховного хріна в Ставці.

або оголосити повну Евакуацію мирняка, щоб кошти виділені на спасіння українців поацювали в ЄвроЕкономіці а не розПотужнювалися по офшорах і по іранських фірмах.
показать весь комментарий
22.12.2025 22:19 Ответить
 
 