1 339 27

Украина не сможет самостоятельно финансировать армию в 800 тыс. военных после войны, - Зеленский

зсу

Украина не сможет самостоятельно финансировать Вооруженные силы численностью 800 тысяч военнослужащих. Частичное финансирование украинской армии странами-партнерами после прекращения огня будет частью гарантий безопасности от них.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Самостоятельно финансировать Украина не сможет

"Способна ли будет Украина при условии прекращения огня самостоятельно финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансовых ресурсов, поэтому я и веду этот диалог с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантию безопасности для нас", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что армия – это, прежде всего, номер один – гарантия безопасности Украины.

ВСУ завершили переход на корпусную систему, - Сырский

Нужна помощь партнеров

"Нам нужны несколько лет, некоторое время, некоторый срок, чтобы выровнять послевоенную экономику, выровнять и выйти на возможность самостоятельного финансирования нашей армии. А пока нужна помощь партнеров", - сказал президент.

В новом мирном плане численность ВСУ – 800 000 военнослужащих, как и сейчас, - Зеленский

Топ комментарии
+8
А якщо красти менше! Чи це не варіант?
показать весь комментарий
20.12.2025 20:08 Ответить
+6
А де це чмо розраховує набрати 800 тис бажаючих бути у совковому війську з мізерними зарплатами після війни?
показать весь комментарий
20.12.2025 20:12 Ответить
+4
Нечто подобное слышали перед самым вторжением - "финансирование армии это популизм",классика аргументации московских агентов,дикие зарплаты легионам держслужбовцив это потянем,а армию никогда.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:11 Ответить
До 22 року в нас було щось около 200 тисяч. Після закінчення війни так чи інакше цифра буде приблизно в 200 тис.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:06 Ответить
поки люди не навчаться не плутати цифри із числами, нічого хорошого, щодо математики в їх головах не станеться.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:09 Ответить
Таке враження , що нам постійно і свідомо засерають мізки - ніколи не буде , в мирний час , в Україні армія в 800 тис - це просто не реально !
Навіщо про це весь час говорять ?
показать весь комментарий
20.12.2025 20:11 Ответить
Та вимкніть йому мікрофон - я хочу новини в світі прочитати....
показать весь комментарий
20.12.2025 20:08 Ответить
20.12.2025 20:08 Ответить
Він реально стільки тексту зміг сьогодні прочитати? Чи це вже АІ генерує
показать весь комментарий
20.12.2025 20:08 Ответить
Ші...
показать весь комментарий
20.12.2025 20:09 Ответить
20.12.2025 20:11 Ответить
20.12.2025 20:12 Ответить
мігранти уже їдуть)))
показать весь комментарий
20.12.2025 20:14 Ответить
Та воні не такі дурні)
показать весь комментарий
20.12.2025 20:16 Ответить
Цілком реальна схема , до речі ... З.п якась буде , харчуванням і дитлом забезпечать , а далі по схемі - підтягнуть рідню , почнуть розмножуватись ...!
показать весь комментарий
20.12.2025 20:23 Ответить
Они уже через неделю разбегуться работать курьерами где зарплата даже сейчас больше чем у обычного военного)) они же не идиоты.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:30 Ответить
Заплатят. Им нужен народ готовый в любой момент убивать кацапов миллионами.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:13 Ответить
І 500 тисяч не зможе.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:14 Ответить
" А ти не воруй бо посудять".
показать весь комментарий
20.12.2025 20:19 Ответить
Сколько сможет содержать экономика, такое количество и будет. Точка. Всё остальное фантазии. Никто не будет финансировать годами чужую армию что бы там не обещали сейчас.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:19 Ответить
Зеленський продовжує марити. А населення продовжує обговорювати його перли. Він ніхто. Він зам головного блазня Трампа .
показать весь комментарий
20.12.2025 20:25 Ответить
Він ТВО завгоспа , поки завгосп у відпустці і чекає підозру від ФБР Трампа або мирний договір на умовах пуйла.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:31 Ответить
Він на подцанцовці у європідарів..
показать весь комментарий
20.12.2025 20:33 Ответить
Як тепер буде---армія міліон а воювати нема кому
показать весь комментарий
20.12.2025 20:31 Ответить
Кількість армії не стосується припинення воєнних дій - тому ніяких зобов'язань по числельності брати на себе в доносторонньому порядку - не треба!
показать весь комментарий
20.12.2025 20:35 Ответить
Якщо земіндічів перевішати на Хрещатику, то зможе фінансувати дві армії по 800 тис.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:36 Ответить
Ну тоді Тромб скаже що віддайте ще пару областей )(уйлу щоб менше території утримувати якщо для вас багато... Так чи інакше на досягнутому ні )(уйло ні Тромб не зупиняться... Все йде до того...
показать весь комментарий
20.12.2025 20:38 Ответить
"Дааайтє на ПРапітаніє вєчнаму слугє (рашісто) гасударствєнной думи в Украіне"
показать весь комментарий
20.12.2025 20:46 Ответить
Обкурилося? Навіщо така величезна армія після війни? У Китая 1.5 мільйони кадрових військових.
показать весь комментарий
20.12.2025 20:52 Ответить
 
 