Украина не сможет самостоятельно финансировать армию в 800 тыс. военных после войны, - Зеленский

Украина не сможет самостоятельно финансировать Вооруженные силы численностью 800 тысяч военнослужащих. Частичное финансирование украинской армии странами-партнерами после прекращения огня будет частью гарантий безопасности от них.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Самостоятельно финансировать Украина не сможет

"Способна ли будет Украина при условии прекращения огня самостоятельно финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансовых ресурсов, поэтому я и веду этот диалог с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантию безопасности для нас", - рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, что армия – это, прежде всего, номер один – гарантия безопасности Украины.

Нужна помощь партнеров

"Нам нужны несколько лет, некоторое время, некоторый срок, чтобы выровнять послевоенную экономику, выровнять и выйти на возможность самостоятельного финансирования нашей армии. А пока нужна помощь партнеров", - сказал президент.

