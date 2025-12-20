Украина не сможет самостоятельно финансировать армию в 800 тыс. военных после войны, - Зеленский
Украина не сможет самостоятельно финансировать Вооруженные силы численностью 800 тысяч военнослужащих. Частичное финансирование украинской армии странами-партнерами после прекращения огня будет частью гарантий безопасности от них.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Самостоятельно финансировать Украина не сможет
"Способна ли будет Украина при условии прекращения огня самостоятельно финансировать такую армию? Нет, не способна, не хватит финансовых ресурсов, поэтому я и веду этот диалог с лидерами, потому что рассматриваю частичное финансирование нашей армии за счет партнеров как гарантию безопасности для нас", - рассказал Зеленский.
Он подчеркнул, что армия – это, прежде всего, номер один – гарантия безопасности Украины.
Нужна помощь партнеров
"Нам нужны несколько лет, некоторое время, некоторый срок, чтобы выровнять послевоенную экономику, выровнять и выйти на возможность самостоятельного финансирования нашей армии. А пока нужна помощь партнеров", - сказал президент.
Навіщо про це весь час говорять ?