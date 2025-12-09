ВСУ завершили переход на корпусную систему, - Сырский
Вооруженные силы Украины завершили переход на корпусную структуру. На сегодняшний день все корпуса приняли свои полосы ответственности и разгрузили оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки (ОТУ и ОСУВ).
Об этом во время встречи с журналистами заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Корпуса проводят боевые операции
"Это первый шаг. Все корпуса приняли свои полосы ответственности, получили закрепленные комплекты войск. Корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции", - сказал Сырский.
- По словам главнокомандующего ВСУ, те из командиров в корпусной системе, "которые не имели достаточного опыта — заменены".
Он отметил, что "те, кто имеет опыт и необходимые способности, реально справляются со своими задачами".
"Ряд молодых командиров корпусов демонстрируют стойкость, уверенное управление своими войсками, творческий подход к планированию боевых действий. Следующий этап - мы сейчас приводим корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом самого корпуса. Уже началась ротация бригад в корпусах", - добавил главнокомандующий ВСУ.
Якщо у ротах наповнення тільки наполовину, то хоч на армадну систему переходьте.
дшв!!!!
десантно штурмові війска!
штурмові!
дшв виконує оборонні задачі?
то, яка різниця, як, що називається, як що гєнєрал сирський: чєго ізволітє воює м'ясом!!!!!
все до чого «торкаються « ці ЗРАДНИКИ тільки ускладнює…
наволоч !!!
---------------------
Кумовьёв-одногруппников-засланцев все пристроил, Саша?