943 12

ВСУ завершили переход на корпусную систему, - Сырский

сирський

Вооруженные силы Украины завершили переход на корпусную структуру. На сегодняшний день все корпуса приняли свои полосы ответственности и разгрузили оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки (ОТУ и ОСУВ).

Об этом во время встречи с журналистами заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Корпуса проводят боевые операции

"Это первый шаг. Все корпуса приняли свои полосы ответственности, получили закрепленные комплекты войск. Корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции", - сказал Сырский.

  • По словам главнокомандующего ВСУ, те из командиров в корпусной системе, "которые не имели достаточного опыта — заменены".

Мобилизованных теперь будут распределять между воинскими частями еще до начала БЗВП, - Палиса

Он отметил, что "те, кто имеет опыт и необходимые способности, реально справляются со своими задачами".

"Ряд молодых командиров корпусов демонстрируют стойкость, уверенное управление своими войсками, творческий подход к планированию боевых действий. Следующий этап - мы сейчас приводим корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом самого корпуса. Уже началась ротация бригад в корпусах", - добавил главнокомандующий ВСУ.

В Силах обороны создали Группировку объединенных сил. Ею будет руководить генерал Драпатый

+2
Всі зелені полковники ОПи отримали посади і перспективу на бригадних хенералів? Коли будемо корпуси об'єднувати в Армії?
09.12.2025 22:12 Ответить
І як допомгло?

Якщо у ротах наповнення тільки наполовину, то хоч на армадну систему переходьте.
09.12.2025 22:14 Ответить
А як це вплине на покровський напрямок?(((Чи напрямок вже можна називати слов'янсько-краматорським?(
09.12.2025 22:14 Ответить
народ помню два года этого сильно хотел и критиковали армию, только результат они не предвидели к сожалению
09.12.2025 22:16 Ответить
І що?
09.12.2025 22:18 Ответить
тому 7 корпус дшв відійшов з мирнограда?
дшв!!!!
десантно штурмові війска!
штурмові!
дшв виконує оборонні задачі?
то, яка різниця, як, що називається, як що гєнєрал сирський: чєго ізволітє воює м'ясом!!!!!
09.12.2025 22:19 Ответить
У нас в рази стало гірше…
все до чого «торкаються « ці ЗРАДНИКИ тільки ускладнює…
наволоч !!!
09.12.2025 22:26 Ответить
На корпус перейшли в людей як бракувало так і бракує, до речі в в тилових частинах, там по старинці бригади чи що?
09.12.2025 22:26 Ответить
ті з командирів у корпусній системі, "які не мали достатнього досвіду - замінені".
---------------------
Кумовьёв-одногруппников-засланцев все пристроил, Саша?
09.12.2025 22:28 Ответить
ще один квартальний пздобол.
09.12.2025 22:31 Ответить
это фсе хня,предлагаю поменять чернила
09.12.2025 22:48 Ответить
А, толку, бардака тільки стало більше, та не обов'язкових паперів.
09.12.2025 23:02 Ответить
 
 