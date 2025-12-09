ВСУ завершили переход на корпусную систему, - Сырский

Вооруженные силы Украины завершили переход на корпусную структуру. На сегодняшний день все корпуса приняли свои полосы ответственности и разгрузили оперативно-тактические и оперативно-стратегические группировки (ОТУ и ОСУВ).

Об этом во время встречи с журналистами заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Корпуса проводят боевые операции

"Это первый шаг. Все корпуса приняли свои полосы ответственности, получили закрепленные комплекты войск. Корпуса уже приобрели опыт и уверенно проводят определенные операции", - сказал Сырский.

По словам главнокомандующего ВСУ, те из командиров в корпусной системе, "которые не имели достаточного опыта — заменены".

Читайте также: Мобилизованных теперь будут распределять между воинскими частями еще до начала БЗВП, - Палиса

Он отметил, что "те, кто имеет опыт и необходимые способности, реально справляются со своими задачами".

"Ряд молодых командиров корпусов демонстрируют стойкость, уверенное управление своими войсками, творческий подход к планированию боевых действий. Следующий этап - мы сейчас приводим корпусные комплекты в соответствие с фактическим составом самого корпуса. Уже началась ротация бригад в корпусах", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Читайте также: В Силах обороны создали Группировку объединенных сил. Ею будет руководить генерал Драпатый