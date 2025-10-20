В Силах обороны создали Группировку объединенных сил. Ею будет руководить генерал Драпатый
В Силах обороны Украины создана новая Группировка объединенных сил ВСУ, которой почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил под руководством генерал-майора Михаила Драпатого.
Об этом сообщили на странице Группировки объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
Ранее Драпатый возглавлял оперативно-стратегические группировки войск "Хортица" и "Днепр".
Зона ответственности Командования охватывает Харьковскую область и прилегающие территории.
Корпуса, сосредоточенные на этом направлении, будут непосредственно подчиняться вновь созданной Группировке объединенных сил.
"Этот сложный и напряженный сектор, занимающий одно из ключевых мест в планах врага, во второй раз доверено генералу Драпатому. Напомним, что в 2024 году он уже возглавлял ОТГ Харьков во время российского наступления на Харьковщине и угрозы Волчанску", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Напомним, 3 июня 2025 года стало известно, что Михаил Драпатый станет командующим Объединенных сил ВСУ и сосредоточится исключительно на боевых вопросах.
До этого он занимал должность командующего Сухопутными войсками ВСУ, однако 1 июня подал рапорт об отставке. Причиной стал ракетный удар РФ по одному из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, из-за которого погибли 12 военных, более 60 - ранены. После этого Драпатый говорил о "личном чувстве ответственности"
