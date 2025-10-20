У Силах оборони створили Угруповання об’єднаних сил. Ним керуватиме генерал Драпатий

У Силах оборони України створено нове Угруповання обʼєднаних сил ЗСУ, яким майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого.

Про це повідомили на сторінці Угруповання обʼєднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше Драпатий очолював оперативно-стратегічні угруповання військ "Хортиця" та "Дніпро".

Зона відповідальності Командування охоплює Харківську область та прилеглі території.

Корпуси, зосереджені на цьому напрямку, безпосередньо підпорядковуватимуться новоствореному Угрупованню об’єднаних сил.

"Цей складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ Харків під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

Нагадаємо, 3 червня 2025 року стало відомо, що Михайло Драпатий стане командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ і зосередиться виключно на бойових питаннях.

До цього він обіймав посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ, проте 1 червня подав рапорт про відставку. Причиною став ракетний удар РФ по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, через який загинули 12 військових, понад 60 — поранені. Після цього Драпатий говорив про "особисте відчуття відповідальності"

