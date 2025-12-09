ЗСУ завершили перехід на корпусну систему, - Сирський

Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру. Станом на сьогодні усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності та розвантажили оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ).

Про це під час зустрічі з журналістами заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Корпуси проводять бойові операції

"Це перший крок. Усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, отримали закріплені комплекти військ. Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять певні операції", - сказав Сирський.

За словами головкому ЗСУ, ті з командирів у корпусній системі, "які не мали достатнього досвіду — замінені".

Читайте також: Мобілізованих тепер розподілятимуть між військовими частинами ще до початку БЗВП, - Паліса

Він зазначив, що "ті, хто має досвід і необхідні здібності, реально справляються зі своїми завданнями".

"Низка молодих командирів корпусів демонструють стійкість, впевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій. Наступний етап — ми зараз приводимо корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу самого корпусу. Уже почалася ротація бригад у корпусах", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Читайте також: У Силах оборони створили Угруповання об’єднаних сил. Ним керуватиме генерал Драпатий