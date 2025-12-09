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Новини Корпусна система в ЗСУ Реформи в армії
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ЗСУ завершили перехід на корпусну систему, - Сирський

сирський

Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру. Станом на сьогодні усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності та розвантажили оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ).

Про це під час зустрічі з журналістами заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Корпуси проводять бойові операції

"Це перший крок. Усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, отримали закріплені комплекти військ. Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять певні операції", - сказав Сирський.

  • За словами головкому ЗСУ, ті з командирів у корпусній системі, "які не мали достатнього досвіду — замінені".

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Він зазначив, що "ті, хто має досвід і необхідні здібності, реально справляються зі своїми завданнями".

"Низка молодих командирів корпусів демонструють стійкість, впевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій. Наступний етап — ми зараз приводимо корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу самого корпусу. Уже почалася ротація бригад у корпусах", - додав головнокомандувач ЗСУ.

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Автор: 

армія (3732) ЗСУ (8868) Сирський Олександр (957)
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Топ коментарі
+8
І як допомгло?

Якщо у ротах наповнення тільки наполовину, то хоч на армадну систему переходьте.
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09.12.2025 22:14 Відповісти
+5
І що?
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09.12.2025 22:18 Відповісти
+5
ті з командирів у корпусній системі, "які не мали достатнього досвіду - замінені".
---------------------
Кумовьёв-одногруппников-засланцев все пристроил, Саша?
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09.12.2025 22:28 Відповісти

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