ЗСУ завершили перехід на корпусну систему, - Сирський
Збройні сили України завершили перехід на корпусну структуру. Станом на сьогодні усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності та розвантажили оперативно-тактичні та оперативно-стратегічні угруповання (ОТУ та ОСУВ).
Про це під час зустрічі з журналістами заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Корпуси проводять бойові операції
"Це перший крок. Усі корпуси прийняли свої смуги відповідальності, отримали закріплені комплекти військ. Корпуси вже набули досвіду і впевнено проводять певні операції", - сказав Сирський.
- За словами головкому ЗСУ, ті з командирів у корпусній системі, "які не мали достатнього досвіду — замінені".
Він зазначив, що "ті, хто має досвід і необхідні здібності, реально справляються зі своїми завданнями".
"Низка молодих командирів корпусів демонструють стійкість, впевнене управління своїми військами, творчий підхід до планування бойових дій. Наступний етап — ми зараз приводимо корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу самого корпусу. Уже почалася ротація бригад у корпусах", - додав головнокомандувач ЗСУ.
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