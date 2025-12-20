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Новини Фінансування Сил оборони
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Україна не зможе самостійно фінансувати армію у 800 тис військових після війни, - Зеленський

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Україна не зможе самостійно фінансувати Збройні сили чисельністю 800 тисяч військовослужбовців. Часткове фінансування української армії країнами-партнерами після припинення вогню буде частиною гарантій безпеки від них.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Самостійно фінансувати Україна не зможе

"Чи здатна буде Україна при умові припинення вогню самостійно фінансувати таку армію? Ні, не здатна, не вистачить фінансового ресурсу, тому я цей діалог і проводжу з лідерами, тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантію безпеки для нас", - розповів Зеленський.

Він наголосив, що армія – це, передусім, номер один – гарантія безпеки України.

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Потрібна допомога партнерів

"Якісь роки нам потрібні, якийсь час, якийсь термін нам потрібен, щоб вирівняти економіку повоєнну, вирівняти і вийти на можливість самостійного фінансування нашої армії. А поки що потрібна допомога партнерів", - сказав президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28230) фінансування (3517) ЗСУ (8924)
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Топ коментарі
+34
А якщо красти менше! Чи це не варіант?
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20.12.2025 20:08 Відповісти
+24
Нечто подобное слышали перед самым вторжением - "финансирование армии это популизм",классика аргументации московских агентов,дикие зарплаты легионам держслужбовцив это потянем,а армию никогда.
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20.12.2025 20:11 Відповісти
+24
А де це чмо розраховує набрати 800 тис бажаючих бути у совковому війську з мізерними зарплатами після війни?
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20.12.2025 20:12 Відповісти

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