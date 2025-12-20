Україна не зможе самостійно фінансувати армію у 800 тис військових після війни, - Зеленський
Україна не зможе самостійно фінансувати Збройні сили чисельністю 800 тисяч військовослужбовців. Часткове фінансування української армії країнами-партнерами після припинення вогню буде частиною гарантій безпеки від них.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Самостійно фінансувати Україна не зможе
"Чи здатна буде Україна при умові припинення вогню самостійно фінансувати таку армію? Ні, не здатна, не вистачить фінансового ресурсу, тому я цей діалог і проводжу з лідерами, тому що розглядаю часткове фінансування нашої армії за рахунок партнерів як гарантію безпеки для нас", - розповів Зеленський.
Він наголосив, що армія – це, передусім, номер один – гарантія безпеки України.
Потрібна допомога партнерів
"Якісь роки нам потрібні, якийсь час, якийсь термін нам потрібен, щоб вирівняти економіку повоєнну, вирівняти і вийти на можливість самостійного фінансування нашої армії. А поки що потрібна допомога партнерів", - сказав президент.
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