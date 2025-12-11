УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12475 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план США
7 498 178

У новому мирному плані чисельність ЗСУ – 800 000 військовослужбовців, як і зараз, - Зеленський

зсу

Президент Володимир Зеленський заявив, що у нинішній версії плану США про завершення війни погодили збереження 800 тисяч українського війська.

Про це глава держави сказав під час спілкування з медіа, цитує "Бабель", інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чисельність ЗСУ

"Були різні цифри в документах. У 2022 році хотіли обмеження в 40 чи 50 тисяч. На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, – 800 000. На сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", - заявив він.

Крім того, у новій версії мирного плану йдеться, що Росія має вийти з окупованих частин Харківщини та Сумщини. Вихід РФ із Запоріжжя та Херсонщини поки не розглядали.

Читайте також: ЗСУ завершили перехід на корпусну систему, - Сирський

Про підвищення зарплат військовим

"Є питання щодо державного бюджету. Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей. Але збільшення виплат тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити. Сьогодні ми боремося за $45—50 мільярдів на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати.

Якщо немає цих грошей, це означає, що ти на наявну зарплату військовому будеш знаходити гроші десь ще всередині цього бюджету. Коли ви кажете: давайте ще збільшимо, — я тільки за. Але це плюс ще до цього дефіциту. Це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів. В наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами", - пояснив Зеленський.

Також читайте: Зеленський: Україна і США можуть підписати угоду про відбудову та безпеку

Що передувало?

  • У січні 2025 року глава держави заявляв, що чисельність ЗСУ становить 880 000 осіб, російський контингент в Україні на той момент –– близько 600 000.

Автор: 

Зеленський Володимир (28157) ЗСУ (8883) війна в Україні (8591)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+36
Місяць відбувається якась феєрична дурня ! 800 000 це про що ?!
В мирний час такої армії ніколи не буде ! А в разі нової війни - жодних обмежень для армії все одно не буде !
показати весь коментар
11.12.2025 19:04 Відповісти
+30
Він занадто тупий щоб зрозуміти що справа не в чисельності А В ОБМЕЖЕННІ СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕ НАМ ДИКТУЮТЬ ЩО МИ МАЄМ І ЩО МИ НЕ МАЄМ

- потім буде мова
- потім буде віра

бо .....армія мова віра
показати весь коментар
11.12.2025 19:07 Відповісти
+15
Не втому суть, яка чисельність нашої армії. Якого члена ми це взагалі обговорюємо??? А потім кацапня з кожної праски кричатиме про зовнішнє управління.
показати весь коментар
11.12.2025 19:06 Відповісти

Завантаження...

 
 