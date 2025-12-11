Зеленський: Україна і США можуть підписати угоду про відбудову та безпеку

Україна готується підписати зі Сполученими Штатами угоди щодо відбудови, економічного відновлення та безпекових гарантій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві президента Володимира Зеленського під час пресконференції.

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Глава держави підкреслив, що Київ разом із Вашингтоном працює над створенням дієвих гарантій безпеки. На його думку, документ про безпеку та економічне відновлення можуть підписати одночасно, адже ці процеси тісно пов’язані.

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Рамкова угода та відбудова

Зеленський пояснив, що США наполягають на формуванні рамкової угоди, яка стане базою для завершення війни та післявоєнної відбудови.

"Американці хочуть рамкову угоду, тому що в ній є головні принципи закінчення війни", — наголосив президент.

За його словами, економічний блок лише розробляється й не має стосунку до Росії — це буде документ виключно між Україною та США. Окремо він зазначив, що питання заморожених російських активів має бути погоджене з Європою, адже саме ці кошти повинні працювати на відновлення України.

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Російські активи та майбутнє фінансування

Президент уточнив, що заморожені активи РФ — це справедливе джерело компенсацій. Якщо війна триватиме, ці кошти підуть на оборону: зарплати військовим і закупівлю зброї. У разі завершення бойових дій вони будуть спрямовані на відбудову.

Зеленський також повідомив, що США і Європа можуть взяти участь у створенні спеціального фонду відновлення, аналогічного "плану Маршалла". Він наголосив, що переговори ведуться між Україною та США, тоді як зміст діалогу між Вашингтоном і Москвою йому не відомий.

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Раніше українська делегація провела переговори з міністром фінансів США Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером та CEO BlackRock Ларрі Фінком. До зустрічі долучилися прем’єрка Юлія Свириденко, глава МЗС Андрій Сибіга та інші високопосадовці. Це була перша робоча зустріч групи, яка формуватиме документ із відбудови.

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