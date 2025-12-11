РУС
Зеленский: Украина и США могут подписать соглашение о восстановлении и безопасности

Украина готовится подписать с Соединенными Штатами соглашения о восстановлении, экономическом возрождении и гарантиях безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.

Глава государства подчеркнул, что Киев вместе с Вашингтоном работает над созданием действенных гарантий безопасности. По его мнению, документ о безопасности и экономическом восстановлении могут подписать одновременно, ведь эти процессы тесно связаны.

Рамочное соглашение и восстановление

Зеленский пояснил, что США настаивают на формировании рамочного соглашения, которое станет базой для завершения войны и послевоенного восстановления.
"Американцы хотят рамочное соглашение, потому что в нем есть основные принципы окончания войны", — подчеркнул президент.

По его словам, экономический блок только разрабатывается и не имеет отношения к России — это будет документ исключительно между Украиной и США. Отдельно он отметил, что вопрос замороженных российских активов должен быть согласован с Европой, ведь именно эти средства должны работать на восстановление Украины.

Российские активы и будущее финансирование

Президент уточнил, что замороженные активы РФ — это справедливый источник компенсаций. Если война будет продолжаться, эти средства пойдут на оборону: зарплаты военным и закупку оружия. В случае завершения боевых действий они будут направлены на восстановление.

Зеленский также сообщил, что США и Европа могут принять участие в создании специального фонда восстановления, аналогичного "плану Маршалла". Он подчеркнул, что переговоры ведутся между Украиной и США, тогда как содержание диалога между Вашингтоном и Москвой ему не известно.

  • Ранее украинская делегация провела переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером и CEO BlackRock Ларри Финком. К встрече присоединились премьер Юлия Свириденко, глава МИД Андрей Сибига и другие высокопоставленные чиновники. Это была первая рабочая встреча группы, которая будет формировать документ по восстановлению.

Автор: 

+5
Покладіть поряд з угодою про ресурси у сортирі.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:58 Ответить
+4
безпеку Україні може гарантувати виключно ЗСУ та ядерна зброя, всі папірці з "безпековими гарантіями" ніхто виконувати не буде
показать весь комментарий
11.12.2025 18:56 Ответить
+3
Та яка безпека може бути від рудого кремлівського збочинця? Що ти гнида зелена мелеш ,краще б думав про оборону єдина безпека для України це збройні сили
показать весь комментарий
11.12.2025 18:58 Ответить
А у пуйла запитали, хоче воно вiйну припинити ? яке вiдновлення нах ?
показать весь комментарий
11.12.2025 18:56 Ответить
Ще путіна туди в договір додайте, щоб всіх ідіотів зібрати в купу
показать весь комментарий
11.12.2025 19:09 Ответить
безпеку Україні може гарантувати виключно ЗСУ та ядерна зброя, всі папірці з "безпековими гарантіями" ніхто виконувати не буде
показать весь комментарий
11.12.2025 18:56 Ответить
Щось мені рудий пес (дружбан *****) як підписант довіри не викликає. Він сьогодні підпише а вже завтра забуде що то таке було. Він же ж такий же як *****! Торгаш….
показать весь комментарий
11.12.2025 18:57 Ответить
Та яка безпека може бути від рудого кремлівського збочинця? Що ти гнида зелена мелеш ,краще б думав про оборону єдина безпека для України це збройні сили
показать весь комментарий
11.12.2025 18:58 Ответить
Покладіть поряд з угодою про ресурси у сортирі.
показать весь комментарий
11.12.2025 18:58 Ответить
З такими друзями як у нас і ворогів не потрібно
показать весь комментарий
11.12.2025 19:08 Ответить
Щось у нас бізнес гальмований! Де туалетний папір з пикою Трампа і текстом "мирної угоди"? А?!
показать весь комментарий
11.12.2025 19:08 Ответить
А що там корисні копалини? УЖЕ ВСЕ? Це уже віддав продовжуєш далі?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:09 Ответить
Клоунада.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:11 Ответить
Цікаве питання: хто такий Трамп і НАВІЩО він прийшов в політику?
Якщо його розглядати, оцінювати, апелювати до нього як до нормального (менш-менш) прозахідного політика - то це буде глибокою помилкою. Бо він не мислить як того вимагає демократичне суспільство. Бо він прийшов в політику для того, щоб працювати на СРСР/Росію.
Трамп вперше приїхав до москви 1987 року на запрошення СРСР - тоді усі витрати на "відрядження" його та команди його почту сплатив радянський уряд. А Трамп після повернення до США відразу оплатив рекламу із закликом до США вийти з оборонних альянсів (зокрема, з НАТО) в центральних американських ЗМІ; найбільшу, на цілу смугу - в New York Times.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:12 Ответить
Ще ніхрена не ясно що він з копалинами підписав а він вже нові угоди підписати спішить
показать весь комментарий
11.12.2025 19:16 Ответить
Як ЗЕленський планує повертати окуповані території?Це зробити можна зміною поглядів Трампа на проблему,виконанням статуту ООН,Заключного Акту 1975 року в Гельсінки і рішень Великого договору між Україною і рашою від 1997 року,виконання і посиленням санкцій.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:27 Ответить
Паперцем тим ти навіть дупу свою не витрешь. Можеш скатать трубочкой та нанюхівать кокс, дегенерат.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:27 Ответить
Є така кляча як лаврошадь, так воно хрюкало: "абєзщать жєніться, нє значіт жєніться!". Пам'ятай Японію, також припинення вогню, скільки років вже??? А про ************* трампакса, вже мовчу...
показать весь комментарий
11.12.2025 19:29 Ответить
Порожні балачки. Всі добре розуміють що до того як почати відбудову, спочатку треба загнати кацапів в їх *****, попід плинтус щоб більше не рипалися.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:06 Ответить
 
 