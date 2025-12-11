Зеленский: Украина и США могут подписать соглашение о восстановлении и безопасности
Украина готовится подписать с Соединенными Штатами соглашения о восстановлении, экономическом возрождении и гарантиях безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении президента Владимира Зеленского во время пресс-конференции.
Глава государства подчеркнул, что Киев вместе с Вашингтоном работает над созданием действенных гарантий безопасности. По его мнению, документ о безопасности и экономическом восстановлении могут подписать одновременно, ведь эти процессы тесно связаны.
Рамочное соглашение и восстановление
Зеленский пояснил, что США настаивают на формировании рамочного соглашения, которое станет базой для завершения войны и послевоенного восстановления.
"Американцы хотят рамочное соглашение, потому что в нем есть основные принципы окончания войны", — подчеркнул президент.
По его словам, экономический блок только разрабатывается и не имеет отношения к России — это будет документ исключительно между Украиной и США. Отдельно он отметил, что вопрос замороженных российских активов должен быть согласован с Европой, ведь именно эти средства должны работать на восстановление Украины.
Российские активы и будущее финансирование
Президент уточнил, что замороженные активы РФ — это справедливый источник компенсаций. Если война будет продолжаться, эти средства пойдут на оборону: зарплаты военным и закупку оружия. В случае завершения боевых действий они будут направлены на восстановление.
Зеленский также сообщил, что США и Европа могут принять участие в создании специального фонда восстановления, аналогичного "плану Маршалла". Он подчеркнул, что переговоры ведутся между Украиной и США, тогда как содержание диалога между Вашингтоном и Москвой ему не известно.
- Ранее украинская делегация провела переговоры с министром финансов США Скотом Бессентом, Джаредом Кушнером и CEO BlackRock Ларри Финком. К встрече присоединились премьер Юлия Свириденко, глава МИД Андрей Сибига и другие высокопоставленные чиновники. Это была первая рабочая встреча группы, которая будет формировать документ по восстановлению.
