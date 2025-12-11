РУС
1 990 46

В новом мирном плане численность ВСУ – 800 000 военнослужащих, как и сейчас, – Зеленский

зсу

Президент Владимир Зеленский заявил, что в нынешней версии плана США о завершении войны согласовали сохранение 800 тысяч украинских войск.

Об этом глава государства сказал во время общения с медиа, цитирует "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Численность ВСУ

"Были разные цифры в документах. В 2022 году хотели ограничение в 40 или 50 тысяч. На сегодняшний день в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными, — 800 000. На сегодняшний день мы достаточно доработали этот пункт", — заявил он.

Кроме того, в новой версии мирного плана говорится, что Россия должна выйти из оккупированных частей Харьковской и Сумской областей. Выход РФ из Запорожья и Херсонской области пока не рассматривался.

Читайте также: ВСУ завершили переход на корпусную систему, - Сырский

О повышении зарплат военным

"Есть вопросы по государственному бюджету. Люди на первой линии фронта получают больше денег. Но увеличение выплат той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь. Сегодня мы боремся за $45-50 миллиардов на следующий год. Они идут на некоторые вещи, не на заработную плату.

Если нет этих денег, это означает, что ты на имеющуюся зарплату военному будешь находить деньги где-то еще внутри этого бюджета. Когда вы говорите: давайте еще увеличим, — я только за. Но это плюс еще к этому дефициту. Это чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто переброской средств. В следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами", - пояснил Зеленский.

Читайте также: Зеленский: Украина и США могут подписать соглашение о восстановлении и безопасности

Что предшествовало?

  • В январе 2025 года глава государства заявлял, что численность ВСУ составляет 880 000 человек, российский контингент в Украине на тот момент – около 600 000.

Місяць відбувається якась феєрична дурня ! 800 000 це про що ?!
В мирний час такої армії ніколи не буде ! А в разі нової війни - жодних обмежень для армії все одно не буде !
показать весь комментарий
11.12.2025 19:04 Ответить
в сенсі розміру армії це ні про що. також можна легально і додатковий мільйон нацгвардії мати.
а в сенсі принципу хто на кого накладає обмеження - показово.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:07 Ответить
Для кацапської "перемоги" потрібне хоч якесь "обмеження".
показать весь комментарий
11.12.2025 19:08 Ответить
Так они и 3 млн могут разрешить, дело совсем не в количестве. Это ограничение суверенитета. За этим пойдут требования изменить конституцию.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:09 Ответить
Вже є такі вимоги - і їх багато !
- дозволити вибори під час війни
- відмова від ЄС і НАТО , а курс в НАТО - прописаний в Конституції ...
показать весь комментарий
11.12.2025 19:25 Ответить
Там більшість пунктів взагалі існуватимуть тільки поки пупа живий.
А ті, хто кричить, що це якесь обмеження суверенітету - просто хочуть воювати поки країна не рухне. Бо ми не витягнемо цю війну проти вже трьох ядерних держав.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:23 Ответить
Заповзи назад під спідницю, чмо.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:26 Ответить
О, тут люди з окопів пишуть. І як, скільки ти готовий ще людей покласти, щоб дійти до Криму? А чим будеш воювати, фламінгами? Чи як раїся, просто будеш слати купу людей на м'ясні штурми?
Як ти взагалі бачиш що Україна може відвоювати зараз? Чи ти божевільний, який нічого не бачить, а тільки вимагає воювати?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:45 Ответить
Не втому суть, яка чисельність нашої армії. Якого члена ми це взагалі обговорюємо??? А потім кацапня з кожної праски кричатиме про зовнішнє управління.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:06 Ответить
Зеленський йде геть, армія тебе дуже просить! Не ганьби Україну! Ніхто не буде обмежувати ЗСУ в чисельності! Ніхто і ніколи!
показать весь комментарий
11.12.2025 19:07 Ответить
Шось Зеленого знову поперло. Мабуть айкоса дурень з"їв.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:07 Ответить
Він занадто тупий щоб зрозуміти що справа не в чисельності А В ОБМЕЖЕННІ СУВЕРЕНІТЕТУ ДЕ НАМ ДИКТУЮТЬ ЩО МИ МАЄМ І ЩО МИ НЕ МАЄМ

- потім буде мова
- потім буде віра

бо .....армія мова віра
показать весь комментарий
11.12.2025 19:07 Ответить
Тобто ви за те, щоб воювати до кінця, правильно?
Чи те, що частина території України під контролем іншої держави, це не обмеження суверенітету?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:21 Ответить
А ти за що?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:50 Ответить
За зупинку війни.
Ми не витягли цю війну, і це сталось, коли переміг тампон. Ми втратили основного пратнера, без США ми прогрАємо.
Так, пункти про здачу решти Донецької області я також не підтримую, це маячня.
Але пункти про якісь там обмеження армії, ще чогось - це просто дрібниці, які якщо і будуть діяти, то тільки поки пупа живий.
Зараз ми просто втрачаємо величезну кількість людей просто так. Без навіть надії відбити територі., яку вже втратили. А продовження війни - це втрата ще більших територій.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:05 Ответить
Збірник цитат зЄ - цензор.зЄ
показать весь комментарий
11.12.2025 19:07 Ответить
ссср не выдержала армию в 1кк, а тут у нас будет 800к в мирное время, давай договаривайся про выборы и вступ в ЕС
показать весь комментарий
11.12.2025 19:08 Ответить
Армію каzапів в геніальному плані трампа-зеленського якось обмежують в чисельності чи тільки Україну?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:08 Ответить
Чисельність армії рашистів обмежується не документами, а успішними бойовими операціями ЗСУ.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:16 Ответить
Те саме працює і навпаки, стосовно ЗСУ.
Обмеження чисельності армії жертви нападу це за межами розумної логіки і порядності. Партнери, які таке пропонують, і ті, хто поставить підпис під цим з нашої сторони, є партнерами окупанта, міжнародного злочинця.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:25 Ответить
У свому коментарі ви підтвердили розуміння реального механізму обмеження чисельності.
Пафосне розведення зради навколо нікчемних цифр у документах, одночасно висловлюючи адекватне бачення реальності, схоже на маніпуляції політтехнолога. Чиїх будете?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:54 Ответить
Знову щось прийняло
показать весь комментарий
11.12.2025 19:12 Ответить
Ох **** крутить загальними фразами.800 тис тільки зсу чи в цю цифру включено усе до держохорони?Бреше,****
показать весь комментарий
11.12.2025 19:12 Ответить
Ми не можемо ні з ким узгоджувати чисельність війська. Вони нас забовтують. Це приниження нації.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:15 Ответить
Ми узгоджуємо чисельність типу із США, а не напряму з РФ.
Посередник Трамп допомагає "другу володимиру" зберегти вигляд переможця, який диктує умови. Допомагає мабуть не безкоштовно.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:21 Ответить
Чисто технічно можно і так. Все одно 800 тис. це велика армія насправді у мирний час для країни із населенням у 35 млн. А якщо знову щось починається, то це означає, що всі клали на ці домовленості.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:18 Ответить
Це звичайна зрада Батькивщини.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:23 Ответить
800 тис це армія військових дій,армія мирного часу у декілька раз менша. йде обговорення мирного плану чи чогось іншого?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:25 Ответить
ІМХО - те , що насправді обговорюють в "мирному плані" взагалі не оприлюднюється !
Ми , про це , дізнаємось потім ... колись ...
показать весь комментарий
11.12.2025 19:28 Ответить
Це добре . Але в мирний час нам така величезна армія і не потрібна . А у випадку війни ніхто і так не змусить Україну збільшити армію настільки буде їй потрібно , як ніхто не прийде і не буде рахувати кількість ос . А хто почне щось там гавкати - можна буде послати подалі . Нехай на себе дивляться .
Зараз такий час що ніхто тих договорів не притримується . Кацапи порушили всі можливі договори , напавши на Україну , і США , коли обіцяли Україні захист в обмін на яз .
показать весь комментарий
11.12.2025 19:28 Ответить
В мирний час нам взагалі армія не потрібна, як показала історія. Але коли припече - хай воюють військові, бо вони рождєни, обучєни і вообщє...
показать весь комментарий
11.12.2025 19:54 Ответить
Тобто Україна погоджується зменшити кількість ЗСУ з 800 тисяч до 800 тисяч?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:29 Ответить
Який Одеський фігляр писав.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:39 Ответить
Это до чего докатился типа президент суверенного государства, что он количество армии согласовывает не с народом, не с парламентом, а с президентом Трампоном, который тупо работает на Путина? Теперь Путин заявит, что Штаты реально руководят Украиной, а Зеленский - шут горозховый со всей властью. Он уже сделал то, что Украина снова стала объетом, а не субъектом политики. Он скоро договорится
показать весь комментарий
11.12.2025 19:31 Ответить
Когда Украина была субъектом мировой политики, можно узнать? В чем это выражалось? Что нас сначала содержала русня дешёвым газом, а потом МВФ кредитами? Или когда хотели вступить туда где нас и видеть не хотели?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:40 Ответить
Во дурак. А то, что тебе приказывают иметь только такую численность, какую скажут, и некакую иначе, тебя это не волнует?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:31 Ответить
Сохранение 800 тыс. Не ограничение, а сохранение.) ""Вихід РФ із Запоріжжя та Херсонщини поки не розглядали"- конечно не рассматривали. Там такого изначально не было нет и не будет. В общем пошли обертки. Ну это предсказуемо было.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:32 Ответить
Учитывая проблемы с мобилизацией это ему на руку.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:37 Ответить
Я не проти обмеження української армії. Нехай верхня межа чисельності нашої армії відповідає чисельності російської. Ну і ще + ядерка, звісно.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:38 Ответить
"Крім того, у новій версії мирного плану йдеться, що Росія має вийти з окупованих частин Харківщини та Сумщини. Вихід РФ із Запоріжжя та Херсонщини поки не розглядали."

А вихід з Дніпра?

Так то 800 тисяч для мирного часу це *****, до 22 в нас була 200 тисяч. Питання, хто платитиме за утримування?
показать весь комментарий
11.12.2025 19:40 Ответить
Украина не будет этого выполнять по факту. Украина будет делать, что захочет. Украина суверенное государство.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:45 Ответить
Так
показать весь комментарий
11.12.2025 19:48 Ответить
в мирном плане Украины - Россия должна выйти со всей территории Украины и отвести войска от территории Украины на 2 тысячи км.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:46 Ответить
Цього досить. Зараз на фронті всього 200-250 тис.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:49 Ответить
Згідно міжнародного права - Якщо країна на яку здійснили акт військової агресії і окупували частину її території - погоджується на будь-які обмеження перед окупантом - це називається - КАПІТУЛЯЦІЯ.
Обмеження на які погодився Зеленський:
- чисельність Збройних Сил України.
- не відвойовувати окуповані москалями території військовою силою (Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Крим). - це втрата на завжди.
- спільне управління з москальськими окупантами ЗАЕС (це буде ''ракова пухлина'' для України - як раніше Севастополь).
- ліберальний ''європейський'' підхід до москальської мови і москальської церкви.
- остаточне підтвердження Україною без'ядерного статусу і суттєве обмеження по дальності і кількості Українських ракет.

Окрім цього в цій так званій ''рамковій мирній угоді'' не передбачена жодна відповідальність москальських окупантів перед Україною за вбитих пів мільйона мирних громадян України, вбитих Українських Воїнів, знищені міста і села, знищені інфраструктуру і екологію, розграбоване майно, масові згвалтування жінок і дітей, окуповані величезні території України.
Не передбачені жодні обмеження - для москальських окупантів - а навпаки передбачене зняття санкцій з окупантів.
Це і називається - КАПІТУЛЯЦІЯ України перед москальськими окупантами.
А з боку Зеленського - це називається - державна зрада.
Під час війни на передовій за таке розстрілюють.
показать весь комментарий
11.12.2025 19:54 Ответить
Якщо Зеленський погодиться на якісь юридичні обмеження щодо української армії, то це означатиме державну зраду. Бо "сказавши А, маєш сказати Б" і т.д. - знову, як після відвідин Оману у розвідтовариство України будуть інфільтровані ворожі розвідники, як це сталось з призначенням Зеленським керівником комітету з питань розвідки при президентові України та першим заступником секретаря РНБО російського агента Руслана Демченка.
Але вже у теперішній ситуації це може стати ще гіршим сценарієм, оскільки рашисти матимуть змогу "інспектувати" ЗСУ. вже на легальній основі - не лише шпигувати, а й здійснювати відкриту підривну діяльність, проводячи ІПсО і провокації на міжнародному рівні з приводу начебто порушень взятих Зеленським зобов'язань і обмежень.
показать весь комментарий
11.12.2025 20:00 Ответить
 
 