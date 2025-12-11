В новом мирном плане численность ВСУ – 800 000 военнослужащих, как и сейчас, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в нынешней версии плана США о завершении войны согласовали сохранение 800 тысяч украинских войск.

Об этом глава государства сказал во время общения с медиа, цитирует "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.

Численность ВСУ

"Были разные цифры в документах. В 2022 году хотели ограничение в 40 или 50 тысяч. На сегодняшний день в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными, — 800 000. На сегодняшний день мы достаточно доработали этот пункт", — заявил он.

Кроме того, в новой версии мирного плана говорится, что Россия должна выйти из оккупированных частей Харьковской и Сумской областей. Выход РФ из Запорожья и Херсонской области пока не рассматривался.

О повышении зарплат военным

"Есть вопросы по государственному бюджету. Люди на первой линии фронта получают больше денег. Но увеличение выплат той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь. Сегодня мы боремся за $45-50 миллиардов на следующий год. Они идут на некоторые вещи, не на заработную плату.

Если нет этих денег, это означает, что ты на имеющуюся зарплату военному будешь находить деньги где-то еще внутри этого бюджета. Когда вы говорите: давайте еще увеличим, — я только за. Но это плюс еще к этому дефициту. Это чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто переброской средств. В следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами", - пояснил Зеленский.

Что предшествовало?