В новом мирном плане численность ВСУ – 800 000 военнослужащих, как и сейчас, – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в нынешней версии плана США о завершении войны согласовали сохранение 800 тысяч украинских войск.
Об этом глава государства сказал во время общения с медиа, цитирует "Бабель", информирует Цензор.НЕТ.
Численность ВСУ
"Были разные цифры в документах. В 2022 году хотели ограничение в 40 или 50 тысяч. На сегодняшний день в документе есть реальная численность сегодняшней армии, это согласовано с военными, — 800 000. На сегодняшний день мы достаточно доработали этот пункт", — заявил он.
Кроме того, в новой версии мирного плана говорится, что Россия должна выйти из оккупированных частей Харьковской и Сумской областей. Выход РФ из Запорожья и Херсонской области пока не рассматривался.
О повышении зарплат военным
"Есть вопросы по государственному бюджету. Люди на первой линии фронта получают больше денег. Но увеличение выплат той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь. Сегодня мы боремся за $45-50 миллиардов на следующий год. Они идут на некоторые вещи, не на заработную плату.
Если нет этих денег, это означает, что ты на имеющуюся зарплату военному будешь находить деньги где-то еще внутри этого бюджета. Когда вы говорите: давайте еще увеличим, — я только за. Но это плюс еще к этому дефициту. Это чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто переброской средств. В следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами", - пояснил Зеленский.
Что предшествовало?
- В январе 2025 года глава государства заявлял, что численность ВСУ составляет 880 000 человек, российский контингент в Украине на тот момент – около 600 000.
В мирний час такої армії ніколи не буде ! А в разі нової війни - жодних обмежень для армії все одно не буде !
а в сенсі принципу хто на кого накладає обмеження - показово.
- дозволити вибори під час війни
- відмова від ЄС і НАТО , а курс в НАТО - прописаний в Конституції ...
А ті, хто кричить, що це якесь обмеження суверенітету - просто хочуть воювати поки країна не рухне. Бо ми не витягнемо цю війну проти вже трьох ядерних держав.
Як ти взагалі бачиш що Україна може відвоювати зараз? Чи ти божевільний, який нічого не бачить, а тільки вимагає воювати?
- потім буде мова
- потім буде віра
бо .....армія мова віра
Чи те, що частина території України під контролем іншої держави, це не обмеження суверенітету?
Ми не витягли цю війну, і це сталось, коли переміг тампон. Ми втратили основного пратнера, без США ми прогрАємо.
Так, пункти про здачу решти Донецької області я також не підтримую, це маячня.
Але пункти про якісь там обмеження армії, ще чогось - це просто дрібниці, які якщо і будуть діяти, то тільки поки пупа живий.
Зараз ми просто втрачаємо величезну кількість людей просто так. Без навіть надії відбити територі., яку вже втратили. А продовження війни - це втрата ще більших територій.
Обмеження чисельності армії жертви нападу це за межами розумної логіки і порядності. Партнери, які таке пропонують, і ті, хто поставить підпис під цим з нашої сторони, є партнерами окупанта, міжнародного злочинця.
Пафосне розведення зради навколо нікчемних цифр у документах, одночасно висловлюючи адекватне бачення реальності, схоже на маніпуляції політтехнолога. Чиїх будете?
Посередник Трамп допомагає "другу володимиру" зберегти вигляд переможця, який диктує умови. Допомагає мабуть не безкоштовно.
Ми , про це , дізнаємось потім ... колись ...
Зараз такий час що ніхто тих договорів не притримується . Кацапи порушили всі можливі договори , напавши на Україну , і США , коли обіцяли Україні захист в обмін на яз .
А вихід з Дніпра?
Так то 800 тисяч для мирного часу це *****, до 22 в нас була 200 тисяч. Питання, хто платитиме за утримування?
Обмеження на які погодився Зеленський:
- чисельність Збройних Сил України.
- не відвойовувати окуповані москалями території військовою силою (Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Крим). - це втрата на завжди.
- спільне управління з москальськими окупантами ЗАЕС (це буде ''ракова пухлина'' для України - як раніше Севастополь).
- ліберальний ''європейський'' підхід до москальської мови і москальської церкви.
- остаточне підтвердження Україною без'ядерного статусу і суттєве обмеження по дальності і кількості Українських ракет.
Окрім цього в цій так званій ''рамковій мирній угоді'' не передбачена жодна відповідальність москальських окупантів перед Україною за вбитих пів мільйона мирних громадян України, вбитих Українських Воїнів, знищені міста і села, знищені інфраструктуру і екологію, розграбоване майно, масові згвалтування жінок і дітей, окуповані величезні території України.
Не передбачені жодні обмеження - для москальських окупантів - а навпаки передбачене зняття санкцій з окупантів.
Це і називається - КАПІТУЛЯЦІЯ України перед москальськими окупантами.
А з боку Зеленського - це називається - державна зрада.
Під час війни на передовій за таке розстрілюють.
Але вже у теперішній ситуації це може стати ще гіршим сценарієм, оскільки рашисти матимуть змогу "інспектувати" ЗСУ. вже на легальній основі - не лише шпигувати, а й здійснювати відкриту підривну діяльність, проводячи ІПсО і провокації на міжнародному рівні з приводу начебто порушень взятих Зеленським зобов'язань і обмежень.