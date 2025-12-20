Португалия может разместить свои силы в Украине после войны в контексте гарантий безопасности НАТО, - премьер Монтенегру

Португалия в составе миротворческой миссии НАТО после завершения войны России против Украины может принять участие в операциях по обеспечению мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

"Мы не хотим быть здесь (в Украине) во время войны, но Португалия участвует в "Коалиции желающих" и будет участвовать в операциях по обеспечению мира и в контексте гарантий безопасности НАТО может разместить свои силы на территории Украины, например, вместе с Латвией, Литвой и обеспечивать безопасность", - отметил Монтенегру.

Помощь Украине

По его словам, сегодня этот вопрос еще не рассматривается, поэтому в настоящее время Португалия оказывает свою помощь Украине в сфере разработки подводных дронов.

"А в будущем, конечно, мы можем принять участие в операциях на земле для обеспечения безопасности Украины", - добавил премьер Португалии.

Что предшествовало?