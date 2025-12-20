Португалия может разместить свои силы в Украине после войны в контексте гарантий безопасности НАТО, - премьер Монтенегру
Португалия в составе миротворческой миссии НАТО после завершения войны России против Украины может принять участие в операциях по обеспечению мира.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.
"Мы не хотим быть здесь (в Украине) во время войны, но Португалия участвует в "Коалиции желающих" и будет участвовать в операциях по обеспечению мира и в контексте гарантий безопасности НАТО может разместить свои силы на территории Украины, например, вместе с Латвией, Литвой и обеспечивать безопасность", - отметил Монтенегру.
Помощь Украине
По его словам, сегодня этот вопрос еще не рассматривается, поэтому в настоящее время Португалия оказывает свою помощь Украине в сфере разработки подводных дронов.
"А в будущем, конечно, мы можем принять участие в операциях на земле для обеспечения безопасности Украины", - добавил премьер Португалии.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что утром 20 декабря в Киев прибыл премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру.
- Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру подписали заявление о партнерстве для производства морских дронов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дуже потужно це все виглядає.