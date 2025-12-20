РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11339 посетителей онлайн
Новости Иностранные военные в Украине
474 20

Португалия может разместить свои силы в Украине после войны в контексте гарантий безопасности НАТО, - премьер Монтенегру

Монтенегру о размещении войск в Украине

Португалия в составе миротворческой миссии НАТО после завершения войны России против Украины может принять участие в операциях по обеспечению мира.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру на совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции в Киеве.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Мы не хотим быть здесь (в Украине) во время войны, но Португалия участвует в "Коалиции желающих" и будет участвовать в операциях по обеспечению мира и в контексте гарантий безопасности НАТО может разместить свои силы на территории Украины, например, вместе с Латвией, Литвой и обеспечивать безопасность", - отметил Монтенегру.

Читайте также: Швейцария готова направить военных в Украину по мандату ООН или ОБСЕ, - посол Бауманн

Помощь Украине

По его словам, сегодня этот вопрос еще не рассматривается, поэтому в настоящее время Португалия оказывает свою помощь Украине в сфере разработки подводных дронов.

"А в будущем, конечно, мы можем принять участие в операциях на земле для обеспечения безопасности Украины", - добавил премьер Португалии.

Читайте также: В вопросе гарантий безопасности для Украины есть прогресс, - Зеленский

Что предшествовало?

Автор: 

миротворцы (1248) Португалия (204) гарантии безопасности (363)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Як припиниться, ви тут даром не треба
показать весь комментарий
20.12.2025 18:02 Ответить
+2
Навідь буде висадка в Нормандії)
показать весь комментарий
20.12.2025 18:08 Ответить
+1
Як ви виживете то ми вам викличемо швидку та знайдемо лікарів, щоб ви можливо ще раз не захворіли.
показать весь комментарий
20.12.2025 17:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В Криму? Згодні ? Я - ЗА!
показать весь комментарий
20.12.2025 17:39 Ответить
3.5 аноніми десь на Закарпатті.
показать весь комментарий
20.12.2025 17:40 Ответить
Як ви виживете то ми вам викличемо швидку та знайдемо лікарів, щоб ви можливо ще раз не захворіли.
показать весь комментарий
20.12.2025 17:42 Ответить
Можемо розмістити, але воювати ними не будемо, бо це втягування в війну.
Дуже потужно це все виглядає.
показать весь комментарий
20.12.2025 17:45 Ответить
Оце потужно. Португальський спецназ-це ховайся в жито.😱 ...*****...припиняйте це знущання над здоровим глуздом.
показать весь комментарий
20.12.2025 17:52 Ответить
І все аби не воювати. А якщо кацапи перемир'я порушать, то що ви будете робити?
показать весь комментарий
20.12.2025 17:52 Ответить
Зачем?
показать весь комментарий
20.12.2025 17:57 Ответить
Ще цих старців невистачало
показать весь комментарий
20.12.2025 17:58 Ответить
Нормальні люди.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:07 Ответить
А уявіть, що дай Боже Україна переломить момент і погоне кацапів нон стопом за Урал - відразу стільки друзів з'явиться, які пліч опліч "воювали" з нами.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:00 Ответить
Навідь буде висадка в Нормандії)
показать весь комментарий
20.12.2025 18:08 Ответить
Бог старого заповіту у війнах допомагав тільки євреям. Бог нового заповіту це не про війни, а про спасіння душі. Якщо не сподіватися на бога, ймовірність того що ми поженемо росіян за Урал прямує до нуля. Якщо сподіватися на бога нам потрібен метеорит який впаде в районі Москви і знищить декілька мільйонів росіян.
показать весь комментарий
20.12.2025 18:58 Ответить
Як припиниться, ви тут даром не треба
показать весь комментарий
20.12.2025 18:02 Ответить
Але ж коли тут будуть навіть новорічні пітарди стріляти ці помагайли сюди побояться носа сунути
показать весь комментарий
20.12.2025 18:17 Ответить
Казав би прямо: «Не в цьому житті»!
показать весь комментарий
20.12.2025 18:18 Ответить
Для чого? Щоб що?
показать весь комментарий
20.12.2025 18:49 Ответить
Розмістять десь на заході, щоб у разі нападу за першу добу покинути територію України.
показать весь комментарий
20.12.2025 19:01 Ответить
 
 