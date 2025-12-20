РУС
447 12

В вопросе гарантий безопасности для Украины есть прогресс, - Зеленский

зеленський

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продвинулась вперед в вопросе гарантий безопасности, а европейскими гарантиями удовлетворен на 90%.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью польскому агентству PAP.

Он отметил, что Конгресс США должен принять гарантии безопасности, на которые рассчитывает Украина.

"Тем более, что мы будем иметь гарантии, которые предлагают США и которые будут одобрены Конгрессом... Очень важно, как наши партнеры отреагируют на возможное повторение российской агрессии", - отметил президент.

Европейские гарантии безопасности

Впрочем, Зеленский отметил, что европейские гарантии безопасности полностью удовлетворяют Украину.

"Здесь нас тоже не все устраивает, но мы довольны ими на 90%", - сказал глава государства.

Численность армии как элемент безопасности

Говоря о рабочем проекте мирного плана, Зеленский остановился на вопросе численности Вооруженных сил Украины. По его словам, документ предусматривает армию численностью 800 тысяч военных.

"Это такая потребность нашей армии", - подчеркнул он.

Благодарность США и позиция относительно намерений Путина

Президент поблагодарил Соединенные Штаты и американского лидера Дональда Трампа за стремление завершить войну в Украине, одновременно подчеркнув, что Россия не заинтересована в мире.

Путин совсем не хочет заканчивать эту войну. Он не намерен заканчивать войну только с Украиной – он хочет пойти дальше", – заявил Зеленский.

По словам президента, ключевым остается вопрос, кто реально может остановить российского диктатора – с помощью санкций, военной силы и других инструментов.

Зеленский подчеркнул, что Соединенные Штаты являются одним из таких ключевых игроков на международной арене.

Зеленский Владимир (23058) США (28712) Украина (45280) гарантии безопасности (359)
