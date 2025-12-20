У питанні гарантій безпеки для України є прогрес, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має кроки вперед щодо гарантій безпеки, а європейськими гарантіями задоволений на 90%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтерв’ю польському агентству PAP.

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Він зазначив, що Конгрес США має ухвалити гарантії безпеки на які розраховує Україна.

"Тим більше, що ми будемо мати гарантії, які пропонують США і які будуть схвалені Конгресом... Дуже важливо, як наші партнери відреагують на можливе повторення російської агресії", - зазначив президент.

Європейські гарантії безпеки

Втім Зеленський зазначив що європейські гарантії безпеки е повністю задовольняють Україну.

"Тут нас теж не все влаштовує, але ми задоволені ними на 90%", - сказав глава держави.

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Чисельність армії як елемент безпеки

Говорячи про робочий проєкт мирного плану, Зеленський зупинився на питанні чисельності Збройних сил України. За його словами, документ передбачає армію чисельністю 800 тисяч військових.

"Це така потреба нашої армії", – підкреслив він.

Подяка США та позиція щодо намірів Путіна

Президент подякував Сполученим Штатам і американському лідеру Дональду Трампу за прагнення завершити війну в Україні, водночас наголосивши, що Росія не зацікавлена у мирі.

Путін зовсім не хоче закінчувати цю війну. Він не має наміру закінчувати війну тільки з Україною – він хоче піти далі", – заявив Зеленський.

За словами президента, ключовим залишається питання, хто реально може зупинити російського диктатора – за допомогою санкцій, військової сили та інших інструментів.

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Зеленський підкреслив, що Сполучені Штати є одним із таких ключових гравців на міжнародній арені.