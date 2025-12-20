РУС
Новости Иностранные миротворцы в Украине
371 19

Швейцария готова отправить военных в Украину по мандату ООН или ОБСЕ, - посол Бауманн

Посол Швейцарии: страна может присоединиться к миротворческой миссии в Украине

Швейцария может принять участие в миротворческой миссии в Украине после получения соответствующего мандата Совета безопасности ООН или ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн.

"Правовая ситуация вполне понятна: Швейцария может направить военнослужащих для миротворческой операции, если есть мандат от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. На практике это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут согласиться на такую операцию", - пояснил он.

Бауманн отметил, что Швейцария не может участвовать ни в одном механизме принуждения к миру, который не имеет мандата от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. Он подчеркнул, что именно правительство и парламент Швейцарии будут принимать решение о направлении военного контингента для миротворческой миссии.

Швейцария готова стать платформой для переговоров

Бауманн поделился, что Швейцария готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ. По его словам, Швейцария хочет помочь Украине добиться справедливого и стабильного мира.

Также Бауманн высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он поделился, что Швейцария намерена участвовать в реконструкции страны.

"Я думаю, что с помощью национальной программы Швейцарии по восстановлению и реконструкции Украины мы фактически поддерживаем восстановление и реконструкцию Украины, а также ее экономическую устойчивость", - рассказал он.

Топ комментарии
+3
Для початку потрібно касапів вигнати хоча би з ОБСЄ (шоб цей мандат був затверджений). Шкода - але з ООН вигнати їх не виходить...
20.12.2025 12:36 Ответить
+2
надійшлють якусь хрень яка буде максимальна нейтральна стояти осторонь
20.12.2025 12:29 Ответить
+1
А вних є військо,що вони будуть обороняти,мабуть Ужгород або Мукачево.
20.12.2025 12:21 Ответить
А вних є військо,що вони будуть обороняти,мабуть Ужгород або Мукачево.
20.12.2025 12:21 Ответить
в них можна купити штурмову зброю додому
можуть швидко мобілізувати усіх чоловіків
20.12.2025 13:06 Ответить
І скільки? Людей 20? Хай вони в себе в Швейцарії зостаються, толку як з козла молока.
показать весь комментарий
А швейцарську гвардію Папи Римського? Без них ніяк не обійтися
показать весь комментарий
20.12.2025 12:24 Ответить
20.12.2025 12:26 Ответить
надійшлють якусь хрень яка буде максимальна нейтральна стояти осторонь
20.12.2025 12:29 Ответить
Це все шапіто по типу місії ОБСЕ, тількі озброєною. Вся ця кавалерія при першому залпі Іскандерами побіжить додому, роняючі по дорозі памперси. Ніхто за нас реально воювати не буде. Ну це аксіома.
20.12.2025 12:30 Ответить
Для початку потрібно касапів вигнати хоча би з ОБСЄ (шоб цей мандат був затверджений). Шкода - але з ООН вигнати їх не виходить...
20.12.2025 12:36 Ответить
Буковель не резиновий.
20.12.2025 12:36 Ответить
Швейцарія прекрасно знає, що добитись мандату Ради безпеки ООН не можливо, кацапня ніколи за це не проголосує.
20.12.2025 12:38 Ответить
Цікаво - а хоч один з "писарчуків", вчитався нормально в текст статті? Чи хоч один поцікавився, ЯКУ роль "голубі каски", взагалі виконують?
"Миротворці", взагалі не для війни призначені... Вони, частково, грають роль "прикордонників", на спірній території, після припинення активних бойових дій, між воюючими сторонами, розмежовуючи їх, і, частково - "поліцейських"...
20.12.2025 12:40 Ответить
Хоть один пример приведите, когда "голубые каски" выполнили свою задачу.
показать весь комментарий
Яке ООН, якщо агресор сидить у радбезі ООН. Рашка і не на такі рішення накладала вето. Чому Рашку досі не виперли з ООН, як спонсора тероризму?
показать весь комментарий
терміново скликаємо засідання оон про відправку всіх сімох швейцарських миротворців на кордон 1991 року!
на кордон у ужгород!

але швейцарці молодці!
нормально так, наскирдували на німецько фашистких мужчінах!
20.12.2025 12:49 Ответить
Швейцари путінські??? щоб вас кац....пи весь рік годували як ваш Червоний хрест з х...йлом годують українських захисників!!! під...ри нейтральні
20.12.2025 12:54 Ответить
Будь який лідер будь якої європейської країни повинен розуміти,що війна обов"язково прийде і до його країни.І тут говорити потрібно не про майбутнє,мовляв пришлемо чи не пришлемо миротворців,а про конкретне відправлення своїх військових підрозділів в Україну негайно,щоб вони у конкретній війні з москалями той досвід отримали.Адже кожна країна утримує військові контингенти,які трохи навчаються,трохи пострілюють на полігонах,а в основному пиячать в барах і знімають проституток.Таке "воїнство" як казав пан Палівець гівна варте...
20.12.2025 12:57 Ответить
ну вони у 2СВ добре відпітляли
20.12.2025 13:07 Ответить
Хоча й маленький, але дуже Гарний пазлик.
20.12.2025 13:08 Ответить
 
 