Швейцария готова отправить военных в Украину по мандату ООН или ОБСЕ, - посол Бауманн

Швейцария может принять участие в миротворческой миссии в Украине после получения соответствующего мандата Совета безопасности ООН или ОБСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн.

"Правовая ситуация вполне понятна: Швейцария может направить военнослужащих для миротворческой операции, если есть мандат от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. На практике это будет означать, что и Украина, и Россия должны будут согласиться на такую операцию", - пояснил он.

Бауманн отметил, что Швейцария не может участвовать ни в одном механизме принуждения к миру, который не имеет мандата от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. Он подчеркнул, что именно правительство и парламент Швейцарии будут принимать решение о направлении военного контингента для миротворческой миссии.

Швейцария готова стать платформой для переговоров

Бауманн поделился, что Швейцария готова стать площадкой для переговоров между Украиной и РФ. По его словам, Швейцария хочет помочь Украине добиться справедливого и стабильного мира.

Также Бауманн высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он поделился, что Швейцария намерена участвовать в реконструкции страны.

"Я думаю, что с помощью национальной программы Швейцарии по восстановлению и реконструкции Украины мы фактически поддерживаем восстановление и реконструкцию Украины, а также ее экономическую устойчивость", - рассказал он.

